08:45

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich nach dem Zinsentscheid in den USA kaum bewegt. Es gab wenig Impulse, zumal die Börsen in Japan und China wegen Feiertagen geschlossen blieben. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte notierte am Donnerstag 0,2 Prozent fester.

Die Federal Reserve hatte am Mittwochabend der Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Zinssenkung eine Absage erteilt und den Leitzins nicht angetastet. Zugleich kündigte sie an, bei geldpolitischen Entscheidungen "geduldig" agieren zu wollen. Dieses Schlüsselwort gilt als Fingerzeig, dass die Zentralbank vorerst keine weiteren Erhöhungen plant - aber eben auch keine Senkungen, wie sie Trump fordert. Die Hoffnung auf eine weiterhin ultralockere Geldpolitik hatte die Aktienmärkte weltweit seit Jahresbeginn nach oben getrieben. Damit es nun weitergehen könne, müsse es aber neue Antreiber geben, sagte Claudio Irigoyen, Volkswirt bei der Bank of America-Merrill Lynch. "Das ist nötig, um eine Antwort auf die traditionelle Frage zu finden: Ist es Zeit, zu verkaufen und zu gehen?" Dabei bezog er sich auf den Börsenleitspruch "Sell in May and go away".

Global stocks mixed after Fed dampened hopes of a rate cut. Fed chair Powell suggested that softer inflation could be transitory and stuck with a neutral stance. Dollar pares some after FOMC gains w/ Euro back >$1.12. Bonds continue to drop w/ US 10y at 2.52%. Gold drops to $1271 pic.twitter.com/x7NoRl5Nkh — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 2. Mai 2019

08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird gemäss Berchnungen von Julius Bär 0,2 Prozent tiefer in den Handel starten. Am Dienstag hatte der Leitindex 0,3 Prozent höher bei 9770 Punkten geschlossen.

Gegen den Trend sind drei Titel aus dem SMI im Plus: Nach positiven Quartalszahlen sind dies Geberit (Aktie +1,3 Prozent) sowie Swisscom (+0,3 Prozent). Aber auch LafargeHolcim (+0,7 Prozent). Der Zementriese steigt aus den Märkten in Malaysia und Singapur aus.

Die @GeberitGroup übertrifft im zurückliegenden ersten Quartal beim operativen Gewinn selbst die optimistischsten Annahmen. Das Umsatzwachstum in Lokalwährungen übertrifft die Erwartungen ebenfalls. $GEBN $GBERY — cashInsider (@cashInsider) 2. Mai 2019

Ansonsten präsentieren sich die SMI-Werte negativ. Am deutlichsten geben Credit Suisse und UBS nach (beide je -0,8 Prozent).

07:50

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 71,92 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 24 Cent auf 63,36 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise zuletzt durch die US-Produktion, die auf immer neue Rekordstände steigt. Daten des amerikanischen Energieministeriums vom Mittwoch zeigten zudem einen starken Aufbau der Bestände an Rohöl. Die Erdölpreise gerieten daraufhin unter Druck.

Rohstoff - US-Rohölvorräte steigen überraschend deutlich https://t.co/fwmbaDWYFk — cash (@cashch) 1. Mai 2019

Unterstützt werden die Ölpreise dagegen durch die Aussicht auf ein anhaltend knappes Angebot an Erdöl. Am heutigen Donnerstag läuft eine Ausnahmegenehmigung aus, mit der die USA einigen Ländern erlaubten, trotz amerikanischer Sanktionen weiterhin Rohöl aus dem Iran zu beziehen.

Ob das Ölkartell Opec in die Bresche springt und seine Produktion entsprechend ausweitet, ist ungewiss. US-Präsident Donald Trump verlangt dies. Saudi-Arabien kann sich dagegen eine Verlängerung der mit anderen Produzenten vereinbarten Förderreduzierung, die zur Jahresmitte ausläuft, vorstellen.

06:50

Wenig zu berichten gibt es aus Asien. Aufgrund von Feiertagen sind sowohl die japanische Börse als auch die Börse in Shanghai geschlossen. Der geöffnete Hang Seng Index aus Hongkong hingegen kann 0,6 Prozent auf 29'887 Punkte zulegen.

06:30

Der Euro übersprang zum Franken wieder die 1,14-Marke. Aktuell beträgt der Wechselkurs 1:1,1403. Im fernöstlichen Devisenhandel stieg der Euro auch zum Dollar leicht, der Wechselkurs beträgt derzeit 1:1,1209. Am Mittwoch war der Euro im US-Handel nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank noch spürbar unter Druck geraten und fiel unter die Marke von 1,12 US-Dollar. Zum Franken fiel der Euro gestern Abend zwischenzeitlich auf 1,139.

Kursentwicklung Euro-Franken in den letzten 24 Stunden, Quelle: cash.ch

(cash/AWP/Reuters)