14:32

Trotz der Fed-Massnahmen eröffnen die US-Börsen zu Handelsbeginn mit Verlusten. Der Dow Jones notiert kurz nach Handelseröffnung -1,7 Prozent bei 18'834Punkten.

Der breite S&P 500 verliert 1,6 Prozent und kommt auf 2265 Punkte. Der Technologie-Index Nasdaq gibt 0,4 Prozent nach und kommt auf 6846 Punkte.

14:05

Die neuen Stützungsmassnahmen der US-Notenbank (Fed) dürften auch die Wall Street am Montag zunächst deutlich antreiben. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart 1,86 Prozent höher bei 19 531 Punkten.

Vor Bekanntgabe der Massnahmen war der US-Leitindex zwischenzeitlich noch rund 7 Prozent im Minus erwartet worden, da die Verhandlungen um ein Konjunkturpaket von mehr als einer Billion Dollar zur Bekämpfung der Viruskrise zuletzt ins Stocken geraten waren. Angesichts der Unsicherheit der Anleger wegen der nicht absehbaren wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Krise hatte die Wall Street am Freitag eine der schwärzesten Wochen ihrer Geschichte beendet.

Futures are surging after that Fed announcement https://t.co/GK0xOd2NgO pic.twitter.com/mrclRsE4ue — Joe Weisenthal (@TheStalwart) March 23, 2020

+++

13:45

Nachdem die Fed neue Massnahmen angekündigt hat, holen die weltweiten Börsen grosse Teile ihrer Verluste vom Morgen auf - zeitweise rutschten einige Indizes sogar ins Plus.

Auch der SMI hat in Windeseile seine Verluste eingedämmt und mit 8'642 Zählern kurzzeitig sogar im Plus notiert. Mittlerweile ist er aber wieder zurückgefallen und verliert gegen 13:45 Uhr 1,20 Prozent auf 8'520,11 Punkte.

Hier der aktuelle Stand an den wichtigsten Weltbörsen:

Quelle: Bloomberg, Stand: 23.03.2020, 13:45 Uhr.

+++

13:05

Die US-Notenbank Federal Reserve bringt neue Massnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie auf den Weg. Mit diesen solle unter anderem der Kreditfluss an Haushalte und kleine Firmen unterstützt werden, teilte die Fed am Montag mit.

Zudem erklärt die Fed sich jetzt bereit, unbegrenzt Staatsanleihen und bestimmte mit Hypotheken besicherte Wertpapiere zu kaufen, soweit dies für das ordnungsgemässe Funktionieren von Finanzmärkten und Geldpolitik erforderlich ist

Die Virus-Pandemie führe zu erheblichen Härten. Der Schritt sei deshalb notwendig. "Es ist klargeworden, dass unsere Wirtschaft mit erheblichen Unterbrechungen konfrontiert sein wird."

+++

+++

11:50

Das Coronavirus dominiert auch zum Wochenstart die Nachrichtenlage und verunsichert Schweizer Anleger. Zudem halten sich Investoren aktuell laut einem Händler auch deswegen zurück, weil in den USA die Verhandlungen über ein milliardenschweres Konjunkturprogramm am Wochenende ins Stocken geraten waren.

Der SMI verliert gegen 11:45 Uhr 3,1 Prozent auf 8'361 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 3,14 Prozent auf 1'207 Punkte und der breite SPI gibt um 3,22 Prozent nach auf 10'189 Punkte. Von den 30 SLI-Werten sind alle im Minus.

Zu den grössten Verlieren zählen vor allem einige Zykliker. So sacken die Aktien vom Banken-Softwarespezialisten Temenos um 6,1 Prozent ab auf 96,86 Franken. Kurz zuvor hatten sie bei 94,38 Franken den tiefsten Stand seit Sommer 2017 gesehen. Händler befürchten, dass auch Temenos stark unter den Folgen der durch die Bekämpfung des Coronavirus gebremsten Wirtschaftsentwicklung leiden wird.

