Der Dow Jones Industrial gab um 0,06 Prozent auf 24 799,98 Punkte leicht nach. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,07 Prozent höher bei 2748,80 Zählern.

Zwar stiegen die Kurse der drei Tech-Schwergewichte Apple , Amazon und Microsoft auf neue Höchstmarken. Auch der Technologie-Index Nasdaq Composite erreichte früh ein Rekordhoch. Er gab die Gewinne anschliessend aber teilweise wieder ab. Der Dow Jones Industrial und der S&P 500 traten derweil auf der Stelle.

Der Nasdaq 100 scheiterte nur haarscharf an einem neuen Rekordhoch. Er schloss 0,32 Prozent höher auf 7166,75 Punkte. Investoren setzen unverändert auf wachstumsstarke Papiere aus der Technologiebranche. So verteuerten sich zum Beispiel die Aktien des Chip-Herstellers Texas Instruments um 1,66 Prozent, dem Kurs fehlte damit nicht mehr viel zu einem historischen Hoch.

"Primär getrieben wird die Branche durch das innovative Umfeld", sagte Karl Fingerhut vom Vermögensverwalter FV Frankfurter Vermögen. Ob Smartphones, selbstfahrende Autos oder Software-Clouds - "alles ist en vogue", sagte der Experte. Die Rally könne durchaus noch weitergehen, sie werde aber zunehmend auch von Spekulanten angetrieben.

Aktien von Apple zogen am zweiten Tag der Entwicklerkonferenz im kalifornischen San Jose in der Spitze um 1,1 Prozent auf 193,94 US-Dollar an. Sie nähern sich damit immer mehr der runden Marke von 200 Dollar - und der Börsenwert der Marke von einer Billion Dollar. Aus dem Handel gingen Apple mit einem Plus von 0,77 Prozent. Amazon verteuerten sich um 1,87 Prozent, während Microsoft um 0,51 Prozent stiegen.

Mit den Kursgewinnen und steigenden Börsenwerten gewinnen die Tech-Aktien auch in den Leitindizes immer mehr Gewicht. So ersetzen die Papiere des Kurznachrichtendienstes Twitter bald die des Saatgutherstellers Monsanto im breiten Index S&P 500. Monsanto wird vom deutschen Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer übernommen. Twitter-Aktien gewannen mehr als 5 Prozent.

17:30

Die Schweizer Börse ist am Dienstag abgerutscht. Die Anleger seien verunsichert wegen der Entwicklung in Europa und den möglichen Folgen des Zollstreits der USA mit wichtigen Handelspartnern. Der SMI fiel um 1,1 Prozent auf 8538 Punkte. Nach Angaben der Charttechniker der Zürcher Kantonalbank könnte der Leitindex am Widerstand bei 8630 abgeprallt sein. Unterstützung sehen sie um 8550 Punkte.

Pharmawert Roche sank um 1,9 Prozent. Vorübergehend rutschte der Kurs auf den tiefsten Stand seit März 2013.

Aber nicht nur Pharmawerte stehen kursmässig schlecht da. Fast ein Fünftel an Wert verloren hat im laufenden Jahr der Stellenvermittler Adecco. Das Telekomunternehmen Swisscom, der Elektrotechnikkonzern ABB sowie die Grossbanken Credit Suisse und UBS haben zwölf Prozent und mehr nachgegeben. Am Dienstag fielen die Aktien der Credit Suisse um 2,2 Prozent und die der UBS um 2,7 Prozent. Auch Versicherungstitel verloren meist Terrain, hielten sich aber besser als die Banken.

Den ausführlichen SMI-Schlussbericht lesen Sie hier.

17:04

Die Unsicherheit über die Zukunft Italiens macht den Finanzwerten in Europa wieder zu schaffen: Commerzbank fallen zeitweise um drei Prozent auf 8,94 Euro und damit an das Dax-Ende, Deutsche Bank verlieren 1,6 Prozent auf 9,38 Euro. Im EuroStoxx50 halten die Aktien der italienischen Intesa Sanpaolo mit einem Abschlag von zeitweise über vier Prozent die rote Laterne. Der Kurs der HVB-Mutter Unicredit fällt um 3,8 Prozent.

