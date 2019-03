08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,33 Prozent tiefer geschätzt. Schwache chinesische Exportdaten haben die Konjunkturängste der Finanzmarktakteure am Freitag verstärkt. Bereits am Donnerstag hatte die Europäische Zentralbank (EZB) mit gesenkten Wachstumsprognosen für die Eurozone die Kurse an Europas Börsen und den USA gen Süden geschickt.

Die Aktie von Swatch (minus 0,9 Prozent) erwischt am SMI deutlichsten. Hier wirkt vor allem der deutliche Rückgang der Exporte in China. Am breiten Markt fallen VAT mit einem Minus von 3,4 Prozent auf.

+++

07:55

Mittelweile sind die asiatischen Börsen geschlossen. Aus Furcht vor einer weltweiten Konjunktureintrübung haben dabei Anleger in Asien am Freitag das Weite gesucht. "Am Markt herrscht derzeit eine grosse Unsicherheit über die weltweite wirtschaftliche Entwicklung", sagte Shogo Maekawa, Investment-Stratege bei JPMorgan Asset Management.

So malte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag ein dunkles Bild für die Konjunktur der Euro-Zone. Er verschob die Zinswende auf mindestens 2020 und kündigte neue Geldspritzen für Banken an. Hinzu kamen unerwartet schwache Wirtschaftsdaten aus China: Die Exporte brachen im Februar um 20,7 Prozent ein.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss zwei Prozent tiefer bei 21'025 Punkten. Das war der tiefste Stand seit Mitte Februar. Der chinesische Bluechip-Index CSI300 rutschte um 3,8 Prozent ab. Auch in Hongkong und Südkorea notierten die Indizes deutlich im Minus. An der Börse in Japan standen vor allem die Aktien von Banken und Versicherungskonzernen unter Druck. Dai-ichi Life Holdings und T&D Holdings verloren je rund fünf Prozent. Mitsubishi UFJ Financial gaben 2,3 Prozent nach. Verluste gab es auch bei Aktien von konjunkturabhängigen Unternehmen wie Schiffsbauer. Mitsui OSK und Nippon Yusen rutschten um je drei Prozent ab.

Asia stocks finally caved Friday as blow after blow of disappointing data and growth forecasts took its toll https://t.co/P0MaTbEAp7 — Bloomberg Next China (@next_china) 8. März 2019

+++

07:35

Die Ölpreise sind kurz vor dem Wochenende gefallen. Am Markt wurde als Begründung auf jüngste Konjunktursorgen verwiesen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Freitagmorgen 65,93 US-Dollar. Das waren 37 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 30 Cent auf 56,36 Dollar.

Am Ölmarkt sind die Sorgen vor einem weiteren Abflauen der Weltwirtschaft und damit vor einer niedrigeren Nachfrage nach Rohöl gestiegen. Zuletzt hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag ihre Konjunkturprognose für die Eurozone kräftig gesenkt. Zuvor hatte die politische Führung in China für das laufende Jahr das schwächste Wirtschaftswachstum seit fast drei Jahrzehnten erwartet. Ausserdem hatte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ebenfalls im Verlauf der Woche ihre Konjunkturprognosen für führende Industriestaaten spürbar nach unten geschraubt.

Im weiteren Handelsverlauf dürfte die Fördermenge in den USA wieder stärker in den Fokus am Ölmarkt rücken. Am Abend stehen neue Daten zur Anzahl der Bohrlöcher in den USA auf dem Programm. In der vergangenen Woche hatte die amerikanische Fördermenge ein neues Rekordhoch bei 12,1 Millionen Barrel pro Tag erreicht.

06:00

In Tokio sinkt der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte um 2 Prozent auf 21'014 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,7 Prozent tiefer.

Auslöser der Kursverluste waren die deutlich gesenkten Wirtschaftsprognosen der Europäischen Zentralbank (EZB). Dies belaste die Stimmung am Markt, sagte Anlagestratege Gavin Friend von der Bank NAB. "Wenn Zentralbanken mit solchen Überraschungen kommen, fragen sich Investoren, ob die Dinge viel schlechter stehen als gedacht."

#BreakingNews Asia stocks spooked as European Central Bank sounds growth alarm ⚡#PAKvAUShttps://t.co/5L0K0VTHqu — News Story™ (@NewsStoryIndia) 8. März 2019

+++

05:55

An den Devisenmärkten in Fernost tendierte der Franken zum Euro wieder nahe an der Marke von 1,13. Zuletzt bezahlte man 1,1312 Franken pro Euro. Das ist der tiefste Stand seit rund vier Wochen. Zum Dollar steht der Franken bei 1,01.

(cash/AWP/Reuters)