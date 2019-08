08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,1 Prozent nach. Im gestrigen Handel legte der Leitindex um 0,8 Prozent auf 9848 Zähler zu.

Sämtliche SMI-Werte werden mit geringen Abschlägen gehandelt, kein Titel tanzt dabei aus der Reihe.

Im breiteren Markt fallen AMS mit minus 1,1 Prozent auf. Osram hat den Weg für ein Übernahmeangebot von AMS freigemacht. Den Anlegern scheint das nicht zu gefallen.

Einzig positiver Wert ist vorbörslich Sunrise (+0,4 Prozent). Der Telekomkonzern lieferte heute Zahlen und geht nun auf Konfrontationskurs mit dem Hauptaktionär Freenet.

Der Verwaltungsrat von #Sunrise geht heute früh ziemlich auf Konfrontationskurs mit dem deutschen Ankeraktionär und bezeichnet #freenet gar als "selbstsüchtig". Ob das nicht zum Bumerang wird...? $SRCG — cashInsider (@cashInsider) August 22, 2019

+++

07:55

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,09 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 16 Cent auf 55,52 Dollar.

Putin's Budget Has Lowest Break-Even Oil Price in Over a Decade https://t.co/SXucdb48dv — عبدالعزيز المقبل (@AzizSapphire) August 22, 2019

+++

06:35

Die Protokolle zum jüngsten Zinsentscheid im Juli zeigten, dass die Währungshüter unentschlossen waren: Während "ein paar" Mitglieder des zinsentscheidenden Offenmarktausschusses für eine stärkere Zinssitzung von einem halben Prozentpunkt oder mehr waren, sprachen sich "mehrere" dafür aus, den Leitzins überhaupt nicht anzufassen. "Die wichtigste Aussage der Protokolle ist, dass der Zinsschritt um 25 Basispunkt eine Kalibrierung war, eine Anpassung in einem Zyklus, und nicht der Beginn einer Reihe von Zinssenkungen", sagte Rodrigo Catril, Zinsstratege bei der National Australia Bank.

Geldpolitik - US-Notenbank signalisiert verhaltene Zinssenkungen https://t.co/VZiW2RD20L — cash (@cashch) August 21, 2019

Vor dem Notenbankertreffen in Jackson Hole und der Veröffentlichung der Protokolle des jüngsten Treffens der Europäischen Zentralbank (EZB) gingen daher viele Investoren in Wartestellung. Der 225 Werte umfassende Nikkei notierte am Nachmittag unverändert bei 20.614 Zählern. Der chinesische Leitindex bewegte sich kaum.

+++

06:30

Der Schweizer Franken wurde mit 0,9835 Franken je Dollar und 1,0895 Franken je Euro gehandelt.

Der Dollar legte zu und notierte bei 106,46 Yen. Der Euro wurde kaum verändert zum späten New Yorker Handel mit 1,1087 Dollar gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)