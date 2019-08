11:50

Im Verlauf des Vormittags hat der Leitindex SMI seine Kursgewinne sukzessive ausgebaut und bewegt sich am Mittag auf Tageshöchstkursen. Wie lange die Erholung anhält, müsse sich aber erst noch zeigen, schränken Marktakteure ein.

Der SMI gewinnt gegen 11.10 Uhr 0,9 Prozent auf 9636 Punkte hinzu. Der 30 Aktien umfassende SLI steigt um 0,9 Prozent auf 1469 und der breite SPI um 0,9 Prozent auf 11'745 Zähler.

Auf Unternehmensseite sorgt vor allem Novartis (-0,1%) für Gesprächsstoff. Die US-Gesundheitsbehörde FDA wirft dem Schweizer Pharmakonzern das Verschweigen manipulierter Testdaten vor der Zulassung der Gen-Therapie Zolgensma vor.

Nach Manipulationsvorwürfen - Novartis-Aktien grenzen Verluste ein https://t.co/piRq9UZa4U — cash (@cashch) August 7, 2019

Die Gewinnerliste führen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen an. Dabei greifen Investoren sowohl bei eher defensiven Papieren wie Nestlé (+1,6%) zu als auch bei Zyklikern wie AMS, Temenos und SGS, die zwischen 1,7 und 1,3 Prozent gewinnen. Dier grössten Aufschläge sind bei Lonza (+2,0%) zu sehen.

Bei den Banken sorgten Konkurrenten wie Unicredit und Commerzbank für lange Gesichter. Mit Kursgewinnen zwischen 0,1 und 0,4 Prozent hinken UBS, Julius Bär und CS denn auch dem Markt hinterher.

Mit einem Kursplus von 5,4 Prozent fallen im breiten Markt die Aktien der zuletzt arg gebeutelten Ascom auf. Veraison Capital, Luxempart und Loys Investment haben zusammen eine Aktionärsgruppe bei der Technologiefirma gebildet mit dem Ziel Ascom wieder auf Kurs zu bringen. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

+++

10:30

Die Renditen der Schweizer Bundesobligationen fallen noch weiter. Diejenige der zehnjährigen Titel, gemessen an dem von der SNB berechneten Kassazinssatz, fällt auf ein Rekordtief von -0,822 Prozent.

+++

09:15

Dem Schweizer Aktienmarkt startet zur Wochenmitte uneinheitlich. Erholungstendenzen vieler Blue Chips stehen Einbussen beim Schwergewicht Novartis entgegen. Der SMI weist gegen 09:15 Uhr ein hauchdünnes Plus von 0,02 Prozent auf 9'554 Punkte auf. Am Dienstag war er auf dem tiefsten Stand seit zwei Monaten aus dem Handel gegangen.

Kursverluste von 1,3 Prozent beim Schwergewicht Novartis sind massgeblich für die leichtere Tendenz verantwortlich. Die US-Gesundheitsbehörde FDA wirft dem Schweizer Pharmakonzern das Verschweigen manipulierter Testdaten vor der Zulassung der Gen-Therapie Zolgensma vor.

Etwas tiefer werden zudem noch die Aktien von Roche (-0,11 Prozent) vorbörslich gestellt.

Erholungstendenzen sind dagegen bei Swatch (+0,75 Prozent) auszumachen. Sie hatten besonders deutlich unter den US-chinesischen Spannungen in dieser Woche gelitten. Zudem hat Goldman Sachs das Kursziel erhöht, was dem Papier zusätzlichen Rückenwind verleiht.

Keine Spur von einem Exodus bedeutender Aktionäre bei #Ascom: Um den Vermögensverwalter #Veraison bildet sich eine Aktionärsgruppe mit knapp 16 Prozent der Stimmen. Ausserdem baut Pictet & Cie auf 5,7 (3) Prozent aus. $ASCN — cashInsider (@cashInsider) August 7, 2019

Im breiten Markt stechen Ascom (+5,02 Prozent) hervor. Sie waren am Dienstag um mehr als 11 Prozent abgesackt. Grund für das Plus dürfte die Nachricht sein, dass Veraison Capital, Luxempart und Loys Investment zusammen eine Aktionärsgruppe bei der Technologiefirma gebildet haben. Ziel der Gruppe sei es, Ascom bei der erforderlichen Prüfung und Umsetzung strategischer Optionen zu unterstützen.

