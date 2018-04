07:53

Die Ölpreise haben sich zu Beginn der neuen Woche auf erhöhtem Niveau gehalten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Montagmorgen 74,03 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um acht Cent auf 68,32 Dollar.

In der vergangenen Woche waren die Rohölpreise auf den höchsten Stand seit Ende 2014 gestiegen. Auslöser waren zum einen zahlreiche geopolitische Risiken, insbesondere im ölreichen Nahen Osten.

#Crude #oil prices in #ruble & #rial have hit their highest ever, as #Russia's and #Iran's currencies slump against the U.S.-dollar in which #Brent is traded #OOTT #Reuters pic.twitter.com/NhBHyo3qWS

— Henning Gloystein (@hgloystein) April 23, 2018