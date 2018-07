08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um um 0,4 Prozent zu. Gestern schloss der Leitindex gerade Mal 0,1 Prozent höher.

Im Fokus dürfte der Handelsstreit der USA mit China stehen. Nach dem Inkrafttreten von US-Zöllen auf chinesische Warenimporte sieht sich die Regierung in Peking zu Gegenmassnahmen gezwungen. Anleger fürchten, dass sich der Zollstreit zwischen den weltweit grössten Wirtschaftsmächten zu einer Vergeltungsspirale ausweitet, die auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen könnte. Seit diesem Freitag gelten US-Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 34 Milliarden Dollar.

Unter den Einzelwerten stehen Adecco und Swatch (beide +0,7 Prozent) am deutlichsten im Plus. Auch ABB, Credit Suisse und UBS sind mit Plus 0,5 Prozent deutlich positiv.

Auffallend ist bei den Nebenwerten das Minus von 0,9 Prozent bei AMS, was auf die Gewinnwarnung von Samsung für das zweite Quartal zurückzuführen ist.

Der Nikkei der 225 führenden Werte stieg bis zum Nachmittag um 1,0 Prozent auf 21.757 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,6 Prozent auf 1685 Zähler.

Gefragt waren die Aktien von Autoherstellern. So verteuerten sich die Anteilsscheine von Toyota Motor um 1,6 Prozent und die von Honda Motor um 1,9 Prozent. Händler erklärten die Aufschläge mit der Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und der EU. Anleger setzten darauf, dass die Autobauer in Europa um höhere US-Einfuhrzölle herumkommen. Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, brachte bei einem Treffen mit den Chefs von VW, BMW und Daimler einen Komplettverzicht auf Autozölle ins Gespräch. Auch in Japan sorgte der US-Vorstoß für gute Stimmung.

Begehrt waren auch die Aktien von Taiyo Nippon Sanso mit einem Kurssprung von 13 Prozent. Für den geplanten Zusammenschluss mit dem deutschen Industriegasekonzern Linde trennt sich der US-Partner Praxair von einem Großteil seines Europageschäfts. Der japanische Konzern Taiyo Nippon übernimmt dabei Geschäftsteile für insgesamt fünf Milliarden Euro.

