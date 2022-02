13:15

Die Terminkontrakte auf den US-Aktienmärkten signalisieren einen deutlich höheren Start der Börse. Die Futures auf dem Dow Jones und dem Nasdaq steigen 1,2 und 2,2 prozent.

11:45

Der SMI hat nach einer leichteren Eröffnung schnell in die Gewinnzone gedreht und die Schwelle von 12'100 Punkten überwunden. Er um 0,72 Prozent höher auf 12'113,28 Punkten.

Händler sprechen von Hoffnungskäufen, die im Zusammenhang mit den Anzeichnen einer möglichen Entspannung in der Ukraine-Krise eingesetzt hätten. Genährt werden die Hoffnungen davon, dass Russland nach eigenen Angaben mit dem Abzug von Truppen im Süden und Westen des Landes begonnen hat. Die ersten Soldaten sollten noch am Dienstag in ihre ständigen Stützpunkte zurückkehren. Es bleibe aber weiterhin ungewiss, ob die Krise bald abgehakt werden könne, heisst es am Markt. Daher ebbten laut Händlern im Verlauf die Anschlusskäufe auch wieder ein wenig ab. "Die Leute trauen der Sache noch nicht so recht", sagt ein Händler.

Im Fokus stehen Temenos (-9,9% auf 97,46 Fr.). Der Bankensoftwarespezialist ist im vierten Quartal 2021 zwar gewachsen, aber hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Händler sprechen von einer Enttäuschung. "Die Erwartungen waren wohl etwas hoch", sagt ein Händler. Nun dürfte die Aktie aber gut unterstützt sein. "Unter 100 Franken ist wieder damit zu rechnen, dass die Übernahmespekulationen aufkeimen", sagt zudem ein Händler.

Einen anderen Kursverlauf nehmen die Aktien von Straumann, die nach anfänglichen Verlusten nun klar im Plus (+0,7%) sind. Nach anfänglicher Schwäche hätten die Anleger wieder zugelangt, sagt ein Händler. Der Dentalimplantathersteller habe die Erwartungen zwar "nur erfüllt" und nicht übertroffen. Dennoch habe er gezeigt, dass er auch in der Krise mit hohem Tempo wachsen könne, sagt ein Händler. Positiv sei auch der Aktiensplitt und die höhere Dividende.

Angesichts der Hoffnung, dass der Ukraine-Konflikt nicht eskaliert, greifen die Anleger bei den zuletzt arg gebeutelten zyklischen Werten wieder zu. Dabei sind Adecco (+2,3%) stark gefragt. Die Aktie des Personalvermittlers profitiert laut Händlern davon, dass der Erzrivale Randstad im vierten Quartal 2021 besser als erwartet abgeschnitten hat. Adecco wird kommende Woche die Ergebnisse veröffentlichen. Auf den Kaufzetteln stehen aber auch die Anteile der Bauzulieferer Sika (+1,1%) und Geberit (+1,6%), des Logistikkonzerns Kühne + Nagel (+1,2%) sowie des Elektrokonzerns ABB (+2,1%).

Die Aktien der Banken, die am Vortag aufgrund der schwindenden Zinsfantasien unter die Räder geraten waren, setzen ebenfalls zu einer Erholung an. Julius Bär (+1,4%), CS und UBS (je +0,3%) ziehen etwas an. Dabei dürften CS und UBS von Analystenkommentaren gebremst werden. KBW setzte die Kaufempfehlung für UBS und KeplerCheuvreux die für CS ab. Als Stützen des Marktes erweisen sich die Schwergewichte Nestlé (+1,0%) und Roche (+1,0%), während sich Novartis (-0,1%) nur knapp behaupten können.

Am breiten Markt sind die Arzneimittelhersteller Basilea (+2,5%) und Cosmo (+6,4%) nach Zahlen gefragt. Zu höheren Kursen gehandelt werden zudem Zur Rose (+4,6%), Dufry (4,0%) und Leclanché (5,8%), die damit die jüngsten Verluste ausgleichen.

11:15

Inmitten der Ukraine-Krise ist Gold als sicherer Anlagehafen wieder stärker gefragt. Am Dienstag stieg der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) des Edelmetalls zwischenzeitlich bis auf 1879 US-Dollar. Damit wurde der höchste Stand seit Juni 2021 markiert. Seit vergangenen Freitag hat der Goldpreise um etwa 50 Dollar zugelegt, kurz vor der Jahreswende hatte das Edelmetall noch etwa 100 Dollar weniger gekostet.

Gold sei derzeit als sicherer Hafen stark gefragt, heisst es in einem Marktkommentar der Commerzbank. Hintergrund sind die Spannungen an der ukrainisch-russischen Grenze. Marktteilnehmer steuern in ungewissen Zeiten vermehrt Sachwerte wie Gold an, während riskantere Anlagen wie Aktien eher an Wert verlieren.