15:45

Nach den Kursgewinnen zum Wochenanfang sind die Börsen in New York am Dienstag etwas verhaltener in den Handel gestartet.

Der Dow Jones pendelte im Anfangsgeschäft um seinen Montagsschluss von 24'813 Punkten. Der S&P 500 trat ebenfalls auf der Stelle bei 2748 Zählern. Der Nasdaq-Composite stieg auf 7625 Punkte, womit er seinen am Montag aufgestellten Schlussrekord um 0,3 Prozent übertraf. Das am 13. März markierte Allzeithoch im Handelsverlauf bei 7637 Zählern.

Viele Anleger wollten laut Händlern abwarten, wie der ISM-Index für Mai ausfällt. "Die Investoren erhoffen sich davon weitere Hinweise auf die Konjunkturentwicklung, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten vorige Woche so gut ausgefallen waren", sagte ein Händler in Frankfurt. Zudem dämpfte der schwelende Handelsstreit der USA mit China, der EU, Kanada und Mexiko die Stimmung. Mexiko verhängte als Vergeltung Zölle gegen die USA.

Unter den Einzelwerten standen Twitter nach der Aufnahme in den S&P-500-Index im Fokus. Die Aktien des Kurznachrichtendienstes zogen um 5,3 Prozent auf 39,87 Dollar an. Die Aktien sollen Monsanto ersetzen, die ab Donnerstag zu Bayer gehören werden.

Starbucks-Anleger reagierten auf den Abschied des Kaffeehaus-Gründers Howard Schultz mit Verkäufen. Mit Schultz verliere Starbucks seinen wichtigsten Mann - und das mitten in einer Phase, in der die Kette auf dem Heimatmarkt mit negativen Schlagzeilen und starken Rivalen zu kämpfen habe, sagte ein Analyst. "Das ist das Ende einer Ära." Die Starbucks-Aktien verloren 1,7 Prozent.

15:43

Deutlich anziehende Technologiewerte dies- und jenseits des Atlantik haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag beflügelt. Der anfangs noch im Minus liegende Dax zog im Verlauf merklich an und notierte am Nachmittag 0,96 Prozent höher bei 12 893,06 Punkten. Damit liegt der Leitindex wieder über der als längerfristiger Trendindikator geltenden 200-Tage-Linie bei rund 12 740 Punkten.

Der MDax der 50 mittelgrossen Werte gewann am Dienstag 0,75 Prozent auf 26 841,27 Zähler. Das Technologiewerte-Barometer TecDax stieg um 1,43 Prozent auf 2855,85 Punkte auf den höchsten Stand seit 2001. Auch der europäische Branchenindex Stoxx 600 Technology erreichte ein 17-Jahres-Hoch und lag zuletzt rund 2,1 Prozent über dem Vortagesschluss.

13:57

Starbucks-Anleger gehen nach dem Ausscheiden des Gründers Howard Schultz in die Defensive. Die Aktien fallen im vorbörslichen US-Handel um 1,2 Prozent auf 56,41 Dollar.

13:35

Die Ölpreise haben am Dienstag weiter nachgegeben und sind auf den tiefsten Stand seit etwa einem Monat gefallen. Auslöser war ein Medienbericht, der den USA versuchte Einflussnahme auf das Angebot des Ölkartells Opec nachsagt. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 74,33 US-Dollar. Das waren 96 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um 20 Cent auf 64,55 Dollar.

13:03

Die Aufnahme von Twitter in den S&P-500-Index und der Rekordlauf des Nasdaq-Composite am Montag machen auch in Deutschland Technologie-Aktien interessant: Infineon steigen um über drei Prozent auf 24,51 Euro und damit an die Dax-Spitze. Die in Amsterdam gelisteten ASML schiessen um 3,4 Prozent in die Höhe auf ein Rekordhoch von 179,10 Euro, womit sie im EuroStoxx50 die Favoritenliste anführen. Der Nasdaq-Future signalisiert ein weiteres Plus für die Markteröffnung am Dienstag.

