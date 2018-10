08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,8 Prozent zu. Im gestrigen Handel legte der Leitindex bereits 1,6 Prozent auf 8795 Punkte zu.

Angeführt wird der Aufwärtsdrang an der Schweizer Börse von Roche (+1,9 Prozent). Der Pharmahersteller legte heute Umsatzzahlen zum dritten Quartal vor und bestätigte die Jahresziele.

Auch die restlichen Werte aus dem SMI sind positiv. Besonders auffällig dabei: Novartis legt 1,0 Prozent zu, die UBS Credit Suisse und Adecco legen je 0,6 Prozent zu.

+++

07:55

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 81,33 US-Dollar. Das waren acht Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung fiel um sieben Cent auf 71,85 Dollar.

Damit konnten die Ölpreise vorerst nicht an die Gewinne vom Vorabend anknüpfen. Am späten Dienstagabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) von einem Rückgang der Ölreserven in den USA ausgeht. Demnach seien die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 2,13 Millionen Barrel gesunken. Ein Rückgang der Lagerbestände kann ein Hinweis auf ein zu geringes Angebot sein und stützt in der Regel die Ölpreise.

Die API-Daten stehen im Kontrast zu den Erwartungen an die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung, die am Nachmittag auf dem Programm stehen. Hier wird am Markt ein Anstieg der Reserven um 2,5 Millionen Barrel erwartet.

Oil price glides towards $85 per barrel

Asian shares slipped on Monday as worries over Sino-U.S. trade disputes, a possible slowdown in the Chinese economy and higher U.S. borrowing costs tempered optimism, despite a rebound in global equities.https://t.co/6zS5XMc2AB — flngapac (@flngapac) 17. Oktober 2018

+++

06:40

Der Euro wird kaum verändert mit 1,1562 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 112,38 Yen. Der Schweizer Franken wird mit 0,9910 Franken je Dollar und 1,1463 Franken je Euro gehandelt.

+++

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte bis am Nachmittag bei Plus 1,2 Prozent bei 22'824 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index legte 1,53 Prozent auf 1713 Zähler zu. Gestützt wurde die positive Stimmung durch die Gewinne an der Wall Street. Dort gab die beginnende Bilanzsaison den Händlern die Kauflust zurück. Nach dem Ausverkauf der vergangenen Woche stiegen die wichtigsten Indizes am Dienstag deutlich.

(cash/AWP/Reuters)