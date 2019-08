06:10

Der Franken setzt seinen Höhenflug fort. Zum Euro steigt er in der Nacht auf Montag bis auf 1,0890 und durchbricht damit zum ersten Mal seit Juli 2017 die Marke von 1,09. Ende April handelte das Währungspaar noch bei knapp 1,15. Zum Dollar steht die Schweizer Währung am Montagmorgen bei 97,88, das ist ein Anstieg um 0,3 Prozent.

Swiss franc strengthens as investors anticipate U.S. and European rate cuts https://t.co/yO9CnwYhTt — WSJ Central Banks (@WSJCentralBanks) August 4, 2019

+++

06:05

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei 2,4 Prozent auf 20'590 Punkte nach. Vor allem Exportwerte gerieten unter Druck. Die Aktien des Autobauers Nissan verloren 4,8 Prozent, die Papiere des Elektronikkonzerns Panasonic büßten 3,5 Prozent ein. Die südkoreanische Börse in Seoul fiel um mehr als zwei Prozent auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2016. Der MSCI-Index für Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans rutschte um rund zwei Prozent ab. Auch in China gingen die Kurse auf Talfahrt. Der Hang-Seng-Index in Hongkong wurde zusätzlich von den anhaltenden Protesten gegen die Regierung belastet.

Hintergrund ist die weitere Furcht vor einer weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag angekündigt, ab dem 1. September Sonderzölle auch auf bisher davon verschonte chinesische Waren im Volumen von 300 Milliarden Dollar verhängen zu wollen. China kündigte Gegenmaßnahmen an. Dies nährt die Furcht vor einer globalen Rezession.

(cash/Reuters/AWP)