12:00

Die Schweizer Börse hat am Dienstag schwächer tendiert. Die Anleger seien verunsichert über die Entwicklung in Europa und über die möglichen Folgen des Handelsstreits der USA mit den wichtigsten Wirtschaftsblöcken. Der Leitindex sank um 0,3 Prozent auf 8610 Zähler. Am Vortag hatte der SMI um 0,2 Prozent höher geschlossen. Nach Angaben der Markttechniker der Zürcher Kantonalbank (ZKB) trifft der SMI bei 8630 auf einen ersten Widerstand. "Möglicherweise haben wir uns hier den Kopf gestossen", sagte ein Händler. Unterstützung finde der Leitindex zunächst um 8550 Punkte.

Die Genussscheine von Roche sanken um 1,5 Prozent und näherten sich ihrem bisherigen Ende Mai erreichten Jahrestief von 210,30 Franken. Der Titel hat trotz mehrheitlich guter Produktnachrichten im laufenden Jahr bereits mehr als zwölf Prozent seines Werts eingebüsst.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Roche-Medikament Hemlibra zur Behandlung von einer weiteren Patientengruppe mit der Bluterkrankheit ein beschleunigtes Zulassungsverfahren gewährt. Die FDA dürfte bis zum 4. Oktober über eine Zulassung entscheiden. Die Anteile von Novartis waren um 0,2 Prozent leichter. Novartis hat 2018 fast zehn Prozent an Wert verloren.

Damit stehen die Pharmawerte aber nicht an der Spitze der Verlierer. Fast 20 Prozent an Wert verloren haben im laufenden Jahr die Papiere des Zeitarbeitskonzerns Adecco. Die Telekomfirma Swisscom, der Elektrotechnikkonzern ABB und die Grossbanken UBS und Credit Suisse haben bisher zwölf Prozent und mehr nachgegeben.

Die Aktien von Givaudan büssten am Dienstag 1,7 Prozent ein auf 2196 Franken. Goldman Sachs stufte den Titel des Aromen- und Riechstoffherstellers auf "Sell" von "Neutral" zurück und senkte das Kursziel auf 2000 von 2142 Franken.

Die Aktien der Banken konsolidierten die Vortagesgewinne. Credit Suisse waren um 0,2 Prozent höher und UBS um 0,7 Prozent leichter. Die Assekuranzwerte gaben meist nach.

09:40

Nach der jüngsten Rally geht dem Dax die Puste aus. Der deutsche Leitindex lag zur Eröffnung kaum verändert bei 12'766 Punkten. "Anleger schätzen die Chancen für einen baldigen Durchbruch bei den Gesprächen zur Beilegung des Handelsstreits pessimistischer ein", sagte Anlagestratege Michael Hewson vom Brokerhaus CMC Markets. Nach dem Inkrafttreten neuer US-Zölle auf Stahl und Aluminium bereiten die EU und andere Staaten Gegenmassnahmen vor. Es sei allerdings unklar, ob sich die EU-Mitglieder auf eine einheitliche Linie einigen könnten, betonte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen.

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag mit Abschlägen in den Handel. Der SMI startet mit einem Abschlag von 0,5 Prozent bei 8596 Punkten. Die Vorgaben der US-Börsen sind moderat negativ, die dortigen Indizes hatten nach europäischem Börsenschluss noch etwas nachgegeben. Die asiatischen Börsen zeigen sich mehrheitlich fester, die Stimmung sei aber weiterhin überschattet von den zähen Gesprächen über den Welthandel, hiess es.

Die Titel des Börsen-Schwergewichts Roche (-0,7 Prozent) zeigen sich schwach. Der Pharmakonzern hat für sein Hämophilie-Medikament Hemlibra in den USA ein beschleunigtes Zulassungsverfahren bei bestimmten Indikationen erhalten. Die übrigen Schwergewichte Novartis (-0,4 Prozent) und Nestlé -0,5 Prozent) notieren ebenfalls im Rahmen des Gesamtmarkts.

Unter Druck stehen auch Givaudan (-2,2 Prozent). Die Titel des Aromen- und Riechstoffherstellers sind von der US-Investmentbank Goldman Sachs bei einem gesenkten Kursziel auf "Sell" von bisher "Neutral" zurückgestuft worden. Für Clariant (-0,3 Prozent) nehmen die Analysten von Goldman Sachs im Rahmen einer Sektorstudie zwar das Preisziel leicht zurück, sie bleiben aber bei ihrer Empfehlung "Buy" und belassen den Titel auf ihrer "Conviction List".

