Die Aussicht auf eine straffere US-Geldpolitik hat am Mittwoch der Wall Street Auftrieb gegeben. Der Dow Jones gewann 1,1 Prozent auf 35'927 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 2,2 Prozent auf 15'566 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 1,6 Prozent auf knapp 4710 Punkte zu.

Die US-Notenbank wird künftig ihre Wertpapierkäufe doppelt so schnell zurückfahren wie bisher. Ausserdem signalisierte die Fed für 2022 drei Zinserhöhungen. "Drei Anhebungen bedeuten einen Anstieg um 0,75 Prozentpunkte, deutlich mehr als der Markt erwartet hatte", sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade. "Am Aktienmarkt hatten Investoren darauf gehofft, die aggressive Seite der Fed zu sehen. Ihnen gefällt, dass die Fed endlich gegen die Inflation vorgeht, die ausser Kontrolle geraten ist."

Auch die Cyberwährungen Bitcoin und Ether legten nach den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zunächst um 2,3 Prozent und 5,9 Prozent zu. Er hatte erklärt, er sehe Digitalwährungen nicht als Gefahr für die Finanzstabilität.

Der Anstieg des S&P 500 wurde auch von Kursgewinnen bei Apple (2,9 Prozent) und Nvidia (7,5 Prozent) angetrieben. Zu den Favoriten gehörte weiter Eli Lilly mit einem Kursplus von 10,4 Prozent. Unter anderem dank eines staatlichen Auftrags zur Lieferung von Corona-Medikamenten hob die Pharmafirma ihr Gewinnziel für 2021 an.

Unter Verkaufsdruck gerieten dagegen an der Wall Street notierte chinesische Werte. Der "Financial Times" zufolge sollen mehrere Technologiefirmen wegen ihrer angeblichen Verstrickung in die Überwachung der uigurischen Minderheit in China von der US-Regierung auf eine schwarze Liste gesetzt werden. Vor diesem Hintergrund fiel der börsennotierte iShares-Fonds (ETF) auf chinesische Werte um fast 2,4 Prozent.

18:10

Getrieben von Aktien aus dem Gesundheitsbereich zog der SMI um 1,0 Prozent an auf 12'531 Punkte. Von den 20 Standardwerten verbuchten 17 höhere Kurse. Beherrschendes Thema am Markt sei die Entscheidung der US-Notenbank zur Geldpolitik, sagten Händler. Die Anleger gingen davon aus, dass die Fed ein erhöhtes Tempo bei der Drosselung ihrer Wertpapierkäufe ankündigen werde und damit Spekulationen schüren dürfte, dass eine erste Zinserhöhung früher kommen könnte als bislang gedacht.

Spitzenreiter waren Lonza. Die Aktien des Arzneimittel-Auftragsfertigers kletterten 2,8 Prozent. Der Pharmakonzern Roche verteuerte sich um 1,6 Prozent. Leclanche rückten 3,8 Prozent vor. Der Batteriehersteller hat mit der niederländischen Firma MPC Energy Solutions eine Kooperation für Energiespeicherlösungen im industriellen Kraftwerksmassstab vereinbart. Auf den Verkaufszetteln standen die Grossbanken. UBS gaben 0,9 Prozent nach, Credit Suisse 0,5 Prozent.

Zum ausführlichen Tagesbericht geht es hier.

17:40

Der SMI schliesst 0,96 Prozent im Plus bei 12'530 Zähler. Tagesgewinnerin war die Arzneimittellieferantin Lonza mit einem Plus von 2,79 Prozent. Auf der Verliererseite standen hingegen die Grossbanken UBS (-0,89%) und CS (-0,46%).

16:15

Die Leitindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 bröckelten zur Eröffnung am Mittwoch um ein knappes halbes Prozent ab.

"Es wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank ein erhöhtes Tempo bei der Drosselung ihrer Wertpapierkäufe ankündigen wird", sagte Analyst Ricardo Evangelista vom Brokerhaus ActivTrades. Dies werde Spekulationen schüren, dass eine erste Zinserhöhung früher kommen werde als bislang gedacht. Wichtig seien ausserdem die Zinsprognosen der Fed-Führungsriege, warf David Riley, Chef-Anlagestratege des Vermögensverwalters BlueBay, ein. Investoren würden die sogenannten "Dot Plots" auf eventuelle aggressivere Zinserhöhungen 2023 abklopfen. Experten erwarten für 2022 mindestens zwei Schritte um jeweils einen Viertel Prozentpunkt.

Zu den Favoriten an der Wall Street gehörte Eli Lilly mit einem Kursplus von 4,6 Prozent. Unter anderem dank eines staatlichen Auftrags zur Lieferung von Corona-Medikamenten hob die Pharmafirma ihr Gewinnziel für 2021 auf 8,15 bis 8,20 von 7,95 bis 8,05 Dollar je Aktie an. Der Umsatz werde bei 28 bis 28,3 statt 27,2 bis 27,6 Milliarden Dollar liegen. Für 2022 stellte das Unternehmen einen überraschend hohen Überschuss von 8,50 bis 8,65 Dollar je Aktie in Aussicht.

