08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,2 Prozent zu. Im gestrigen Handel konnte der Leitindex nach anfänglichen Verlusten schliesslich 0,7 Prozent dazugewinnen und schloss bei 8691 Punkten.

Sämtliche Werte aus dem SMI legen leicht zu, in der Spanne zwischen plus 0,06 Prozent bis plus 0,34 Prozent. Am breiteren Markt legen Oerlikon (plus 1,6 Prozent) deutlicher zu. Der Industriekonzern hat heute die Abspaltung und den Börsengang des Getriebesparte angekündigt.

Mit Abschlägen gehandelt (-1,4 Prozent) werden Valora, da die SBB Valora-Kioskflächen per 2021 neu ausschreibt.

+++

07:20

Die Absage der EZB an eine baldige Zinserhöhung lässt die Gemeinschaftswährung weiter abrutschen. Der Euro fällt am Freitagmorgen bis auf 1,1556 Dollar, den tiefsten Stand seit Ende Mai. Seit der Ankündigung von EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag, dass die Zinsen "über den Sommer 2019 hinweg" auf dem aktuellen Niveau bleiben würden, hat der Euro mehr als zweieinhalb US-Cent verloren.

Entwicklung des Euro-Dollar-Kurses in den letzten Stunden, Quelle: cash.ch

+++

06:35

Bis zum Nachmittag gewann der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,4 Prozent auf 22.818 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent auf 1786 Zähler.

Nach der Absage der Europäischen Zentralbank (EZB) an eine baldige Zinserhöhung gab die Gemeinschaftswährung im fernöstlichen Devisenhandel leicht nach. Ein Euro wurde mit 1,1564 Dollar bewertet. Der Dollar wurde mit 110,52 Yen gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)