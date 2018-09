08:10

Der Swiss Market Index gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse 0,1 Prozent nach. Im gestrigen Handel gewann der Leitindex 0,35 Prozent auf 9112 Punkte.

Am deutlichsten sind im SMI die Abschläge bei Adecco, die 1,6 Prozent nachgeben. Bereits gestern kam der Titel aufgrund einer Kurszielsenkung unter Druck.

Die restlichen SMI-Werte notieren nur leicht negativ.

+++

07:45

Der Euro hat sich am Freitag nach den kräftigen Verlusten vom Vortag kaum verändert. Allerdings rutschte der Kurs in der vergangenen Nacht zeitweise bis auf 1,1633 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit fast zwei Wochen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung wieder etwas höher bei 1,1647 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am späten Vorabend. Zum Franken bewegte sich der Euro ebenfalls nur leicht und kostete mit 1,1372 nur etwas weniger als am Vorabend. Der Dollar zeigte sich mit 0,9764 Franken kaum verändert.

Der Euro wurde vor allem durch Querelen um den Staatshaushalt in Italien belastet. Am Vorabend hatte die Regierung in Rom die Finanzplanung für 2019 festgezurrt, die ein Haushaltsdefizit von 2,4 Prozent vorsieht. Die populistischen Regierungsparteien Lega und Fünf Sterne setzen damit auf eine höhere Neuverschuldung als zunächst vom parteilosen Finanzminister Giovanni Tria vorgesehen. Dieser wollte die Neuverschuldung auf 1,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts begrenzen.

+++

06:40

An der Tokioter Börse notierte der Leitindex Nikkei am Freitagnachmittag 1,3 Prozent höher, der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans notierte ebenso wie die chinesische Börse in Shanghai unverändert. der australische Markt legte ein halbes Prozent zu.

Am Devisenmarkt in Fernost notierte der Euro mit 1,1636 Dollar schwächer, nachdem Italien sein Defizitziel für 2019 auf 2,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes festgelegt hatte - so wie es die populistische 5-Sterne-Bewegung und die rechte Lega gefordert hatten. Der parteilose Wirtschafts- und Finanzminister Giovanni Tria hatte sich für ein Defizitziel von unter zwei Prozent stark gemacht, konnte sich aber nicht durchsetzen. Zur japanischen Währung zog der Dollar wieder leicht auf 113,40 Yen an.

