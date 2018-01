06:40

Die Aussicht auf einen weiteren Aufschwung der Weltwirtschaft ermutigten die Anleger an den asiatischen Handelsplätzen. An der Tokioter Börse steigt der Leitindex Nikkei um 0,9 Prozent auf 23'721 Punkte und damit auf Höhen wie seit rund 26 Jahren nicht mehr. Bei den Einzelwerten im Blickpunkt stand Toshiba mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent. Der Industriekonzern verkauft seine kriselnde US-Atomkraftwerkstochter Westinghouse für 4,6 Milliarden Dollar an einen Finanzinvestor aus Kanada.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans legte 0,5 Prozent zu und näherte sich damit immer mehr seinem Rekordhoch von 2007 an. Auch die chinesische Börse in Shanghai und der Markt in Hongkong lagen im Plus. Die südkoreanische Börse in Seoul gewann rund ein Prozent. Mut machte hier den Anlegern auch, dass Süd- und Nordkorea ihre vorsichtige Annäherung fortsetzen und sich auf ein Treffen von Vertretern der beiden verfeindeten Staaten in der kommenden Woche einigten. Es wäre das erste Treffen seit rund zwei Jahren.

The Bank of Japan's 2% inflation target is unrealistic for 2018, Credit Suisse says https://t.co/bTynmV6vuI pic.twitter.com/VvdnmaNDdP — Bloomberg (@business) January 5, 2018

Der Euro trat am Devisenmarkt in Fernost bei 1,2070 Dollar auf der Stelle. Zur japanischen Währung notierte der Dollar ebenfalls wenig verändert bei 112,86 Yen. Der Euro zum Franken steht bei 1,1765 und der Dollar zum Franken bei 0,9745.

(cash/AWP/Reuters)