15:35

Der Dow Jones liegt leicht im Minus mit 0,11 Prozent bei 35'504 Zählern. Der Nasdaq büsst 0,27 Prozent ein auf 15'227 Punkte. Der S&P 500 liegt 0,04 Prozent im Minus bei 4632 Zähler.

15:00

Eine halbe Stunde vor der Startglocke indiziert der Broker IG den Leitindex Dow leicht im Minus bei 35'512 Punkten. Im Blick der Märkte steht vor allem das Anleihekaufprogramm der Fed, das in der Corona-Krise zur Stützung der Konjunktur aufgelegt wurde. Ökonomen erwarten, dass die Notenbank bei der Drosselung der monatlichen Käufe rascher als bisher vorgesehen vorgehen wird - trotz neuer Corona-Sorgen. Dies würde auch die Möglichkeit eröffnen, die Leitzinsen im kommenden Jahr früher als bisher erwartet zu erhöhen.

Im Auge haben dürften die Börsianer vor allem die Aktien aus dem Technologiesektor, der als besonders zinsabhängig gilt. Bei steigenden Kapitalmarktzinsen halten sich Unternehmen mit Investitionen in IT tendenziell zurück. Sollte die Fed die geldpolitischen Zügel stärker anziehen als erwartet, könnten an der Technologie-Börse Nasdaq die Kurse unter Druck geraten. Vorbörslich zeigte sich der Nasdaq 100 leicht im Plus.

Vorbörslich gesucht waren zur Wochenmitte die Aktien von Eli Lilly . Der Pharmakonzern hat dank der Geschäfte mit Corona-Antikörpern die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr erhöht. Daraufhin stieg der Kurs um fast fünf Prozent.

Verkauft wurden dagegen Papiere von Domino's Pizza , sie verloren 2,5 Prozent. Die Investmentbank Barclays riet, die Aktien der Fastfood-Kette im Portfolio unterzugewichten. Um 1,3 Prozent zulegen konnten dagegen Booking , nachdem JPMorgan die Aktien des Online-Reiseportals zum Kauf empfohlen hatte.

14:30

Nach dem jüngsten Kursrutsch tasten sich einige Anleger an die europäischen Aktienmärkte zurück. Wenige Stunden vor dem Fed-Entscheid zur Geldpolitik scheuten sie aber grössere Käufe. Der EuroStoxx50 legt etwa ein halbes Prozent zu und machte damit etwa die Hälfte des Verlustes vom Dienstag wett.

Allgemein werde damit gerechnet, dass die US-Notenbank ihre Wertpapierkäufe schneller drosseln wird als bislang, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. Wichtiger seien daher die Zinsprognosen der Fed-Führungsriege, die sogenannten "Dot Plots". Diese würden voraussichtlich mindestens zwei Zinserhöhungen im kommenden Jahr signalisieren. "Das würde sich dann mit den Markterwartungen decken."

Auf jeden Fall stehe US-Notenbankchef Jerome Powell vor einer schwierigen Gratwanderung, warnte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. "Überzieht die Fed mit ihren Massnahmen, dürfte dies negativ aufgenommen werden. Sollte andererseits Entschlossenheit fehlen, die Teuerung zu bekämpfen, wäre dies auch ein negatives Signal, da die Inflationsangst die Oberhand behalten würde."

14:00

Der französische Telekommunikationsmilliardär Patrick Drahi erwägt informierten Kreise zufolge einen Börsengang des traditionsreichen Auktionshauses Sotheby’s, das er erst vor rund zwei Jahren gekauft hat. Wie zu hören ist, gab es bereits erste Gespräche mit Beratern.

Die Geschichte von Sotheby’s reicht fast 300 Jahre zurück. Das Auktionshaus, das mit Kunst, Sammlerstücken und Immobilien handelt, verzeichnete während der Pandemie starke Online-Verkäufe und versteigert inzwischen auch Digitalraritäten wie seltene Non-Fungible Token. Wettbewerber Christie’s gehört dem ebenfalls einem französischen Milliardär: Francois Pinault.

13:15

Der US-Aktienmarkt wird am Mittwoch ohne grössere Bewegung starten. Die Futures auf dem Dow Jones sind unverändert, diejenigen auf dem Nasdaq fallen 0,1 Prozent. Die Aktie von Eli Lilly steigt vorbörslich 5 Prozent.

11:45

Der SMI notiert 0,7 Prozent höher bei 12'495 Punkten. Ungeachtet der Nervosität im Vorfeld des Sitzung der amerikanischen Notenbank vom heutigen Abend macht der SMI nach drei schwächeren Tagen amit wieder etwas Boden gut. Die Stimmung sei angesichts der hohen Omikron-Fallzahlen und der starken Teuerung dennoch etwas angeschlagen, heisst es in Marktkreisen.

