09:15

Nach dem gestrigen Kursrückgängen zieht der SMI nun deutlich an: Der Leitindex bewegt sich um fast 0,5 Prozent auf 9016 Punkte. Novartis (+0,7 Prozent) könnten die Avancen des Vortages leicht ausbauen. Der Pharmakonzern hatte am Dienstag mit Halbjahreszahlen überzeugt und im schwachen Markt ein Plus von 0,4 Prozent erreicht. Am Berichtstag heben nun die Analysten von Bernstein und Société Générale ihre Kursziele an und empfehlen die Titel nach wie vor zum "Kauf".

Novartis habe solide abgeschnitten und werde zunehmend eine Wette auf eine gut gefüllte Pipeline, schreibt der Bernstein-Analyst. Die zuletzt zugelassenen Produkte hätten sich gut entwickelt und auch Glivec habe trotz des abgelaufenen Patents gut abgeschnitten, ergänzt der Kollege von Société Générale.

Ebenfalls festere Tendenzen zeigen sich bei den beiden weiteren Schwergewichten Roche (+0,2 Prozent) und Nestlé (je +0,6 Prozent), während Zykliker wie ABB (+0,5 Prozent) oder Adecco (+0,6 Prozent) und auch die Grossbankenwerte von UBS (+0,3 Prozent) und Credit Suisse (+0,01 Prozent) zumeinst über dem Markt zulegen. Am Vortag hatten enttäuschende Zahlen von Goldman Sachs den Bankensektor belastet.

Kühne+Nagel (+0,7 Prozent) wusste hingegen den Markt am Vortag mit Geschäftszahlen zu überzeugen, was die Aktie auf neue Allzeithöchststände klettern liess. Die Analystenmeinungen sind jedoch gespalten: Während RBC das Kursziel deutlich erhöht und die Einschätzung mit "Outperform" bestätigt, senkt Goldman Sachs das Kursziel und belässt die Einstufung auf "Sell". Die Resultate für das zweite Quartal des laufenden Jahres verdeutlichten den Druck auf die Bruttomarge und die Preise in den Sparten See- und Luftfracht, so der Goldman-Analyst. Bei RBC rechnet man derweil mit Produktivitätssteigerungen im schwierigen Marktumfeld.

Von einer Ratingerhöhung profitieren auch die Papiere von Lonza (+1,3 Prozent). Jefferies sieht Lonza neu als "Kauf", denn die Übernahme von Capsugel unterstreiche das Vertrauen in ein langfristig robustes organisches Pharma- und Biotechwachstum, heisst es.

CEO Richard Ridinger presenting during our GTE, how #Lonza and @CapsugelNews will summit together the top of the mountain. #NewLonza pic.twitter.com/zk4VOQcwba — Lonza (@LonzaGroup) July 17, 2017

Im breiter gefassten Geschäft hat der Industriekonzern Georg Fischer (+3,6) im ersten Halbjahr klar mehr Aufträge erhalten als noch vor Jahresfrist und hat sowohl mit dem Umsatz als auch mit den Ergebnissen die Vorgaben der Analysten übertroffen. Die Gruppe geht nun davon aus, dass die firmeneigene mittelfristige Zielsetzung beim Umsatzwachstum übertroffen werden kann. Im vorbörslichen Geschäft werden die Titel um 2,7 Prozent höher gesehen.

+++

08:55

Die Hoffnung auf starke Quartalsbilanzen hat am Mittwoch für Auftrieb an den Aktienmärkten in Fernost gesorgt. In Japan wurde die Kauflaune vom starken Yen gebremst, der Exportwerte belastet. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 0,1 Prozent höher bei 20.021 Punkten. Zu den Gewinnern zählten Hersteller von Konsumgütern wie Kosmetik, Hygieneartikeln oder Bier. Unter Druck gerieten dagegen die Aktien der Autobauer, die stark vom Export abhängig sind und deswegen unter dem stärkeren Yen leiden. So gaben die Toyota-Titel 0,8 Prozent nach, die Nissan-Papiere verloren 1,2 Prozent.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann ein Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

+++

08:20

Sämtliche 20 SMI-Titel stehen vorbörslich im Plus. Der Leitindex selber bewegt sich um 0,17 Prozent auf 8984 Punkte, nachdem er am Dienstag im Lauf des Tages ins Minus gedreht hatte. Weit stärker als der Markt steigt die Aktie von Lonza, die um 1,4 Prozent steigt (zu den vorbörslichen Kursen).

Impulse sind dünn gesät. Am Nachmittag legen mit Morgan Stanley und American Express weitere Grossbanken ihre Ergebnisse auf den Tisch. Am Dienstag hatte das als enttäuschend empfundene Ergebnis der Investmentbank Goldman Sachs dem Bankensektor zu schaffen gemacht.

+++

06:40

Zwar lastete am Mittwoch der vergleichsweise hohe Yen weiter auf Exportwerten - Toyota-Titel lagen im Verlauf 0,8 Prozent im Minus. Allerdings hätten viele Unternehmen für dieses Jahr eigentlich mit einem noch höheren Wert der gerechnet, sagte der Stratege Nobuhiko Kuramochi von Mizuho Securities. Zudem schauten die Anleger mit Zuversicht auf die anstehenden Quartalszahlen der Unternehmen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf etwas höher bei 20.004 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,4 Prozent.

Ein Euro wurde mit 1,1542 Dollar bewertet nach 1,1552 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 111,98 Yen gehandelt nach 112,06 Yen in den USA. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,1026 und zum Dollar mit 0,9552.

(cash/AWPReuters)