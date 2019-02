08:08

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse 0,1 Prozent nach. Im gestrigen Handel verlor der Leitindex 0,2 Prozent auf 9143 Punkte.

Einzig positiver SMI-Wert ist Nestlé mit plus 0,4 Prozent. Der Nahrungmittelmulti legte bereits gestern nach der Zahlenpräsentation 1,6 Prozent zu.

Am deutlichsten im Minus sind Richemont und Swatch (beide je -0,6 Prozent).

Im breiteren Markt zeigen sich Panalpina (-0,2 Prozent) kaum beeindruckt von der heute angkündigten Prüfung einer Zusammenarbeit mit Agility aus Kuwait.

Was die Spatzen von den Dächern pfiffen, bestätigt sich nun: Die @PanalpinaGroup bestätigt Gespräche mit der kuwaitischen #Agility über einen Zusammenschluss - vermutlich "unter Gleichberechtigten". $PWTN — cashInsider (@cashInsider) 15. Februar 2019

+++

08:05

Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Kursgewinne der vergangenen Tage angeknüpft und sind leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 64,73 US-Dollar. Das waren 16 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 12 Cent auf 54,53 Dollar.

Fachleute begründen die jüngsten Preiszuwächse vor allem mit den Produktionskürzungen durch das Ölkartell Opec und mit ihm verbündete Förderländer. Die Kürzungen haben den starken Ölpreisverfall vom vergangenen Herbst gestoppt und das Weltmarktpreisniveau seit Jahresbeginn angehoben.

Zu den Produktionskürzungen kommen krisenbedingte Förderausfälle in Venezuela und Ausfälle in Iran, dessen Ölexporte wegen amerikanischer Sanktionen deutlich gefallen sind. Begrenzt werden die Preiszuwächse am Rohölmarkt durch die in den letzten Jahren stark gestiegene Förderung der USA und Nachfragesorgen wegen der schwächeren globalen Konjunktur.

Brent above $65: Oil prices hit 2019 highs amid OPEC-led supply cuts https://t.co/HOWcMZ9hCk pic.twitter.com/vIe0xldebA — Zyite.com (@zyiteblog) 15. Februar 2019

+++

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 1,3 Prozent schwächer bei 20.869 Punkten. Auf Wochensicht verblieb ein Plus von 2,7 Prozent. "Der japanische Markt hat eine kurzfristige Rally verzeichnet, aber die Gewinnchancen sind begrenzt, weil es immer noch mittel- bis langfristige Risiken für das weltweite Wachstum gibt", sagte Shogo Maekawa, Marktstratege bei JPMorgan Asset Management. Im Minus waren insbesondere Exportwerte wie Honda oder Panasonic.

Auch ausserhalb Japans waren die Kurse unter Druck. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,2 Prozent. Vor dem Abschluss der US-chinesischen Handelsgespräche hielten sich viele Investoren zusätzlich mit dem Käufen zurück. Am Freitag wird Chinas Präsident Xi Jinping bei den Verhandlungen erwartet. Sollte es keine Einigung in dem Streit geben, treten Anfang März US-Strafzölle von 25 Prozent auf chinesische Importgüter im Wert von 200 Milliarden Dollar in Kraft.

+++

06:30

Am Devisenmarkt drückten die schwachen US-Daten auf den Dollar. Zum Yen gab die US-Währung 0,16 Prozent nach auf 110,29 Yen. Der Euro wurde etwas schwächer mit 1,1285 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 1,0051 Franken je Dollar und 1,1345 Franken je Euro gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)