08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,3 Prozent nach. Gestern legte der Leitindex um 0,6 Prozent zu auf 8874 Punkte.

Vorbörslich kann aus dem Leitindex nur Geberit zulegen (+0,8 Prozent). Der Sanitärtechniker hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr um knapp sechs Prozent auf 3,1 Milliarden Franken gesteigert. Die Ebitda-Marge lag voraussichtlich bei 28 Prozent. Im Vorjahr betrug die adjustierte Ebitda-Marge 28,2 Prozent.

Am deutlichsten im Minus notieren ABB, Adecco und UBS (alle je -0,4 Prozent).

Im Mid-Caps-Bereich fällt Vontobel mit plus 3,4 Prozent auf. Der Titel profitiert von einer Heraufstufung durch die UBS.

+++

07:55

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1390 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Franken bleibt der Euro bei einem Stand von 1,1287 weiterhin unter der 1,13er Marke. Gegenüber Mittwochabend ist er aber kaum bewegt. Der US-Dollar zeigt sich bei 0,9911 Franken knapp fester als am Vorabend.

Nach wie vor stabil präsentierte sich das britische Pfund. Am Mittwochabend hatte Premierministerin Theresa May ein von der Opposition angestossenes Misstrauensvotum überstanden. Sie kündigte anschliessend Gespräche mit der Opposition an, um das weitere Vorgehen im Brexit-Prozess zu klären. An diesem Montag wird May dem Parlament offenlegen, wie sie einen ungeregelten EU-Austritt, mit dem schwerwiegende wirtschaftliche Folgen verbunden werden, verhindern will.

+++

06:35

Der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte verlor bis zum Nachmittag 0,2 Prozent auf 20'400 Punkte. Auch der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans und das chinesische Marktbarometer für die wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verzeichneten leichte Verluste.

Der Euro notierte im fernöstlichen Handel zum Dollar wenig verändert bei 1,1384 Dollar. Zur japanischen Währung trat die US-Devise bei 109,02 Yen auf der Stelle.

Asia stocks nudge higher as signs of a better-than-expected start to the earnings season countered concerns about rising US-China tensions. Beijing injects masses of cash into fin system. Bonds rise slightly w/ Japan's 10y yields turn negative again. Euro drops below $1.14. pic.twitter.com/mD6d7p04Q5 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 17. Januar 2019

(AWP/Reuters/cash)