Noch deutlicher fallen Clariant, die 8,3 Prozent nachgeben. Aber auch Adecco, Sika und LafargeHolcim geben mit Kurseinbussen zwischen 5,4 und 6,4 Prozent deutlich stärker nach als der Gesamtmarkt.

Im Fall von ABB (-4,4%) sorgt ein Analystenkommentar für eine schwächere Entwicklung. Wegen der Coronavirus-Krise müsse sich die Investitionsgüter-Industrie im ersten Halbjahr 2020 auf eine Rezession einstellen, heisst es in einer Branchenstudie der Deutschen Bank.

Den ausführlichen Mittags-Report lesen Sie hier.

+++

11:15

An den US-Börsen deuten sich zu Wochenbeginn ebenfalls herbe Verluste an. Rund drei Stunden vor Handelseröffnung notieren die Futures auf den Dow Jones (-3,1%), den S&P 500 (-3,1%) sowie auf den Nasdaq (-2,7%) allesamt tief im Minus.

#Futures slide again as coronavirus raises contraction fears - https://t.co/fr3Zt248YK — Investing.com News (@newsinvesting) March 23, 2020

10:55

Auch an den europäischen Börsen geht die Talfahrt weiter. Der Euro Stoxx 50 notiert 2,7 Prozent im Minus bei 2480 Punkten. Am meisten verliert der britische FTSE 100, der 4,07 Prozent einbüsst. Der Dax notiert mit - 3,2 Prozent ebenfalls deutlich negativ.

Die wichtigsten europäischen Indizes im Überblick:

Quelle: Bloomberg, Stand: 23.03.2020, 10:55 Uhr.

+++

09:55

Wegen der Coronavirus-Pandemie rechnen Investoren auf Jahre hinaus mit einem gedämpften Preisauftrieb. Das Euro-Inflationsbarometer fällt auf ein Rekordtief von 0,7397 Prozent. Dies bedeutet, dass Anleger zwischen 2025 und 2030 eine Teuerung von durchschnittlich gerade einmal 0,7397 Prozent erwarten.

+++

09:30

Die drastischen staatlichen Einschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus haben zum Wochenstart die asiatischen Aktienmärkte belastet. Am stärksten fiel der Rückgang an der Börse in Neuseeland aus, wo der Index zeitweise um bis zu zehn Prozent nachgab.

Australian public companies facing the novel coronavirus crisis race to refill fast-dwindling cash reserves https://t.co/srH0yDTuEk — Bloomberg Markets (@markets) March 23, 2020

Die Börse in Shanghai gab mehr als drei Prozent nach. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 3,4 Prozent. Gegen den Trend stieg der Nikkei-Index zwei Prozent auf 16.888 Punkte. Für Optimismus sorgte in Japan die Aussicht, dass die Olympischen Sommerspiele verschoben und nicht abgesagt werden.

+++

09:10

Steigende Todeszahlen und die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie sorgen für tiefrote Kurse am Montag. Der SMI sackt zum Handelsstart um 4 Prozent ab auf 8'274 Punkte. Vergangene Woche hatte der Leitindex erstmals seit Mitte Februar auf Wochensicht ein Plus erzielt.

Der breite SPi verliert 3,6 Prozent und notiert bei 10'141 Punkten. Dabei kommen erneut konjunktursensible Werte und Banken unter die Räder. Unter den Blue Chips sacken Schindler, LafargeHolcim und Adecco zwischen 4 und 5,7 Prozent ab.

Auch die Anteilsscheine der beiden Grossbanken CS (-5%) und UBS (-2,6%) trifft es erneut hart. Sie bekommen die derzeitige Marktsituation von Kunden- und Marktseite derzeit besonders deutlich zu spüren.

Im breiten Markt fallen zudem die Aktien von Bobst und Autoneum auf (je -4%). Bobst hatte bereits am Freitag berichtet, dass die Gruppe an mehreren Standorten die Produktion auf ein Minim zurückfahren werde. Autoneum gab am Montagmorgen eine Warnung aus, dass die Ziele für 2020 verfehlt werden dürften.

