10:05

Die Anschlusskäufe blieben aus, sagen Händler. Dies sei aber nicht unbedingt negativ. "Die Bäume werden nicht gleich wieder in den Himmel wachsen. Vielmehr müssen wir uns an volatilere Märkte gewöhnen", sagt ein Börsianer. Grundsätzlich seien die Aussichten aber gut. "Die Korrektur stellt unseres Erachtens eine Kaufgelegenheit dar", kommentieren die Analysten der Credit Suisse. Der SMI notiert mit 8825 Punkten praktisch unverändert. Am Montag hatte der Leitindex 1,6 Prozent zugelegt.

Damit sich wieder eine nachhaltige Aufwärtsbewegung durchsetzen könne, sei nach wie vor die Entwicklung an den Zinsmärkten entscheidend, heisst es im Kommentar der Thurgauer Kantonalbank. Daher richteten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf die Inflationserwartungen. Dabei dürften die am Mittwoch erwarteten US-Konsumentenpreise die grösste Beachtung finden.

Kursweisende Impulse werden auch von den Firmenbilanzen erwartet. Am Mittwoch wird die Grossbank Credit Suisse ihre Ergebnisse vorlegen. Am Donnerstag folgt der Nahrungsmittelriese Nestlé.

Ihre Resultate veröffentlicht hat die Bank Vontobel. Der Vermögensverwalter hat bei Profi-Anlegern und vermögenden Privatkunden insgesamt 5,9 Milliarden Franken Neugeld eingesammelt und die betreuten Kundenvermögen auf den Rekordstand von 186,6 Milliarden Franken gesteigert. Der Gewinn ging auf 209 Millionen Franken zurück, lag aber leicht über den Analystenerwartungen. "Vontobel ist gut unterwegs", schreibt Michael Kunz von der Zürcher Kantonalbank. Aber der Aktienkurs habe das meiste davon bereits vorweggenommen. Die Anteilsscheine geben 2,0 Prozent nach.

Uneinheitlich tendieren die Aktien der Grossbanken: Credit-Suisse-Papiere legen um 0,9 Prozent zu, die Titel der Rivalin UBS verlieren dagegen 0,7 Prozent an Wert. Keine klare Richtung ergibt sich bei den Versicherern. Die Kursänderungen sind aber meist gering.

Bei den Marktschwergewichten rücken die Genussscheine des Pharmakonzerns Roche um 0,1 Prozent vor, die Novartis-Aktien sinken dagegen um 0,2 Prozent. Die Papiere des weltgrössten Nahrungsmittelherstellers Nestlé ziehen 0,1 Prozent an.

Uneinheitlich sind die Aktien zyklischer Firmen. Der Personalvermittler Adecco, der Elektrotechnikkonzern ABB, die Sanitärfirma Geberit und der Chemiekonzern Clariant werden höher bewertet. Die Anteile der Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch sowie des Zementherstellers Lafarge-Holcim schwächen sich ab.

Am breiten Markt erholen sich die Aktien der Schweizerischen Nationalbank (SNB), des Solarzulieferers Meyer Burger und des Maschinenbauers Bobst weiter von den Gewinnmitnahmen der vergangenen Woche.

+++

09:11

Der Swiss Market Index (SMI) eröffnet praktisch unverändert bei 8833 Punkten. Zum Wochenauftakt kletterte der Leitindex SMI nach dem Kurseinbruch der letzten Woche mit einem Plus von 1,6 Prozent zurück über die Marke von 8'800 Punkten. Der Auslöser dazu war die kräftige technische Gegenbewegung vom Freitag an der Wall Street. Im gestrigen Handel legten die wichtigsten US-Indizes nach Europaschluss weiter zu.

Bei den Blue Chips verzeichnen Adecco (+1,0 Prozent) die deutlichsten Avancen. Dabei dürften die Valoren des Personalvermittlers von Zahlen des Konkurrenten Randstad profitieren. Randstad weist für das vierte Quartal ein hohes organisches Wachstum aus. Adecco präsentiert die Zahlen Anfang März.

Steigende Kurse sind auch bei den Luxusgüter- und Uhrentitel von Swatch (+0,3 Prozent) und Richemont (+0,7 Prozent) zu sehen. Richemont hat die Unterlagen für die im Januar angekündigte Vollübernahme des italienischen Onlineverkäufers Yoox-Net-a-Porter bei der italienischen Börsenaufsicht eingereicht, was allerdings kaum einen Einfluss auf die Kursentwicklung haben dürfte.

