10:37

Nach Äusserungen des EZB-Ratsmitglieds Ewald Nowotny beschleunigt der Euro seine Talfahrt. Er fällt am Mittwoch um bis zu 0,5 Prozent auf 1,1535 Euro. Der Euro-Franken-Kurs steht bei 1.1525. Die Aussage Nowotnys, er rechne mit weiteren Kursverlusten der Gemeinschaftswährung, treffe auf eine negative Grundstimmung und sorge für zusätzliche Verkäufe, sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. Grundlegend Neues habe der Notenbanker aber nicht gesagt.

+++

09:20

Der Swiss Market Index legt 0,6 Prozent auf 8518 Punkte zu. Der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China hat am Dienstag die Stimmung an der Wall Street belastet. Allerdings schloss der US-Leitindex Dow Jones Industrial in etwa auf dem Niveau, das er bei Handelsschluss in Europa hatte.

An der Spitze stehen Swatch mit einem Plus von 1,6 Prozent. Auch Richemont legt mit 1,0 Prozent deutlich zu. Beide Uhrenhersteller waren am Dienstag deutlich unter Verkaufsdruck geraten.

Auch Sika kann 1,0 Prozent zulegen. Gerüchte machen im Markt die Runde, dass Aktionär und Microsoft-Gründer Bill Gates seinen Anteil aufgestockt haben könnte.

Die Grossbanken stehen auch deutlich höher: UBS legen um 0,9 Prozent zu, Credit Suisse um 1,1 Prozent.

Im breiten Markt steht mit einem Plus von 26 Prozent die Bank Cler an der Spitze. Die Basler Kantonalbank will ihren Anteil an der Bank Cler auf 100 von 75,8 Prozent aufstocken. Dazu sei ein öffentliches Übernahmeangebot zum Preis von 52 Franken je Aktie geplant.

+++

08:40

Asiatische Aktien haben sich am Mittwoch etwas gefangen und nach den Verlusten der Vortage wieder zugelegt. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 kletterte um 1,24 Prozent auf 22 555,43 Punkte. Am Dienstag hatte der Index wegen des anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China den höchsten Verlust in nahezu drei Monaten erlitten.

Anleger nutzen die massiven Abgaben zum Einstieg. Die Reaktion auf den Handelsstreit zwischen den USA und China sei übertrieben gewesen, hiess es aus dem Handel. Am Dienstag waren asiatische Aktien massiv unter Druck geraten, nachdem sich der Handelsstreit zugespitzt hatte. Die Regierung in Peking hatte am Vortag Vergeltung angekündigt, nachdem das Weisse Haus die Prüfung von weiteren Zöllen auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar in Auftrag gegeben hatte.

Auch chinesische Aktien waren gesucht. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Aktien vom chinesischen Festland enthält, gewann zuletzt 0,48 Prozent auf 3638,45 Punkte. Am Dienstag war er auf den tiefsten Stand seit Sommer vergangenen Jahres gefallen. Für den Shenzen Composite war es gar um fast 7 Prozent auf das tiefste Niveau seit 2015 abwärts gegangen. Auch er stabilisierte sich nun. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verzeichnete ein Plus von 1,10 Prozent.

+++

08:08

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,3 Prozent zu. Im gestrigen Handel verlor der Leitindex wegen der Eskalation im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit 0,7 Prozent und schloss bei 8462 Zählern.

Der Konflikt dürfte die Anleger auch zur Wochenmitte auf Trab halten. Impulse könnten aus dem portugiesischen Sintra kommen, wo in diesen Tagen die Europäische Zentralbank (EZB) eine Konferenz veranstaltet. Unter anderem wird US-Notenbankchef Jerome Powell dort erwartet.

Sämtlich SMI-Werte liegen vorbörslich im Plus. Am stärksten zeigen sich Richemont (+0,65 Prozent) und Swatch (+0,55 Prozent), die beide gestern starke Kursverluste verbuchen mussten.

VORBÖRSE SCHWEIZ: $SMI +0,32%. $ABBN, $ADEN, $CSGN und $UBSG mit ersten Erholungsversuchen. Nebenwerte ohne nennenswerten Kursbewegungen bei einzelnen Aktien höher gestellt. Handelsgeschehen ist allerdings noch von Vorsicht geprägt. — cashInsider (@cashInsider) 20. Juni 2018

+++

07:45

Der Euro verteuerte sich gegenüber dem Franken leicht auf 1,1529 Franken, nachdem der zuvor noch 1,1516 Franken gekostet hatte. Auch gegenüber dem Dollar gab die Schweizer Währung etwas nach auf 0,9961 Franken. Am Vorabend war der "Greenback" noch für 0,9949 Fr. zu haben gewesen.

Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1571 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte der Euro noch knapp unter der Marke von 1,16 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1534 (Montag: 1,1613) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8670 (0,8611) Euro.

EUR/USD Technical Analysis: technical bounce from Tuesday bottom failing ... https://t.co/5s35B3eEZ3 pic.twitter.com/zegkrpm7xw — Amir Eslampanah (@Akumaburn) 20. Juni 2018

Der eskalierende Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgt weiter für Verunsicherung an den Finanzmärkten. Am Dienstag hatte vor allem der japanische Yen davon profitiert. Aber auch der US-Dollar legte zu. Am Mittwoch würden die Anleger zunächst abwarten, sagten Händler.

+++

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index legte im Verlauf 0,3 prozent auf 22341 Punkte zu.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg dagegen um 0,4 Prozent.

(cash/AWP/Reuters)