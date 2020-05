13:40

Die Futures für den US-Aktienmarkt stehen im Plus. An der Wall Street deutet sich damit eine leichte Erholung von den gestrigen Verlusten hin.

S&P 500: +0,56Prozent

Nasdaq: +0,71 Prozent

Dow Jones: +0,62 Prozent

Stocks making the biggest moves in the premarket: Roku, CyberArk Software, Disney, WW & more https://t.co/Tjjglxtxix — CNBC (@CNBC) May 13, 2020

+++

+++

13:00

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gesunken. Marktbeobachter verwiesen auf die Sorge, dass zu frühe Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen eine neue Corona-Infektionswelle zur Folge haben könnten.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent betrug gegen Mittag 29,69 US-Dollar. Das waren 29 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 24 Cent auf 25,54 Dollar.

When I look at the numbers, they are still very worrying” https://t.co/pApcibqUvV — Bloomberg (@business) May 13, 2020

+++

11:45

Nachdem Mahner in den vergangenen Wochen oft von einem gewissen Realitätsverlust an den Börsen gewarnt hatten, scheinen sich Investoren aktuell mit den Tatsachen etwas realistischer auseinanderzusetzen. Das hatte bereits die US-Börsen belastet und damit den Ton auch für den Schweizer Markt gesetzt.

Auslöser sind Expertenaussagen wie jene des medizinischen Beraters des Weissen Hauses, Anthony Fauci, der vor einer zu schnellen Aufhebung der Sicherheitsmassnahmen warnte.

Der SMI verliert gegen 11:45 Uhr 0,9 Prozent auf 9'6481 Punkte. Der SLI, in dem die wichtigsten 30 Aktien enthalten sind, fällt um 1,03 Prozent auf 1'403 und der umfassende SPI um 0,9 Prozent auf 12'016,14 Zähler. Lediglich drei der insgesamt 30 SLI-Titel legen zu.

Einer dieser drei Gewinner ist Alcon, die um 8,6 Prozent anspringen. Als einer der letzten Blue Chips hat die ehemalige Novartis-Tochter am Dienstagabend nach Börsenschluss Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Dem Augenspezialisten ist es gelungen, nicht nur die Konsensschätzungen, sondern selbst die höchsten Erwartungen zu übertreffen.

Dass sich weitere defensive Werte wie Swisscom (+0,9%), Roche (-0,3%), Givaudan (-0,3%) oder Lonza (-0,8%) etwas besser halten als der Markt spricht auch für ein Umdenken der Investoren hin zu weniger konjunkturabhängigen Anlagen.

Grösster verlierer ist Swatch Group mit -4,2 Prozent.

Zum kompletten Mittags-Report zur Schweizer Börse geht's hier.

+++

10:40

Wirecard geben bis zu 6 Prozent auf 81,38 Euro nach und liegen damit am Dax-Ende. Gegen den Zahlungsabwickler ist in Deutschland eine erste Anlegerklage wegen fehlerhafter Kapitalmarktinformationen eingereicht worden. Wirecard wies die von der Kanzlei erhobenen Vorwürfe und Schadensersatzansprüche zurück.

Neues Management - Vorwürfe der Bilanzfälschung bei Wirecard: Ist das der «Game Changer»? https://t.co/ajXAmRbJgj pic.twitter.com/sxNFmxeaZG — cash (@cashch) May 12, 2020

+++

10:30

Nicht nur in der Schweiz sind die Investoren am Mittwoch vorsichtig geworden. Zur Wochenmitte legen auch Europas Aktienmärkte den Rückwärtsgang ein.

Der DAX verliert 1,7 Prozent, der Euro Stoxx büsst 1,6 Prozent ein, während der FTSE 100 rund 1 Prozent nachgibt.

Innerhalb von nur 48 Stunden habe die Investoren-Stimmung eine Kehrtwende gemacht, heisst es von Händlern. Auslöser dafür sind die warnenden Stimmen, die eine zu schnelle Lockerung der Corona-Beschränkungen als Gefahr sehen.

Das sind die aktuellen Kurse der wichtigsten Aktien-Indizes (Stand: 10:35 Uhr):

Quelle: Bloomberg

+++

09:30

Die Ölpreise haben im asiatischen Handel am Mittwoch nachgegeben. Am Markt überwog die Sorge, dass zu frühe Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen eine neue Corona-Infektionswelle zur Folge haben könnten.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent lag am Morgen bei 29,51 US-Dollar. Das waren 47 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 19 Cent auf 25,59 Dollar.

+++

09:10

So langsam holt die Realität die Investoren weltweit ein - auch am Schweizer Aktienmarkt. Während in den vergangenen Wochen noch die Aussicht auf eine schrittweise Aufhebung des weltweiten Lockdowns die Anlegerstimmung beflügelt hatte, wiege nun der mögliche finanzielle Schaden einer zu schnellen Eröffnung auf den Märkten, heisst es von Händlerseite.

Der SMI verliert gegen 09:15 Uhr 0,7 Prozent auf 9663 Punkte. Der breite SPI wird 0,8 Prozent tiefer gehandelt und kommt auf 12'030 Zähler.