Die Schwergewichte Nestlé (+0,2 Prozent), Roche (+0,4 Prozent) und Novartis (-0,1 Prozent) weisen leicht unterschiedliche Kurse auf. Novartis teilte am Berichtstag mit, dass die Generikatochter Sandoz für das Nachahmerprodukt Glatopa in einer gewissen Dosierung die Zulassung in den USA erhalten hat. Das Medikament wird zur Behandlung von MS-Patienten eingesetzt.

Am breiten Markt hat die Bank Vontobel (Kurs unverändert)mit der Vorlage von Jahreszahlen und mit vielversprechenden Aussagen zum laufenden Jahr überzeugt. Insbesondere die verwalteten Vermögen wuchsen deutlicher an als erwartet, während den Aktionären eine um 10 Rappen auf 2,10 CHF je Titel erhöhte Dividende ausbezahlt werden soll.

Auch der Fleischverarbeiter Bell (+1,2 Prozent) übertraf mit Umsatz und Gewinn die Vorgaben der Analysten. Das Jahr 2017 war dabei auch von mehreren Zukäufen geprägt.

+++

08:40

Anleger in Asien haben sich von der Kauflaune an der Wall Street anstecken lassen und sich mit Aktien eingedeckt. Nur in Japan kehrten Investoren am Dienstag den Börsen wegen eines stärkeren Yens den Rücken.

Japan #stocks lower at close of trade; Nikkei 225 down 0.75% - https://t.co/n4nWBsrgdz — Investing.com News (@newsinvesting) 13. Februar 2018

Der 225 Werte umfassende Tokioter Nikkei-Index fiel um 0,7 Prozent auf ein Viermonatstief von 21'244 Punkten, nachdem er im Handelsverlauf noch mehr als ein Prozent im Plus gelegen hatte. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans rückte rund ein Prozent vor. Auch die Börsen in China, Australien und Südkorea verzeichneten Gewinne.

Bei den Einzelwerten in Japan ragten am Dienstag die Aktien des Autoelektronikkonzerns Pioneer heraus. Sie stürzten um zehn Prozent ab. Unter Druck waren wegen des gestiegenen Yens auch die auf Export fokussierten Unternehmen, allen voran die Autobauer Toyota und Honda, die 2,5 beziehungsweise 1,7 Prozent verloren.

+++

08:06

Der Swiss Market Index liegt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse mit 0,1 Prozent im Plus. Im gestrigen Handel legte der Leitindex um 1,6 Prozent auf 8822 Punkte zu.

Sämtliche SMI-Werte notieren leicht positiv, am auffälligsten sind dabei Adecco (+0,6 Prozent), Richemont und Swatch (beide je +0,4 Prozent).

Nach Zahlen stehen Vontobel (+1,6 Prozent) und Bell (kein vorbörslicher Kurs) im Fokus, wobei beide Unternehmen die Analystenerwartungen leicht übertreffen konnten.

+++

07:50

Die Ölpreise haben ihre Stabilisierung vom Wochenbeginn am Dienstag zunächst fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 62,95 Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 32 Cent auf 59,61 Dollar.

In der vergangenen Woche hatten die Ölpreise um etwa 10 Prozent nachgegeben, nachdem sich die Stimmung an den Aktienmärkten erheblich eingetrübt hatte. Riskante Anlagen, zu denen auch Rohöl zählt, waren erheblich unter Druck geraten. Allerdings hat sich die Situation an der Börse zuletzt wieder etwas beruhigt. Das kam auch den Ölpreisen zugute, wenngleich deren Erholung schwächer ausfiel als an den Aktienmärkten.

+++

07:45

Der Euro hat am Dienstag zugelegt und ist über die Marke von 1,23 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2323 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Zum Franken zeigte sich der Euro nur etwas stärker und kostete 1,1540 nach 1,1533 CHF am Abend. Der amerikanische Dollar gab dagegen zu vielen Währungen nach. Auch zum Franken sank der Greenback auf 0,9365 nach zuvor 0,9390 CHF.

+++

07:25

Der Nikkei weitet die Verluste aus, um 15.00 Uhr Ortszeit sind es minus 0,7 Prozent. Die Intraday-Grafik des Nikkei zeigt, wie es exakt ab 12.00 Uhr Mittag abwärts ging mit dem Kurs:

Nikkei-Kursentwicklung am 13. Februar 2018, Quelle: cash.ch

+++

06:40

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag zum Ende des Vormittagshandels noch 1,33 Prozent im Plus, am späteren Nachmittag drehte er aber ins Negative und notiert aktuell bei minus 0,23 Prozent und 21'334 Punkten. Vergangene Woche hatte der Nikkei 7,1 Prozent an Wert eingebüsst. Am Montag blieb die Börse in Tokio wegen eines Feiertags geschlossen. Der Dow Jones hatte den Handel 1,7 Prozent höher auf 24.601 Punkten beendet.