Klarere zulegen können die Titel des Industriekonzerns Landis+Gyr (+1,4 Prozent), der am Morgen seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2017/18 vorgelegt hat. Im Minus notieren derweil Basilea (-0,5 Prozent). Das Biopharma-Unternehmen hatte am Vortag am Onkologie-Kongress Asco neue Daten zu einem neuen Produktkandidaten vorgestellt, demnach zeigen die Daten Signale einer "klinischen Aktivität". Das Sicherheitsprofil sei "akzeptabel", so das Unternehmen weiter.

08:31

In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent fester bei 22.539 Zählern. Der breiter gefasste Topix-Index kam mit 1774 Punkten nicht vom Fleck. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausser Japan notierte ebenfalls kaum verändert. An den Börsen in China gab es dagegen Gewinne.

Gefragt in Asien waren vor allem Aktien von Tech-Firmen, nachdem an der Wall Street der Technologieindex Nasdaq erstmals seit drei Monaten wieder ein Rekordhoch erzielte. Softbank stiegen um 2,2 Prozent, der Industrieroboter-Hersteller Fanuc legte ein Prozent zu. Die Aktien des Display-Bauers Sharp profitierten zunächst von dem 34 Millionen Euro schweren Kauf der PC-Sparte von Toshiba und legten zeitweise um gut drei Prozent zu. Sie schlossen aber wegen einer danach angekündigten Kapitalerhöhung in Milliardenhöhe vier Prozent tiefer.

08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut vorbörslichen Berechnungen der Bank Julius Bär praktisch unverändert bei 8631 Punkten gehandelt. Die grössten Veränderungen zeigen sich bei Richemont (+0,5 Prozent) und Givaudan (-1,1 Prozent) je nach einer Ratingänderung. Am breiten Markt könnten Basilea (+1 Prozent) und u-Blox (+0,5 Prozent) zulegen. Landis+Gyr (-2,1 Prozent) reagieren vorbörslich negativ auf Unternehmenszahlen.

Ihre Aufmerksamkeit richten Anleger unter anderem auf die europäischen Einzelhandelsumsätze. In den USA steht das Stimmungsbarometer für die Einkaufsmanager aus der Dienstleistungsbranche auf dem Terminplan.

07:37

Der Euro hält sich am Dienstagmorgen stabil. Zum Schweizer Franken steht die Währung bei 1,1558 praktisch unverändert. Der Euro-Dollar-Kurs notiert bei 1,1686 leicht tiefer. Der Dollar-Franken-Kurs wiederum steht bei 0,9891. Seit vergangenem Freitag hat sich die Gemeinschaftswährung stabilisieren können, nachdem zuvor die Sorge vor politischen Querelen in Italien den Euro stark belastet hatte.

Giuseppe Conte's maiden speech to Italy's Parliament will be his first public test in balancing populists' contrasting demands

07:06

Ein Blick an die Märkte für Rohstoffe. Die Ölpreise stabilisieren sich etwas. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 75,43 Dollar (+0,1 Prozent). Die US-Sorte WTI notiert bei 65,09 Dollar (+0,3 Prozent). Am Montag waren die Ölpreise erneut deutlich gefallen, weil die Aussicht auf eine höhere Fördermenge durch wichtige Opec-Staaten und Russland für Druck sorgte.

06:45

In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index bis Mittag um 0,24 Prozent auf 22'529 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte weniger als 0,1 Prozent auf 1775 Zähler zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,07 Prozent auf 572 Punkte, Südkoreas KOSPI verlor 0,17 Prozent.

"Der nächste wichtige Punkt ist das anstehende FOMC-Meeting", verwies Masahiro Ichikawa, Stratege bei Sumitomo Mitsui Asset Management in Tokio, auf das am 12. Juni beginnende Treffen des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed. Der Markt werde darauf achten, ob die Fed nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht am Freitag eine Beschleunigung ihres Zinserhöhungskurses andeuten werde.

Fed FAQ: What is the FOMC and when does it meet?

06:36

Der Dollar profitierte von anziehenden US-Renditen und wurde mit 109,97 Yen erneut höher gehandelt. Der Euro notierte wenig verändert bei 1,1699 Dollar.

