07:26

Das Währungspaar Euro-Franken steht monentan bei 1,1892. So nahe bei der Marke von 1,19 stand der Wechselkurs in diesem Jahr noch nie. Auch zum Dollar verliert der Franken etwas an Wert. Der Dollar-Franken-Kurs steht bei 0,9604.

Der Franken wertet zum Euro weiter ab. Heute morgen rückt die Latte von 1.19 sehr nahe #Forex #EURCHF #Devisenmarkt pic.twitter.com/9lUaWS0UXX — Marc Brütsch (@MarcBruetsch) April 17, 2018

+++

07:20

Ein Blick an die Rohstoffmärkte. Ein Barrel der Rohölsorte Brent kostet derzeit 71,70 Dollar (+0,2 Prozent). Die US-Sorte WTI notiert bei 66,58 Dollar (+0,2 Prozent). Der Golpreis bewegt sich wenig. Ein Unze kostet 1345,11 Dollar (+0,03 Prozent).

+++

06:45

Die Tokioter Börse hat sich am Dienstag kaum bewegt. Der Nikkei der 225 führenden Werte notierte im Vormittagshandel kaum verändert auf 21.837 Punkten. Der breiter gefasste Topix verlor 0,2 Prozent auf 1732 Zähler. Die Anleger hielten sich mit ihren Engagements zurück, sagten Händler. Bei den Einzelwerten sprangen die Aktien von Olympic um sechs Prozent in die Höhe. Das Unternehmen erwartet im Geschäftsjahr bis Februar 2019 nun überraschend einen Gewinn. Zuvor war der Einzelhändler noch von einem Fehlbetrag ausgegangen.

+++

06:36

Wegen Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung der Bank von England (BoE) steigen Anleger beim Pfund Sterling ein. Die britische Währung verteuert sich am Dienstag im fernöstlichen Handel auf 1,4355 Dollar. Das ist der höchste Stand seit dem Brexit-Referendum im Juni 2016.

GBP$ touches strongest level since Brexit - next stop 1.45? We'll discuss ahead of key UK data today with @sjderrick 12:45pm SG / HK / 5:45am BST pic.twitter.com/IjtjQa8cJe — Nancy Hungerford (@NancyCNBC) April 17, 2018

Der Euro legte im fernöstlichen Handel leicht zum Dollar zu. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,2383 Dollar. Zum Yen gab die US-Währung auf 107,12 Yen nach. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9602 Franken je Dollar und bei etwa 1,1888 Franken je Euro.