Sämtliche SMI-Titel bis auf Alcon (+7,65%) notieren negativ. Der Augenheil-Spezialist verkündete in der Nacht überraschend gute Zahlen. Unter Analysten überwiegen am Morgen die positiven Kommentare. Dem Augenspezialisten sei es gelungen, teilweise besser als erwartet abzuschneiden.

Bei Zyklikern wie ABB (-1,7%), Adecco (-2,3%), oder auch LafargeHolcim (-1%) machen sich hingegen die wieder gestiegenen Konjunktursorgen bemerkbar. Auch die Luxus-Titel Richemont (-3%) Swatch Group (-2,7%) verlieren deutlich.

Überdurchschnittlich abwärts geht es zudem für die Aktien der beiden Grossbanken UBS (-3%) und CS (-2,8%).

Noch deutlicher fallen aber AMS-Aktien. Sie büssen 8,3 Prozent ein, nachdem der Sensorenhersteller am Vorabend angekündigt hatte, das bedingte Kapital um rund 10 Prozent erhöhen zu wollen, um die Schuldenlast durch die milliardenschwere Übernahme von Osram zu erleichtern.

Wegen Übernahme - AMS will bedingtes Kapital um rund 10 Prozent erhöhen https://t.co/KG3qOBlBbx pic.twitter.com/yZjvNjVkxE — cash (@cashch) May 12, 2020

+++

+++

08:45

Die Anleger an den wichtigsten Börsen Asiens haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Der Markt bleibt in der Corona-Krise weiter im Zwiespalt zwischen Lockerung und Vorsicht. Nach der deutlichen Erholung der internationalen Aktienmärkte seit Mitte März fehlte zuletzt aber die Kraft für weitere deutliche Gewinne.

In China hielt sich der Leitindex CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt mit einem kleinen Plus ebenso stabil wie der in Hongkong der Hang Seng , der ein klein wenig nachgab.

In Tokio schloss der Nikkei-225 ein halbes Prozent tiefer mit 20'267,05 Punkten.

+++

08:10

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten von Julius Bär 1,2 Prozent im Minus. Einziger SMI-Gewinner ist Alcon. Der Augenheil-Spezialist verkündete in der Nacht überraschend gute Zahlen.

Am meisten verlieren die Grossbanken UBS und Credit Suisse sowie Zykliker wie ABB, Adecco und LafargeHolcim (je zwischen -1,5% und -1,9%).

+++

07:25

Das führende Ölland Saudi-Arabien hat die OPEC+-Länder zur erneuten Reduzierung der Ölförderraten aufgefordert. Die Initiative ziele darauf ab, die am OPEC+-Abkommen beteiligten Länder und andere Förderländer dazu anzuhalten, sich an die beschlossene Senkung der Sätze zu halten und eine "stärkere Reduzierung der Produktion zu erreichen, um zur Wiederherstellung der globalen Ölmärkte beizutragen", hiess es in einer Erklärung.

Cash-starved Saudi Arabia cuts oil output, asks OPEC+ do same https://t.co/FcKaA0sZYe pic.twitter.com/UaIZFhUWuY — P.M. NEWS (@pmnewsnigeria) May 13, 2020

Das Königreich hatte auf den jüngsten Verfall der Ölpreise mit weiteren, einseitigen Förderkürzungen um eine Millionen Barrel pro Tag reagiert, das entspricht einem Prozent des weltweiten Ölangebots. Zuvor hatte die OPEC+-Gruppe beschlossen, die Produktion für Mai und Juni zu kürzen, da die globale Kraftstoffnachfrage infolge der Coronavirus-Pandemie um 30 Prozent eingebrochen war.

+++

+++

06:30

Die Sorgen um eine zweite mögliche Infektionswelle lassen die asiatischen Börsen auch am Mittwoch nicht los. Die Anleger blickten auch zunehmend sorgenvoll auf die erneuten Handelsspannungen zwischen den USA und China. Der führende US-Immunologe Anthony Fauci warnte die US-Regierung, dass eine vorzeitige Aufhebung der Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie zu zusätzlichen Ausbrüchen des Coronavirus führen könnte. In den USA sind bislang rund 80'000 Amerikaner an den Folgen der von dem Virus ausgelösten Krankheit COVID-19 gestorben.

-Hong Kong, Australia, Japan stocks ⬇

-Indian stock futures jump after Modi pledges $265 billion coronavirus package

-New Zealand dollar ⬇ after its central bank boosts the asset purchase program

-Oil ⬇ 1.4%https://t.co/XioO5pnN45 pic.twitter.com/SfMADXnvy9 — Bloomberg Markets (@markets) May 13, 2020

Eine Impfung oder ein Medikament sei bis Ende August nicht zu erwaten, erklärte Fauci. Seine Ausführungen drückten die Kurse an der Wall Street. Das unterstreicht die fragile Stimmung der Anleger, die zwischen Optimismus über erste Lockerungen zur Ankurbelung der Weltwirtschaft und der Angst vor einem erneuten Anstieg der Virusfälle schwanken. "Es sieht so aus, als ob wir einen weiteren schlechten Handelstag hier im asiatisch-pazifischen Raum haben", sagte Michael McCarthy, Chefmarktstratege bei CMC Markets in Sydney.

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 20.211 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,2 Prozent und lag bei 1473 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 1 Prozent.

+++

06:05

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,22 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0902 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9694 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0849 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0518 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2269 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)