Gebremst wird das Edelmetall jedoch durch vielerorts steigende Kapitalmarkzinsen, die das zinslose Gold im Vergleich zu zinstragenden Anlagen weniger lukrativ erscheinen lassen. Hinzu kommt der zuletzt aufwertende US- Dollar, der ein Hemmnis für die Nachfrage aus Ländern ausserhalb des Dollarraums darstellt. Gold wird in der Regel in der US-Währung gehandelt.

11:00

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Credit Suisse: Kepler Cheuvreux senkt auf Hold (Buy) - Ziel 8,50 (11) Fr.

Ems-Chemie: Kepler Cheuvreux senkt auf 900 (950) Fr. - Hold

Ems-Chemie: Vontobel erhöht auf 1040 (1032) Fr. - Hold

Ems-Chemie: UBS erhöht auf 960 (930) Fr. - Neutral

Richemont: Mediobanca senkt auf Neutral; Ziel 150 Fr.

10:15

Bryan Garnier senkt das Kursziel für Temenos auf 143 von 162 Franken (derzeit: 95 Franken). Die Einstufung lautet dennoch weiterhin "Buy". Er habe seine haben EPS-Schätzungen für 2022 um 6, für 2023 um 5 und für 2024 um 3 Prozent reduziert, da Temenos angekündigt habe, sein Geschäftsmodell auf Abonnements umzustellen, und die 2021-Ergebnisse leicht unter den Erwartungen liegen, so Analyst Gregory Ramirez. Dies liege daran, dass mehr Serviceleistungen an Systemintegratoren vergeben wurden. Die Umstellung auf Abonnements dürfte sich zudem kurzfristig negativ auf den freien Cashflow auswirken, aber der Anteil der wiederkehrenden Einnahmen wiederum dürfte bis 2025 von 65 auf 85 Prozent steigen.

09:30

Der Swiss Market Index steht eine halbe Stunde nach Handelsbeginn nun deutlich höher bei plus 1 Prozent.

Beste Aktie ist ABB mit einem Plus von 2 Prozent.

09:05

Der Swiss Market Index eröffnet den Handel mit einem Plus von 0,4 Prozent. Die Ukraine-Krise hält laut Händlern die Märkte weiterhin fest im Griff. Zwar sandte Russland Signale für eine Gesprächsbereitschaft aus und westliche Staaten setzten weiter auf Diplomatie. Doch die Marktteilnehmer trauen der Sache nicht und dürften daher um risikoreiche Anlagen weiterhin einen Bogen machen. Derweil schütte James Ballard, Gouverneur der US-Notenbank Fed von St. Louis, noch zusätzlich Öl ins Zins- und Inflationsfeuer, sagt ein Händler. Das Fed müsse die Zinserhöhungen möglicherweise vorverlegen und den Leitzins schon vor dem 1. Juli um 100 Basispunkte straffen, sagte Ballard. Angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks, der restriktiven Haltung des Fed und der aktuellen geopolitischen Risiken rät die Credit Suisse zu Vorsicht.

Am höchsten steigt Lonza mit einem Plus von 1 Prozent. UBS und Credit Suisse dagegen fallen 0,8 Prozent. Die Bankaktien hatten schon am Montag deutliche Verluste verzeichnet. Die Aussicht auf höhere Zinsen und damit auch auf bessere Ertragsmöglichkeiten schwinde, heisst am Markt. Denn in unruhigen Zeiten wichen die Anleger auf sichere Anleihen aus, was die Renditen drücke. Zudem dürften die Zentralbanken dann auch kaum die Zügel straffen.

Die Aktie von Temenos fällt nach Vorlage der Jahreszahlen 10 Prozent. Der Softwarespezialist Temenos ist im vierten Quartal 2021 zwar gewachsen, aber hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Die Anleger sollen trotzdem eine höhere Dividende erhalten. Straumann fallen ebenfalls nach den Jahreszahlen, das Minus fällt mit 1,4 Prozent aber geringer aus.

Dagegen sind die Arzneimittelhersteller Basilea (plus 1,4 Prozent) und Cosmo (plus 7 Prozent) höher. Basilea ist stärker gewachsen als erwartet und hat einen Betriebsgewinn von 1,2 Millionen Franken erzielt. Für das kommende Jahr 2023 strebt das Unternehmen eine nachhaltige Profitabilität an. Zudem will das Unternehmen die Bereiche Antiinfektiva und Onkologie trennen. Cosmo hat nach vorläufigen Angaben 2021 deutlich mehr verdient als erwartet und will daher erstmals seit längerem wieder eine Dividende auszahlen.

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei Julius Bär kaum verändert geschätzt. Alle SMI-Aktien notieren leicht im Plus, ausser Credit Suisse und UBS. Die beiden Bankaktien verlieren vorbörslich 0,9 Prozent. Am breiten Markt fallen Temenos nach Vorlage der Jahreszahlen 4 Prozent.