+++

08:05

Laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär notiert der SMI rund eine Stunde vor Handelseröffnung mit 3,4 Prozent deutlich im Minus. Verluste werden auf breiter Front verzeichnet. Zu den grössten vorbörslichen Verlierern zählen die beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse sowie ABB und Adecco, die allesamt rund 5 Prozent nachgeben.

Am besten schlagen sich defensive Titel wie Roche (-2,2%) und Swisscom (-2,6%).

+++

07:45

Der Nachfrage-Rückgang durch die Coronavirus-Pandemie setzt dem Ölpreis am Montag erneut zu. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligt sich um 2,7 Prozent auf 26,24 Dollar je Barrel und notiert damit weniger als zwei Dollar über ihrem 17-Jahres-Tief der vergangenen Woche.

Da gleichzeitig wichtige Förderländer den Ölhahn bis zum Anschlag aufdrehten, müsse mit einem weiteren Preisverfall gerechnet werden, sagte Analyst Edward Moya vom Brokerhaus Oanda.

+++

07:00

Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag erneut ein Kurseinbruch ab. Den Indikationen des Broker IG zufolge dürfte der Leitindex SMI zum Handelsstart um etwa 500 Punkte tiefer starten. Auslöser sind die ins stocken geratenen Verhandlungen um das Coronavirus-Konjunkturpaket in den USA.

In den USA reagierten die Futures bereits heftig. So sackte etwa der Future-Kontrakt für den S&P 500 am späten Sonntagabend in Asien fünf Prozent und wurde dann vom Handel ausgesetzt. Die Wall Street hatte am Freitag nach dem europäischen Handelsschluss ihre Abgaben noch ausgeweitet.IG erwartet den SMI gegen 6.30 Uhr bei 8'190 Punkten. Am Freitag hatte er sich bei einem Stand von 8'625 Zählern ins Wochenende verabschiedet. Insgesamt hat der Leitindex die Vorwoche mit einem Plus von 3,1 Prozent abgeschlossen. Es war die erste Gewinnwoche seit Mitte Februar.

+++

+++

06:25

Asiatische Aktien zeigen sich am Montag nach verschärften Massnahmen mehrerer Länder zur Eindämmung des Coronavirus weiter durchwachsen. Fluggesellschaften sagten weitere Flüge ab, in Australien und Neuseeland wird von nicht-wesentlichen Inlandsflügen abgeraten, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) streichen internationale Verbindungen für zwei Wochen und Singapur und Taiwan schliessen ihre Drehkreuze für Transitpassagiere.

Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst uneinheitlich gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,9 Prozent höher bei 16.861 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1282 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1,6 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 4,8 Prozent.

-U.S. futures ⬇

-Australia, Hong Kong, South Korea stocks ⬇

-Yield on 10-year Treasuries ⬇ to 0.81%

-India’s rupee ⬇ to a new low

-Gold ⬇https://t.co/7wFCRyLwS8 pic.twitter.com/fMRit42cuo — Bloomberg Markets (@markets) March 23, 2020

"Es wäre entweder ein mutiger oder ein dummer Mann, ohne einen dramatischen medizinischen Durchbruch, jetzt den Tiefpunkt an Börse vorherzusagen", sagte Alan Ruskin, Leiter Strategie bei der Deutschen Bank. Zur Wiederbelebung des Marktes sei auch der Beweis nötig, dass China die Pandemie ohne Rückfälle hinter sich lassen könne und dass andere grosse Volkswirtschaften den Höhepunkt der Infektionsraten überschritten hätten, fügte er hinzu.

+++

06:20

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,7 Prozent auf 110,08 Yen und stagnierte bei 7,0946 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,5 Prozent niedriger bei 0,9818 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,4 Prozent auf 1,0732 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0540 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,1655 Dollar.

(cash/AWP/Reuters)