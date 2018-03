09:30

Der SMI sinkt in der ersten halben Stunde des Handels um 0,4 Prozent auf 8870 Punkte. Der Leitindex war am Vortag von Gewinnmitnahmen belastet bis auf die Schwelle von 8'900 Punkten zurückgefallen und hat so den Monat Februar mit einem Minus 4,6 Prozent tiefrot abgeschlossen. Unverändert bereitet die Aussicht auf steigenden Zinsen den Anlegern Sorge. Dies hatte am Vorabend die Aktien an der Wall Street bis zum Handelsende hin zunehmend unter Druck gesetzt und führte auch an den wichtigsten asiatischen Märkten zu Einbussen.

The Brexit mood turns even chillier than the weather - plus Thursday's other headlines https://t.co/irarE658iA pic.twitter.com/qHzUQxs0Na — Bloomberg Brexit (@Brexit) March 1, 2018

Angesichts steigender Zinsen machten sich Investoren verstärkt Gedanken über die angemessene Bewertung von Aktien, heisst es im Handel. So hält sich etwa die Rendite zehnjähriger US-Anleihen seit Wochen hartnäckig knapp unter drei Prozent. Bei den Aktien dürften weitere Gewinnmitnahmen die Folge der wachsenden Zinssorgen sein. Auf der politischen Bühne beschäftigt die Anleger das Seilziehen um eine Lösung zum Brexit, während in Italien die anstehenden Parlamentswahlen für Unsicherheit sorgen. In den USA hat derweil mit Kommunikationschefin Hope Hicks eine wichtige Mitarbeiterin der Trump-Administration das Weisse Haus verlassen.

Bei den Blue Chips zieht Adecco die Blicke nach der Vorlage der Geschäftszahlen auf sich. Die Anleger scheinen keinen Gefallen daran zu finden, Adecco verlieren 5,9 Prozent. Der Personalvermittler ist im vierten Quartal 2017 zwar etwas schneller gewachsen als noch im dritten Quartal. Zu Beginn des neuen Jahres zeichnet sich jedoch wieder ein etwas schwächeres Wachstum ab. Die Dividende soll leicht erhöht werden.

Auch Novartis (-1 Prozent) büssen stark ein, Nestlé (+0,03 Prozent) und Roche (+0,27 Prozent) halten sich im Plus. Am Vortag waren die Roche-Genussscheine mit einem Abschlag von 1,8 Prozent einer der Hauptgründe, weshalb der SMI beinahe 1 Prozent verloren hatte.

Unter Abgabedruck stehen UBS-Titel (-1Prozent) und Credit Suisse (-0,9 Prozent) nachgeben. Kühne+Nagel (-2 Prozent), die am Mittwoch nach der Publikation der Geschäftszahlen mit 5 Prozent weitaus am meisten bei den Blue Chips verloren hatten, fallen weiter.

Am breiten Markt hat am Berichtstag eine Reihe von Unternehmen mit der Vorlage von Geschäftszahlen auf sich aufmerksam gemacht. So schlug sich beispielsweise der Vermögensverwalter GAM (-0,23 Prozent) besser als am Markt erwartet und auch der Baukonzern Implenia (+1,2 Prozent) übertraf die Erwartungen der Analysten. Beide Unternehmen beliessen die Dividende auf dem Niveau des Vorjahres. So auch die Basler Kantonalbank (+0,8 Prozent), welche die Gewinnzahlen im vergangenen Jahr deutlich gesteigert hat.

Auf höhere Dividenden können sich derweil die Aktionäre von Unternehmen wie SPS, Sunrise, Kardex, VZ Holding oder Orior freuen. Der Nahrungsmittel-Hersteller Orior gab nebst den Geschäftszahlen auch noch die Übernahme des Biotta-Herstellers Thurella bekannt. Weniger Dividende sollen dagegen die Aktionäre von Ascom erhalten, auch wenn dem Technologiekonzern im vergangenen die Rückkehr in die Gewinnzone gelang. Newron dämmte derweil im vergangenen Jahr die Verluste ein.

Der Batterienhersteller Leclanché, dessen Aktien am Vortag mit der Befürchtung auf eine Überschuldung eingebrochen waren, sieht sich zumindest bis ins zweite Quartal 2019 ausreichend finanziert. Auch sei der Wachstumsplan intakt und es würden mit weiteren potenziellen Geldgebern Gespräche geführt, hiess es. SFS (+0,7 Prozent) könnten am Donnerstag von einer Ratingerhöhung durch Kepler Cheuvreux profitieren.

08:20

Börsenschluss in Asien: Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 1,56 Prozent auf 21'724,47 Punkte. Südkoreas Leitindex Kospi gab 1,17 Prozent ab. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland gewann hingegen 0,64 Prozent auf 4049,31 Punkte. Der Shenzen Composite legte um gut ein Prozent zu. Der Hongkonger Index Hang Seng gab leicht nach.

Marktteilnehmer führen die Stabilität der chinesischen Märkte auf das tatsächliche oder potenzielle Wirken der Regierung vor den Sitzungen des dortigen Parlaments zurück.

08:15

Der SMI gibt vorbörslich um 0,3 Prozent auf 8877 Punkte nach. Die meisten der 20 Aktien im Leitindex zieht es um etwa 0,3 Prozent nach unten, wie das Tableau zeigt (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Auffallend ist aber ein Kursminus von 4,4 Prozent bei Adecco. Der weltweit grösse Arbeitskräftevermittler kann mit seinen Zahlen zum Geschäftsjahr 2017 nicht überzeugen. Die Zahlen für 2017 fallen zwar positiv aus, aber die für das Unternehmen wichtigen Margen werden als zu dünn beurteilt.

Positiv dagegen ist die Entwicklung vom Vermögensverwalter GAM (+1,2 Prozent), der nach Krisenjahren in ruhigere Fahrwasser vorangekommen ist.

07:45

Der Euro hat sich am Donnerstag nach den Verlusten der vergangenen Handelstage gegenüber dem US-Dollar vorerst stabilisiert. In der vergangenen Nacht war der Kurs noch zeitweise bis auf 1,2184 USD gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung wieder etwas höher bei 1,2195 USD und damit kaum verändert zum Vortag.

Zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,1525 CHF marginal im Plus gegenüber dem Tagesschluss. Der Dollar-Franken-Kurs liegt mit 0,9451 CHF ebenfalls leicht höher als am Vortag. Im weiteren Handelsverlauf kann es erneut zu stärkeren Kursbewegungen am Devisenmarkt kommen. Es stehen wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse sorgen könnten. Unter anderem haben die Anleger neue Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industrieunternehmen des Währungsraums im Blick.

06:40

Ein stärkerer Yen und schwache Vorgaben von der Wall Street haben den japanischen Börsen am Donnerstag zugesetzt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fällt um 1,85 Prozent auf 21'661 Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit einer Woche.

Unter die Räder kamen vor allem Exportwerte. Toyota-Aktien büssten knapp zwei Prozent an Wert ein, bei Honda waren es 1,1 Prozent. Eine starke japanische Währung schmälert die Absatzchancen der Auto-Hersteller auf dem Weltmarkt.

Der Euro fiel zum Yen auf den niedrigsten Stand seit Anfang September. Zum Dollar notierte der Euro im fernöstlichen Handel leicht im Minus bei 1,2190 Dollar.

