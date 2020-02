12:40

Der Swiss Market Index (SMI) notiert 3,1 Prozent tiefer bei 9'888 Punkten. Kurzzeitig fiel der Leitindex gar bis 9'766 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Oktober. Damit hat der SMI von seinem vor gut einer Woche markierten Allzeithoch rund 13 Prozent eingebüsst.

"Die Börse preist gerade einen Tsunami an Gewinnwarnungen aus den Unternehmen ein", sagt Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Nervosität ist nicht mehr der richtige Ausdruck dafür. Man muss jetzt wohl von panikartigen Zuständen sprechen", sagt ein Händler. "Das ist Panik", sagte ein anderer Börsianer. Und ein Ende dieses "Selloffs" sei noch nicht auszumachen.

Die Beteiligungspapiere stehen wegen der Ausbreitung des Coronavirus und der damit zu erwartenden negativen Folgen für die Weltwirtschaft immer stärker unter Druck. Die Anleger unterschieden nicht mehr zwischen guten und weniger guten Werten. Auch mit Gewinnmitnahmen seien die Einbussen nicht mehr zu erklären.

Auch die Futures der US-Börsen deuten auf eine schwache Eröffnung der US-Börse hin. Die Terminkontrakte des Dow Jones, des S&P 500 und des Nasdaq fallen 1 Prozent, 0,97 Prozent und 0,93 Prozent.

Sämtliche SLI-Werte geben am Schweizer Markt nach. Die stärksten Abschläge verbuchen mit Temenos (-7,1%), Lonza (-5,4%), AMS (-5,3%), Zurich (-4,5%), Vifor (-4,7%) und Sika (-4,42) Anteile, die im vergangenen Jahr auch gut gelaufen waren. Stark unter Druck stehen auch die Banken Credit Suisse (-5,7%), UBS (-4,4%) und Julius Bär (-4,9%).

Die Aktien Swiss Life sacken trotz guter Ergebnisse um 3,7 Prozent ab. Der Lebensversicherer hat im Vorjahr den Gewinn um 12 Prozent auf 1,20 Milliarden Franken gesteigert. Die Dividende soll auf 20 von 16,50 Franken je Aktie erhöht werden. Zudem sollen bis im Mai Aktien im Umfang von rund 400 Millionen Franken erworben werden.

Besser als der Markt schlagen sich Nestlé (-2,3%), Schindler (-2,6%), Swiss Re (-2,8%) und SGS (2,9%). Dem Schindler-Kurs dürfte nach Einschätzung von Händlern die Mitteilung helfen, dass der angeschlagene Konzern ThyssenKrupp die Aufzugssparte nun definitiv an ein Finanzkonsortium und nicht an einen Konkurrenten verkauft. Damit werde vermieden, dass Schindler ein übermächtiger Konkurrent entstehe, heisst es am Markt.

Ebenfalls in den Strudel geraten sind die Pharmaschwergewichte Novartis und Roche (je -4,0%) Zykliker wie ABB, Adecco, Clariant, sowie die Luxusgüterwerte Swatch und Richemont büssen zwischen 5 und 3,5 Prozent der Bewertung ein.

Dass es im Verlauf zu einer Stabilisierung kommt, ist laut Marktteilnehmern eher unwahrscheinlich. Fundamentaldaten interessierten ebenfalls kaum mehr. Möglicherweise sei dies nun der "finale Washout", sollten die Zentralbanken am Wochenende den Markt und die Weltwirtschaft stützende Massnahmen beschliessen, sagt ein Börsianer.

Am breiten Markt leiden Implenia (-4,8%) unter Gewinnmitnahmen. Der Bauwert war im Zuge des kürzlich veröffentlichten Halbjahresergebnis massiv gestiegen. Zu den wenigen Gewinnern zählen die Aktien der Jurassischen Kantonalbank, die sich vom Vortagesverlust erholen und der Haustechnikwert Poenina (+0,2%).

11:30

Das ist das traurige Bild des Swiss Market Index (SMI) zur Stunde. Die Aktien finden nicht aus dem Keller heraus. Wie schon am Donnerstag wir die Credit Suisse am meisten abgestraft, Nestlé steht noch am besten da. Die Wochenperformance des SMI lautet bis jetzt: Minus 11,2 Prozent.

11:15

Der Schweizer Franken erreicht sein stärkstes Niveau gegenüber dem Dollar seit September 2018. Das Währungspaar steht bei 96,10 Rappen pro Dollar. Hintergrund ist die wachsende Besorgnis über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavius-Ausbruchs, der die Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen beflügelt.

