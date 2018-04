10:14

Der stetige Anstieg der US-Ölförderung drückt erneut auf den Ölpreis. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich am Montag um 1,1 Prozent auf 73,85 Dollar je Barrel. Die rückläufigen Lagerbestände und mögliche neue US-Sanktionen gegen das Exportland Iran verhinderten aber grössere Kursrückschläge, sagte Analyst Benjamin Lu vom Brokerhaus Phillip Futures. Die USA fördern derzeit täglich 10,59 Barrel Rohöl - so viel wie noch nie. Nur Russland pumpt mit etwa elf Millionen Barrel noch mehr "schwarzes Gold" aus dem Boden.

10:02

Ein Überraschungssieg über Inter Mailand beflügelt Juventus Turin. Die Aktien steigen an der italienischen Börse um 5,6, nachdem die Turiner die Partie mit zwei Toren in den letzten Spielminuten für sich entschieden haben. Damit kommt der Verein der siebten italienischen Meisterschaft in Folge einen Schritt näher.

09:07

Der Swiss Market Index zeigt sich unmittelbar nach Börseneröffnung praktisch unverändert bei 8843 Punkten. Nordkorea hat einen Atomwaffen-Verzicht in Aussicht gestellt, sollten die USA einer Nichtangriffsvereinbarung zustimmen. Dies und die Gespräche zwischen Nord- und Südkorea sorgten am Morgen an den Börsen in China für Rückenwind. In Japan wird aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt.

Demgegenüber bleiben die US-Strafzölle weiter ein Thema. Ob der US-Präsident Trump die vorläufige Ausnahme für die EU verlängern wird bleibt weiter fraglich. Im Laufe der Woche rücken zudem wichtige US-Konjunkturdaten sowie die Sitzung des Fed in den Fokus. Steigende Zinssorgen könnten sich für die Börsen als Dämpfer erweisen.

Die Schwergewichte Roche (-0,1 Prozent), Novartis (-0,2 Prozent) und Nestlé (-0,3 Prozent) starten leicht negativ.

Bâloise (+0,3 Prozent)und Zurich (Kurs unverändert) haben 2017 ihre Solvenzpositionen verbessert. Der sogenannte Solvenzquotient, der am Prüfinstrument Swiss Solvency Test (SST) der Aufsichtsbehörde Finma gemessen wird, erhöhte sich per Stichtag 1. Januar 2018 gegenüber dem Vorjahr bei Baloise auf 262 von 214 Prozent, bei Zürich auf 216 von 204 Prozent.

Für etwas Bewegung sorgen noch einige Analystenbewertungen. Sika (+0,6 Prozent) wird von der Deutschen Bank mit Buy und Kursziel 8'386 Franken wieder in die Bewertung aufgenommen. Angesichts neuer Produkte und bemerkenswerten Wachstumsraten werde Sika weiterhin das stärkste organische Wachstum im Sektor aufweisen, so die Einschätzung.

Für Aryzta (-0,4 Prozent) hat die UBS das Kursziel auf 23,50 von 24,50 Franken gesenkt. Die Bewertung lautet weiter "Neutral. Der Analyst nennt einen schwächeren Backwarenmarkt und die Wechselkurse als Grund. Bernstein hat das Ziel für AMS (Kurs unverändert) gesenkt und Berenberg jenes für Straumann (+0,3 Prozent) erhöht.

Noch vor drei Wochen sah Bernstein Research die Aktie von #AMS auf 180 Franken steigen. Nach einem schwachen Quartalsausblick rudert die US-Investment zwar zurück, bleibt jedoch zuversichtlich für den Sensorenhersteller. https://t.co/Y57GrPdyE5 pic.twitter.com/Zk9RyY8Ose — cash (@cashch) 30. April 2018

GAM und Banque Cantonale Vaudoise (beide -2,8 Prozent) werden Ex-Dividende gehandelt.

08:30

Die historische Annäherung der beiden koreanischen Staaten hat am Montag für gute Stimmung an den Börsen in Asien gesorgt. Zudem deckten sich Anleger in der Hoffnung auf solide Bilanzen von Unternehmen verstärkt mit Aktien ein. Die Handelsumsätze blieben jedoch dünn, da die Börsen in Japan, China und Indien feiertagsbedingt geschlossen waren.

Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ohne Japan legte ein Prozent zu. Der Leitindex der Börse in Südkorea stieg um 0,8 Prozent, der Auswahlindex in Hongkong rückte um 1,5 Prozent vor. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un kündigte dem südkoreanischen Präsidialamt zufolge am Wochenende an, das Atomtestgelände im Mai vor den Augen der Weltöffentlichkeit zu schliessen.

Bei einem Gipfeltreffen am Freitag hatten sich Nord- und Südkorea darauf geeinigt, die geteilte Halbinsel schrittweise von Atomwaffen zu befreien und den seit fast sieben Jahrzehnten andauernden Kriegszustand zu beenden.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,2 Prozent zu. Am Freitag schloss der Leitindex knapp 0,1 Prozent im Plus bei 8843 Punkten.

Sämtlich Werte aus dem Leitindex legen innerhalb der Spanne von +0,15 bis +0,33 Prozent zu. Kein Titel fällt also auf oder ab. Mit Divdidendenabschlag werden heute GAM und die Banque Cantonale Vaudoise gehandelt.

07:40

Die Ölpreise sind am Montag im frühen Handel etwas gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete 74,19 US-Dollar. Das waren 45 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 23 Cent auf 67,87 Dollar.

Befürchtungen, dass die USA aus dem Atomabkommen mit Iran aussteigen könnten, dominieren den Ölmarkt. Die iranische Regierung hat Forderungen der USA und Israels zurückgewiesen, das internationale Atomabkommen von 2015 aufzuschnüren und nachzubessern. Der Kontrakt sei "nicht neu verhandelbar" und sein Land werde keine darüber hinaus gehenden Verpflichtungen eingehen, stellte Präsident Hassan Ruhani am Sonntagabend klar. Zuvor hatte der neue US-Aussenminister Mike Pompeo bei seinen Antrittsbesuchen in Israel und Saudi-Arabien klar Position gegen das Atomabkommen bezogen.

Iran ist einer der grössten Produzenten im Rohölkartell Opec. Sollten die USA tatsächlich aus dem Atomabkommen mit dem Land aussteigen, dürften einstige Wirtschaftssanktionen wiederaufleben und die Rohölausfuhr des Iran erheblich verringern. Dies käme zu einem Zeitpunkt, zu dem das weltweite Ölangebot ohnehin geringer ausfällt als in den vergangenen Jahren.

06:35

Die Handelsumsätze bleiben am heutigen Montag in Asien trotz positiver Tendenzen dünn, da die Märkte in Japan, China und Indien feiertagsbedingt geschlossen waren. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik mit Ausnahme Japans legte 0,8 Prozent zu. Der Aktienmarkt in Seoul lag 0,5 Prozent im Plus. Nach dem Korea-Gipfel am Freitag zeichneten sich am Wochenende erste Details der geplanten atomaren Abrüstung ab.

North Korea's relationship with the world seems to be changing for the better. But how did we get here? https://t.co/sJG5IEXn2c pic.twitter.com/EKPgxq4jLx — CNN (@CNN) 30. April 2018

An den Devisenmärkten in Fernost tendierte der Euro mit 1,2133 Dollar wenig verändert. Zur japanischen Währung notierte der Dollar ebenfalls behauptet bei 109,10 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9876 Franken je Dollar und 1,1984 Franken je Euro gehandelt.

