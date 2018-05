10:20

Allzu hohe Gewinne seien aber wohl nicht zu erwarten, heisst es. Nach wie vor bereite den Anlegern die politische Entwicklung in Italien und der künftige europapolitische Kurs der neuen Regierung Kopfzerbrechen. Zudem dämpfe die Angst vor einer Eskalation des Handelsstreits mit den USA die Stimmung.

Der SMI rückt 0,3 Prozent auf 8820 Zähler vor. Am Mittwoch war der Leitindex um 1,6 Prozent gefallen.

Im Mittelpunkt stehen Aryzta. Nach einer erneuten Gewinnwarnung kippen die Investoren die Titel des Backwarenherstellers aus den Depots, der Kurs bricht um 28 Prozent ein. Zwischenzeitlich erreichten sie bei 14,05 Franken ein Rekordtief.

Die Aktien der Bank Vontobel steigen um 0,2 Prozent. Die Raiffeisengruppe verkauft ihre Privatbank Notenstein La Roche für rund 700 Millionen Franken an den Vermögensverwalter. Notenstein verwaltet Vermögen von 16,5 Milliarden Franken.

Fester tendieren die wenig konjunktursensitiven Schwergewichte: Die Titel von Nestlé ziehen 0,3 Prozent an, die von Novartis 0,2 Prozent und die von Roche 0,8 Prozent. Auch Aktien von zyklischen Firmen gewinnen meist an Wert.

Am breiten Markt steigen die Aktien der Versandapotheke Zur Rose um 2,1 Prozent. Die deutsche Tochter Doc Morris kooperiert mit er Omni-Channel Apotheke Apo-rot mit Sitz in Hamburg und wird zukünftig das Versandhandelsgeschäft von den Niederlanden aus betreiben.

Die Anteile von Ypsomed büssen 5,1 Prozent ein. Der Hersteller von Injektions- und Infusionssystemen hat im Geschäftsjahr 2017/18 bei einem um Umsatzplus von einem Fünftel den Gewinn um 13 Prozent auf 52,1 Millionen Franken gesteigert. Doch der Ausblick für das laufende Jahr sei eher enttäuschend, erklärt ZKB-Analystin Sybille Bischofberger.

09.15

Der SMI legt nach dem Handelsbeginn um 0,1 Prozent auf 8805 Punkte zu. Die Vorgaben aus den USA sind freundlich, nachdem die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung Befürchtungen über aggressivere Zinserhöhungsschritte zerstreut haben. Insgesamt dürfte die Stimmungslage wegen des noch ungelösten Handelsstreits zwischen den USA und Europa weiter labil bleiben, meinen Händler. Dieser Konflikt wurde gestern durch Drohungen der US-Regierung, Strafzölle auf europäische Autoimporte erheben zu wollen, erneut angefacht.

We have posted the minutes from the #FOMC meeting held May 1-2, 2018: https://t.co/YvpANRC0yN — Federal Reserve (@federalreserve) May 23, 2018

Die Musik bei den Schweizer Aktien spielt ausserhalb des SMI. Das Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed (-0,5 Prozent) veröffentlichte die Resultate zum vergangenen Geschäftsjahr 2017/18, die ein kräftiges Wachstum zeigten. Vontobel (+0,4 Prozent) wiederum erwirbt für 700 Millionen Franken die Privatebanking-Tochter Notenstein La Roche von der Raiffeisen-Gruppe.

Der Backwarenhersteller Aryzta (-21,7 Prozent) auf der anderen Seite verzeichnete im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 eine deutlichen Umsatzrückgang. Um die finanzielle Leistung zu verbessern, hat die Gesellschaft ein Sparprogramm eingeleitet. Dieses soll innert dreier Jahre Einsparungen von kumuliert 200 Millionen Euro bringen. Des weiteren hat Aryzta de facto eine Gewinnwarnung herausgegeben.

Für Cosmo (-3,8 Prozent). die am Mittwoch mit -14 Prozent aufgrund der ablehnenden Haltung der US-Gesundheitsbehörde gegenüber der Zulassung von Methylenblau MMX getaucht waren, gab es sowohl Rating- als auch Kurszielanpassungen nach unten von Credit Suisse und Jefferies.

09:05

An den Börsen in China und vor allem Japan ist es auch am Donnerstag abwärts gegangen. Die anhaltende Yen-Erholung wog schwer. Die japanische Landeswährung profitiert insbesondere vom Hin-und-her im internationalen Handelsstreit. Nach der jüngsten Annäherung zwischen den USA und China goss US-Präsident Trump mit dem Auftrag zur Prüfung von Einfuhrzöllen auf ausländische Autos wieder Öl ins Feuer.

Autowerte gerieten besonders unter Druck - allen voran Mazda Motors mit einem Abschlag von mehr als fünf Prozent. In Tokio sackte der japanische Leitindex Nikkei 225 um 1,11 Prozent ab auf 22 437,01 Punkte. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland verlor eine gute halbe Stunde vor Handelsende 0,56 Prozent auf 3833,10 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong büsste 0,17 Prozent auf 30 614,02 Punkte ein.

08:10

Der SMI wird von der Bank Julius Bär vorbörslich um 0,25 Prozent bei 8817 Punkten höhergestellt. Gestern war der Leitindex um 1,6 Prozent abgesackt. Zykliker wie ABB (+0,3 Prozent) und Banken wie die UBS (+0,5 Prozent) werden die höchsten Kursgewinne zugetraut.

Die Bank Vontobel (+1 Prozent) kauft von der Raifeisengruppe die Bank Notenstein La Roche und gibt dafür 700 Millionen Franken aus. Stark fallen die Aktien von Aryzta (-12 Prozent) zurück, nachdem der Backwarenhersteller mach einem schwachen dritten Quartal de facto eine Gewinnwarnung herausgegeben hat.

08:05

Die Ölpreise sind am Donnerstag nach einem überraschenden Anstieg der Ölreserven in den USA gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juli kostete am Morgen 79,44 Dollar. Das waren 36 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 26 Cent auf 71,58 Dollar.

06:45

Der Euro-Franken-Kurs liegt im Moment bei 1,1632. Damit wertet der Franken zur europäischen Einheitswährung weiter auf. Erst gestern fiel das Wechselverhältnis unter die Marke von 1,17.

6:40

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt derzeit mit 22'409 Punkten 1,25 Prozent im Minus. Die Zweifel an Fortschritten in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China lasteten auch am Donnerstagvormittag auf der Börse in Tokio.

Aufgehellt wurde die gedämpfte Stimmung Händlern zufolge aber durch die Protokolle der Zinssitzung der US-Notenbank Fed von Anfang Mai. Diese signalisierten, dass die Fed zumindest das Tempo ihrer Zinserhöhungen nicht anziehen werde.

"Die Fed-Protokolle lesen sich weitgehend wie die bisherigen Äusserungen aus der Fed. Insgesamt lassen sich daraus keine grösseren Hinweise ableiten, dass die Inflationsrate anzieht", schrieben die Analysten der Citi. Der Euro legte leicht zu und wurde mit 1,1709 Dollar gehandelt. Der Dollar wurde mit 109,65 Yen 0,41 Prozent niedriger bewertet.

-Fed signals another hike "soon"

-U.S. stocks rebound

-Trump bows to China hawks

Catch up with what's moving markets in Asia https://t.co/nUU4TCLhSG pic.twitter.com/DhvkG2Gfls — Bloomberg (@business) May 23, 2018