10:35

Der Swiss Market Index baut seine Verluste aus. Er fällt von rund minus 3,5 Prozent auf derzeit über 4 Prozent ab. Der Bundesrat verbietet ab sofort sämtliche Großveranstaltungen, wie die Landesregierung um 10:15 uhr mitgeteilt hatte.

09:00

Der SMI gibt um weitere 3,3 Prozent auf 9'891 Punkte nach. Damit steht der SMI erstmals wieder seit Mitte Oktober unter der Marke von 10'000 Zählern. Am Vortag alleine war der Index um 2,92 Prozent abgesackt.

Dem Leitindex droht damit eine seiner schlechtesten Wochen seit der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren. Bis am Donnerstagabend beläuft sich das Minus des SMI auf mehr als acht Prozent. Dass es im Verlauf zu einer Stabilisierung kommt, sei eher unwahrscheinlich. Fundamentaldaten interessierten die Marktteilnehmer kaum mehr, sagt ein Händler. "Der finale Washout steht uns noch bevor", sagt der Händler.

Sämtliche Titel des SMI und aus dem breiten Markt stehen um bis zu 5 Prozent im Minus. An der Spitze sind etwa die Aktien der Grossbanken Credit Suisse (-3,2 Prozent) und UBS (-2,8 Prozent) zu finden. Aber auch zyklische Werte wie ABB (-4,3 Prozent) und Adecco (-3,2 Prozent) werden arg gebeutelt. Am stärksten verliert der Pharmakonzern Lonza mit -4,8 Prozent.

Die als defensiv eingestuften Schwergewichte Nestlé (-1,9 Prozent), Novartis (-2,7 Prozent) und Roche (-1,9 Prozent) werden ebenfalls tiefer indiziert.

08:10

Der Swiss Market Index steht vorbörslichen Indikatoren zufolge 2,74 Prozent tiefer. Das lässt auf eine Börseneröffnung von minus 3 und 4 Prozent schliessen. Fast alle SMI-Titel verlieren mindestens 2 Prozent. Die Aktie der UBS steht mit minus 3,9 Prozent am schlechstesten da.

Fast ein wenig unter geht der Jahresabschluss von Swiss Life. Die Aktie sinkt nur 0,8 Prozent.

Am breiten Markt sind selten vorbörsliche Kurse von besser als minus 3 Prozent zu beobachten. Die Aktie von Kudelski verhagelt es mit minus 5 Prozent.

07:15

Nach dem Tod von 33 türkischen Soldaten bei einem Luftangriff in Syrien verbietet die Regierung in Ankara Leerverkäufe sämtlicher Aktien an der Istanbuler Börse. Am Devisenmarkt geht die Talfahrt der türkischen Währung weiter. Der Dollar steigt im Gegenzug auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 6,2479 Lira und der Euro ist mit 6,8738 Lira so teuer wie zuletzt vor einem Dreiviertel Jahr.

06:00

In Asien liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index vier Prozent tiefer bei 21'077 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank ebenfalls um vier Prozent und lag bei 1506 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 3,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 3,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,3 Prozent.

Der MSCI-Weltindex gab am Freitag weitere 0,5 Prozent nach. Damit beläuft sich das Minus in dieser Woche bislang auf 9,3 Prozent. Damit könnte die schlechteste Woche seit November 2008 bevorstehen. Damals betrug der Verlust 9,8 Prozent.

Hoffnungen, dass die Epidemie, die von China ausging, nach ein paar Monaten vorbei sei, hätten sich zerschlagen, sagten Marktteilnehmer. Es sehe jetzt nach einer Pandemie aus. "Selbst mit einem großen Risiko können die Märkte umgehen, solange es am Ende des Tunnels Licht gibt", sagte Chef-Investmentstratege Norihiro Fujito von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. "Im Moment kann aber niemand sagen, wie lange es dauert und wie ernst es wird."Ökonomen zufolge setzen Investoren nun darauf, dass die US-Notenbank schon im kommenden Monat die Zinsen senken dürfte, um die Wirtschaft anzukurbeln. "Die Auswirkungen des Coronavirus werden eindeutig größer ausfallen als der Handelsstreit zwischen den USA und China", sagte Tomoaki Shishido, Analyst bei Nomura Securities.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,5 Prozent auf 109,04 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0099 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9682 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0988 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0643 Franken.

05:30

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 4,4 Prozent oder 1190 Zähler tiefer auf 25'766 Punkten. Für den Dow ist dies der größte Punkterückgang an einem Tag in seiner Geschichte. Der technologielastige Nasdaq brach 4,6 Prozent auf 8566 Punkte ein. Der breit gefasste S&P 500 stürzte 4,4 Prozent auf 2978 Punkte ab.

