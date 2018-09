08:20

Die Ölpreise haben am Dienstag mit moderaten Verlusten auf neue Strafzölle der USA gegen China reagiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 77,59 US-Dollar. Das waren 46 Cent weniger als am Montag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung fiel um 32 Cent auf 68,59 Dollar.

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,05 Prozent nach.

Einzig positiver Wert aus dem Leitindex ist Nestlé (+0,7 Prozent). Der Nahrungsmittelkonzern verkauft sein Lebensversicherungsgeschäft Gerber Life für einen Preis von 1,55 Milliarden US-Dollar in bar an die Western & Southern Financial Group.

Aus dem Mid-Cap-Bereich fallen Basilea nach einer Kurszielsenkung mit Abschlägen von 2,8 Prozent auf.

Deutlich im Plus ist hingegen Clariant (+5,7 Prozent). Der Spezialchemie-Konzern stellt zusammen mit seinem neuen Grossaktionär Sabic die Weichen für die Zukunft. Einige Geschäftsteile werden kombiniert, andere sollen verkauft werden. Der neue Konzernchef wird von Sabic gestellt.

+++

07:50

Der Euro notiert am Dienstagmorgen knapp unter der Marke von 1,17 US-Dollar. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1693 Dollar und liegt damit in etwa auf dem Niveau des späten Vorabends. Nur kurzzeitig war der Euro im frühen Handel über 1,17 Dollar gestiegen.

Auch das Währungspaar Euro/Schweizer Franken zeigt sich stabil und bewegt sich in einer engen Bandbreite. Derzeit kostet der Euro 1,1247 nach 1,239 Franken am Montagabend. Der Dollar wird im Vorabendvergleich nahezu unverändert bei 0,9619 Franken gehandelt.

+++

06:40

Der Nikkei-Index der 225 führenden Werte legte bis zum Nachmittag um 1,4 Prozent auf 23.417 Punkte zu und bewegte sich damit auf einem Siebenmonatshoch. Der breiter gefasste Topix gewann 1,1 Prozent auf 1747 Zähler.

Händler erklärten, die Verhängung neuer Zölle durch US-Präsident Donald Trump sei erwartet worden und treffe daher den Markt nicht mehr so stark. Für positive Stimmung sorgte auch die Erwartung, dass Ministerpräsident Shinzo Abe bei den Wahlen zum Parteivorsitz der Liberaldemokratischen Partei in wenigen Tagen klarer Favorit sei und seine Reformpolitik fortsetzen könne. Bei den Einzelwerten legten vor allem Versicherer zu, während Technologiewerte stärker unter der Ungewissheit aufgrund der neuen US-Zölle auf chinesische Produkte litten.

(cash/AWP/Reuters)