+++

08:45

Asiens wichtigste Börsen haben sich nach den Kurseinbussen der vergangenen Tage am Mittwoch etwas stabilisiert. Am Markt dominierte die Erleichterung, dass sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China zumindest vorerst nicht weiter verschärft.

Der Nikkei 225 schloss zur Wochenmitte 0,33 Prozent tiefer bei 20'516,56 Punkten. Damit fiel das Minus beim japanischen Leitindex deutlich geringer aus als die letzten Tage. Der CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte an Chinas Festlandsbörsen beinhaltet, schaffte zuletzt ein knappes Plus von 0,09 Prozent auf 3639,50 Punkte. Er beendete damit eine fünftägige Verlustserie.

Der Hongkonger Hang-Seng-Index , der zuletzt auch unter den weiter heftigen Protesten gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone gelitten hatte, verlor am Mittwoch lediglich noch 0,06 Prozent auf 25 960,05 Zähler.

+++

08:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet vorbörslich mit einem leichten Minus von 0,7 Prozent in den Handelstag. Dabei stehen sämtliche SMI-Titel im Plus – ausgenommen Novartis (-1,33 Prozent) und LafargeHolcim (-0,28 Prozent). Die US-Gesundheitsbehörde FDA wirft dem Pharmakonzern Novartis das Verschweigen manipulierter Testdaten vor der Zulassung der Gen-Therapie Zolgensma vor.

Etwas Boden gutmachen kann Swatch. Der Luxusgüter-Konzern, der zuletzt stark unter die Räder kam, profitert von einer Kurs-Ziel-Erhöhung eines Goldman-Sachs-Analysten.

+++

07:50

Der chinesische Yuan notiert wieder schwächer. Nach einer starken Abwertung am Montag und einer leichten Erholung am Dienstag setzte die chinesische Notenbank den Mittelkurs zum Dollar wieder etwas niedriger fest. Um diesen Kurs darf der Yuan nur begrenzt pendeln. Am Montag hatte der starke Kursverlust des Yuan zu grosser Nervosität an den Märkten geführt, weil die Abwertung als weitere Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China gewertet wurde.

Erstmals seit 25 Jahren stufen die USA China wieder als Währungsmanipulator ein. Das hat möglicherweise auch Folgen für Europa... #Yuan #Renminbihttps://t.co/FR0RObubQs — DW Wirtschaft (@dw_wirtschaft) August 6, 2019

+++

06:35

Zum Franken notierte der Euro zuletzt leicht über der Marke von 1,09 bei 1,0934 Franken. Der Dollar notierte zum Franken praktisch unverändert mit 0.9757.

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel an der Marke von 1,1213 Dollar notiert. Der Bitcoin notiert etwas stärker bei 11'699 Dollar. Die Krypto-Währung verzeichnet einen Anstieg seit der Handeslstreit zwischen den USA und China wieder eskalierte.

+++

06:30

Die Furcht vor einer weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen die USA und China hat die asiatischen Aktienmärkte auch am Mittwoch fest im Griff gehalten. Äußerungen der US-Regierung, wonach sie den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen und an der nächsten Verhandlungsrunde im September festhalten wolle, konnten den Kursen nur wenig halt geben. An der Tokioter Börse gab der Nikkei-Index bis zum Mittag 0,8 Prozent auf 20.417 Punkte nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,7 Prozent. Auch die chinesischen Börse in Shanghai lag im Minus.

Handelsstreit USA vs. China - Der Stempel «Währungsmanipulator» bringt wenig https://t.co/osl8yGnWab — cash (@cashch) August 6, 2019

Die Anleger verunsicherte auch, dass die chinesische Währung erneut etwas nachgab. Am Montag war der Yuan auf den tiefsten Stand seit mehr als elf Jahren gefallen, und die USA warfen daraufhin China eine Manipulation der Währung zugunsten unlauterer Handelsvorteile vor. Dies schürte Sorgen, dass es nun auch zu einem Währungskrieg der beiden weltgrößten Volkswirtschaften kommen könnte.

(cash/Reuters/AWP)