Die Furcht vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine drückte den SMI am Montag 1,7 Prozent. Die Ukraine-Krise sorgt weiter für Verunsicherung unter den Investoren. "Die grosse Befürchtung ist, dass Sanktionen gegen russisches Öl und Gas das weltweite Angebot noch weiter einschränken und so die Preise für Energie weiter in die Höhe treiben könnten", sagte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst vom Handelshaus CMC Markets. Dies würde die Inflation weiter ankurbeln und zugleich die Verbraucherausgaben drücken.

07:30

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Clariant: Société Générale senkt auf 17 (22) Fr. - Hold

Clariant: Jefferies senkt auf "Halten", Preisziel 18 Fr.

UBS: KBW senkt auf "Market Perform", Preisziel 20.50 Fr.

07:15

Nach der jüngsten Rally geht es beim Ölpreis am Dienstag bergab. Das Nordseeöl Brent verbilligt sich um bis zu 0,8 Prozent auf 95,69 Dollar je Fass. Das US-Öl WTI notiert mit 94,57 Dollar je Fass 0,9 Prozent niedriger. Die Furcht vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte die Preise zu Wochenbeginn auf ein Siebeneinhalb-Jahres-Hoch getrieben. Brent hatte in der Spitze 96,78 Dollar je Fass, WTI 95,82 Dollar je Fass gekostet.

06:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei der IG Bank 0,17 Prozent höher geschätzt. Der sich zuspitzende Ukraine-Konflikt und die Gefahr vor einem Einmarsch der russischen Streitkräfte ins Nachbarland hatten die Anleger am Montag stark verunsichert und den weltweiten Finanzmärkten arg zugesetzt. Auch die Schweizer

Börse brach am Montag gemessen am Leitindex SMI um 1,7 Prozent auf 12'026 Punkte ein.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 26'978 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1926 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,7 Prozent.

Die anhaltenden Sorgen über die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine haben auch am Dienstag die asiatischen Aktienindizes fest im Griff. "Das geopolitische Risiko wird in dieser Woche eindeutig die Stimmung an den Märkten bestimmen", sagte Marcella Chow, Global Markets Strategin bei JPMorgan. "Die allgemeine Risikobereitschaft der Anleger wird unter Druck stehen, und deshalb erwarten wir eine Flucht in Gold, US-Dollar und längerfristige Staatsanleihen."

Der Goldpreis legt am Dienstag um 0,4 Prozent auf 1879 Dollar zu. Das ist der höchste Stand seit acht Monaten.

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 115,42 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3533 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9237 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1308 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0449 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3532 Dollar.

02:00

Die anhaltenden Sorgen vor einer Eskalation der Ukraine-Krise und einem deutlicher als erwarteten US-Zinsanstieg haben die Wall Street auch zum Wochenauftakt belastet. Der Dow-Jones-Index schloss knapp 0,5 Prozent tiefer bei 34'566 Punkten, nachdem er im Verlauf bis auf rund 34'300 Stellen abgesackt war. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,4 Prozent nach auf 4401 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq beendete die Sitzung kaum verändert bei 13'790 Punkten.

Der US-Volatilitätsindex, der auch als Angstindikator der Wall Street bekannt ist, legte zwischenzeitlich 17 Prozent zu, am Ende waren es knapp fünf Prozent. Dazu trug auch die erneute Forderung des US-Notenbankers James Bullard nach einer kräftigen Zinserhöhung bei. Die Fed sollte aus seiner Sicht in den drei Sitzungen bis zum 1. Juli die Zinsen um insgesamt einen vollen Prozentpunkt anheben. Das würde bedeuten, dass einer der drei Schritte mindestens einen halben Prozentpunkt beträgt. Eine solch kräftige Anhebung hatten die meisten Experten bis zur vergangenen Woche noch nicht auf dem Zettel.

Im Blick hatten Anleger auch den Ölpreis. Spekulationen auf Lieferausfälle verteuerten die Sorte Brent aus der Nordsee vorübergehend um fast zwei Prozent auf 96,42 Dollar pro Barrel und damit auf den höchsten Stand seit Oktober 2014. "Jede Unterbrechung der Ölströme aus der Region würde die Preise für Brent und WTI weit über die 100-Dollar-Marke steigen lassen", warnte Nishant Bhushan, Ölmarktanalyst bei Rystad Energy.

Am Aktienmarkt waren Chipwerte gefragt, die am Freitag im Schnitt um 4,6 Prozent eingebrochen waren. So legte Nvidia 1,3 und AMD um ein Prozent zu. Aktien des US-Reifenherstellers Goodyear stiegen um 1,5 Prozent. Die Analysten von J.P. Morgan stuften die Titel auf "übergewichten" von "neutral" hoch. Goodyear werde von einer Erholung des Ersatzteilgeschäfts profitieren, hieß es.

Moderna sackten indes um 11,7 Prozent auf 142,50 Dollar ab. Der Konzern hatte am Freitagabend mitgeteilt, das Top-Management habe sich von Aktien des Impfstoff-Herstellers getrennt. Die Papiere sind, wie einige andere Unternehmen der Branche, seit längerem auf Talfahrt. Mitte August hatten sie noch bei knapp 500 Dollar notiert.

