Der SMI geht mit einem Plus von 0,3 Prozent in den Handel und erreicht in den ersten Handelsminuten 10'684 Punkte. Gestützt wird er dabei vor allem durch die Vorgaben der Wall Street, die sich am Donnerstag zu neuen Höchstständen aufgeschwungen hatte. In Asien entwickeln sich die wichtigsten Finanzmärkte am Freitag nicht ganz einheitlich.

Nach wie vor werden die Kursgewinne mit der De-Eskalation zwischen den USA und dem Iran begründet. Nachdem die Vergeltungsmassnahmen des Iran zum Wochenstart noch für eine Flucht in sichere Häfen gesorgt hatte, wurden Investoren im Wochenverlauf zunehmend risikofreudiger, da sich die Lage nicht weiter zugespitzt hat. Entsprechend kam beispielsweise der Ölpreis zuletzt wieder etwas zurück.

Auf Unternehmensseite machen sich bei den Blue Chips Analystenkommentare positiv bemerkbar. Allen voran steigen Adecco-Aktien um 0,5 Prozent. Die Experten von J.P. Morgan haben den Personalvermittler mit "Overweight" in die Bewertung aufgenommen. Eine starke Erholung nach den Abgaben des gestrigen Tages zeigen die Aktien von Sika (+1,4 Prozent).

Berichtssaison beginnt: Für erste Schweizer Aktien naht die Stunde der Wahrheit

Deutlicher bewegen sich allerdings vor allem Gesundheitswerte in den hinteren Reihen. Dort ziehen Basilea um mehr als 6,1 Prozent an. Das Biopharmaunternehmen erwartet für 2019 einen Umsatz von 134 Millionen Franken, was leicht über der eigenen Prognose liegt.

Idorsia (+3 Prozent) und Cosmo (+1,7 Prozent) werden dagegen gesucht, nachdem beide Unternehmen über strategische Vereinbarungen berichtet hatten.

Die britische Modekette Superdry hat nach einem schwachen Weihnachtsgeschäft ihre Gewinnprognose für das Gesamtjahr zusammengestrichen. Vor allem der Verkauf älterer Produkte sei schleppend verlaufen. An der Börse brachen die Superdry-Aktien um 18 Prozent ein.

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,24 Prozent höher geschätzt. Am deutlichsten steigt die Aktie von Adecco (1 Prozent). Am breiten Markt fallen Cosmo (1,25 Prozent) und Isorsia (1,5 Prozent) mit Avancen auf.

Für Kauflaune sorgt die Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Gesprächsstoff ist zudem der Termin für die Unterzeichnung eines ersten Teilabkommens zwischen China und den USA: Der chinesische Vizeministerpräsident Liu He soll dafür kommende Woche in die USA reisen. Anschließend sollen die Gespräche über ein umfassendes Handelsabkommen in die nächste Runde gehen.

Daneben rücken zunehmend Konjunkturdaten in den Mittelpunkt. Am Nachmittag werden die Arbeitsmarktdaten aus den USA erwartet. Experten gehen davon aus, dass im Dezember weniger neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen wurden als im Vormonat. Sie erhoffen sich aus den Daten Aufschluss über den weiteren Kurs der Geldpolitik.

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,28 US-Dollar. Das sind neun Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für US-Rohöl der Sorte WTI fiel ebenfalls geringfügig um elf Cent auf 59,45 Dollar.

Seit Donnerstag läuft der Handel an den Finanzmärkten wieder in ruhigeren Bahnen. Auch am Ölmarkt deutet sich ein ruhiges Ende einer turbulenten Woche an. Zuvor hatte die Iran-Krise für heftige Preisauschläge im Verlauf der ersten Handelstage des neuen Jahres gesorgt.

Nachdem die Ölpreise zunächst im Zuge einer Eskalation der Lage auf mehrmonatige Höchststände gestiegen waren, liegen sie mittlerweile wieder deutlich unter dem Niveau, das sie zum Zeitpunkt der gezielten Tötung eines ranghohen iranischen Generals in der vergangenen Woche hatten.

Die vorläufige Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die japanischen Börsen am Freitag gestützt. In Tokio legte der Nikkei-Index um 0,38 Prozent auf 23'829 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent auf 1732 Zähler.

Die USA und der Iran hatten zuletzt signalisiert, einen Krieg vermeiden zu wollen. Für Börsianer rückt dadurch wieder der Handelsstreit zwischen den USA und China in den Vordergrund. Mitte Januar soll der erste Teil eines Abkommens unterzeichnet werden, um den Konflikt zu lösen.

Der Euro steht unverändert zum Franken bei 1,0808. Ebenfalls unverändert notiert der Franken zum Dollar bei 97,30 Rappen.

Der Goldpreis gibt im asiatischen Handel weiter nach. Die Feinunze Gold verliert 0,3 Prozent auf 1548 Dollar. Auf Sicht der letzten vier Wochen resultiert aber immer noch ein Plus von fast 5 Prozent.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Donnerstag 0,7 Prozent höher auf 28'956,90 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,8 Prozent auf 9203,43 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 3274,70 Punkte zu.

