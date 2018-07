08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,1 Prozent zu. Am Freitag schloss der Leitindex 0,5 Prozent im Plus bei 8861 Zählern.

Sämtliche SMI-Werte notieren leicht positiv. Am stärksten ist die Zunahme bei Lonza (plus 0,3 Prozent), ohne dass kursrelevante News vorliegen würden.

Mehr Bewegung zeichnet sich unter dem Mid-Caps ab: Ems-Chemie sowie Leonteq legen vorbörslich 1,3 Prozent zu, Rieter sogar 2,6 Prozent. Wie heute morgen publik wurde, hält der aktivistische Investor Veraison 3,03 Prozent an Rieter.

+++

08:05

Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 74,89 US-Dollar und damit 44 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August fiel um 44 Cent auf 70,57 Dollar.

Jüngsten Daten zufolge ist die Zahl der Ölbohrlöcher in den USA unverändert geblieben. Seit Freitagabend drücken aber Medienberichte über mögliche Angebotsausweitungen auf die Preise. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen, dass die US-Regierung erwäge, auf die nationalen Öl-Notreserven zurückzugreifen, um steigende Benzinpreise vor den Kongresswahlen im November zu vermeiden.

Putin hortet viele Milliarden Dollar aus den Ölverkäufen: Der unerwartet hohe Ölpreis spült plötzlich Milliarden an Zusatzeinnahmen nach Russland. Den unter der schwachen #Wirtschaft leidenden Menschen kommen sie vorerst nicht zugute. Der Kreml… https://t.co/kZiVV5DSJd ❚WELT — Zinsen&Devisen (@FinanzLinks) 15. Juli 2018

Einem weiteren Bloomberg-Bericht mit Bezug auf informierte Personen zufolge bot Saudi-Arabien zudem einigen Handelspartnern Extra-Rohöllieferungen über die vertraglich festgesetzten Mengen hinaus an.

+++

07:30

Der Kurs des Euro ist am Montag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1693 US-Dollar gehandelt. Vor dem Wochenende hatte er noch etwas tiefer notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1643 (Donnerstag: 1,1658) Dollar festgesetzt.

Der Franken hat sich übers Wochenende nicht gross bewegt. Wie am Freitagabend wird der Euro aktuell für 1,1706 Franken gehandelt. Der US-Dollar hält sich mit 1,0010 Franken knapp über der Parität zum Franken.

+++

06:40

In Shanghai lag der Börsenindex 0,7 Prozent tiefer. Das MSCI-Barometer für asiatische Börsen ohne Japan sank 0,5 Prozent. Die Tokioter Börse blieb feiertagsbedingt geschlossen.

Das Wirtschaftswachstum Chinas hat sich im zweiten Quartal etwas abgeschwächt auf 6,7 Prozent. Ausserdem steigerte die Industrie der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft ihre Produktion im Juni weniger stark als erwartet.

In Hongkong schoss der Aktienkurs des chinesischen Technologiekonzerns ZTE 13,4 Prozent in die Höhe. Anleger reagierten erfreut auf die Entscheidung der US-Regierung, die Einschränkungen gegen ZTE aufzuheben und damit dem Unternehmen den Fortbetrieb seines Geschäftsbetriebs zu erlauben.

(cash/AWP/Reuters)