Denn der Fokus der Investoren sei mit Spannung auf den wichtigsten Termin des Tages gerichtet. Allgemein wird davon ausgegangen, dass das Fed den Ausstieg aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik beschleunigen wird, zumal am Vortag auch die veröffentlichten Produzentenpreise sehr hoch waren. Diese seien als "Schlag ins Gesicht der Investoren" gekommen, meint ein Analyst von Swissquote. Die US-Notenbank müsse sich nun so rasch wie möglich darum kümmern. Die grosse Frage lautet nun, wie "hawkish" das Fed reagieren wird, bzw. wann mit der ersten Zinserhöhung im kommenden Jahr gerechnet werden muss.

An der Tabellenspitze sind aktuell Temenos (+3,7%) zu finden. Die Aktien erhalten dabei von der Nachricht über eine Ausweitung der bereits bestehenden Partnerschaft mit Microsoft etwas Rückenwind. Lonza (+3,3%) setzen sich ebenfalls vom Rest des Feldes ab. Bei den Titeln kommt es nach drei schwächeren Tagen zu einer Gegenbewegung. Dahinter ziehen noch Logitech (+2,3%), Sonova (+1,7%) oder Kühne+Nagel (+1,5%) überdurchschnittlich an.

Eine gute Stütze sind dem SMI insbesondere aber Nestlé (+0,7%), welche nach einer Kurszielerhöhung und der Bestätigung der Kaufempfehlung durch Goldman Sachs zulegen. Im Rahmen eine Sektorstudie hat die US-Bank auch die Kursziele für Barry Callebaut (+0,3%) und Lindt & Sprüngli (Namenaktie +1,5%) erhöht und ebenfalls das Rating "Buy" jeweils bestätigt. Mit dem Plus bei Roche (+0,3%) und dem Minus bei Novartis (-0,3%) bewegen sich die beiden anderen Schwergewichte uneinheitlich. Novartis würden dabei von einer Abstufung eines englischen Brokerhauses etwas zurückgebunden, heisst es im Handel.

Am Tabellenende stehen derzeit UBS (-0,8%), Adecco (-0,4%) und Vifor Pharma (-0,4% auf 157,40). Vifor büssen damit nach dem massiven Gewinn im Anschluss an das Übernahmeangebot der australischen CSL nur minim an Terrain ein. Das Kursniveau der gebotenen 167 Franken je Aktie wird allerdings nach wie vor nicht erreicht. Im breiten Markt fallen SIG Combibloc (-2,7% auf 25,76 Fr.) etwas auf. Hauptgrund dürfte eine Studie von Barclays sein, in welcher die Papiere auf "Untergewichten" mit Kursziel 21,50 Franken zurückgestuft werden. Das Kursziel bedeutet auf Sicht des gestrigen Schlusskurses damit ein Abwärtspotential von gegen 20 Prozent.

Auch Stadler Rail (-1,7% auf 38,42 Fr.) stehen unter Druck. Händler verweisen auf einen Kommentar der Credit Suisse. Diese kürzt die Gewinnschätzungen um durchschnittlich 7 Prozent und das Kursziel für die mit "Neutral" eingestuften Valoren auf 40 von 43 Franken. Orascom DH (-0,4%) geben minim nach. Samih Sawiris übergibt die Firma seinem Sohn. Dieser soll von ihm das Amt des VR-Präsidenten sowie die Aktienmehrheit erben. Die ZKB bewertet die Neuigkeit indes als neutral.

Dätwyler (+1,6%) sind dagegen im Anschluss an eine deutliche Kurszielerhöhung durch Stifel bei einer Bekräftigung der Kaufempfehlung gesucht.

11:00

Stifel erhöht das Kursziel für Dätwyler auf 430 von 385 Franken und belässt die Einstufung auf "Buy". Der Industriekonzern habe früher als erwartet die im chinesischen Gesundheitsmarkt tätige Firma Yantai Xinhui

Packing übernommen, schreibt Analyst Michael Inauen. Der Einstieg in den chinesischen Markt sei für ihn ein wichtiger Schritt, so der Experte. Immerhin habe Dätwyler diese Pläne schon lange gehegt, bislang aber kein geeignetes Ziel gefunden. Der Ausblick für das Industrieunternehmen sei nach wie vor sehr gut.

10:15

Goldman Sachs erhöht in einer Branchenstudie das Kursziel für Nestlé auf 140 von 130 Franken und bestätigt die Einstufung "Buy". Das Analystenteam um John Ennis aktualisiert die Schätzungen über den Nahrungsmittelsektor hinweg. Dabei bezögen sie die neuesten Inflationstrends und Wechselkursentwicklungen in ihre Prognosen mit ein und erweiterten ihren Bewertungshorizont bis 2023.

Goldman Sachs erhöhte das Kursziel für Barry Callebaut der Branchenstudie auf 2700 von 2650 Franken. Das Kursziel für Lindt & Sprüngli wude auf 130'000 von 117'000 Franken angehoben.

10:00

Die geschwächte türkische Lira verliert weiter an Wert. Für einen Dollar mussten Investoren am Mittwoch 14,60 Lira bezahlen. Anleger fürchten eine weitere Zinssenkung durch die Notenbank des Landes am Donnerstag. Die türkische Währung hat seit Jahresbeginn rund 50 Prozent abgewertet.

09:15

Die Inflationsthematik geh weiter. Die Sorgen wegen der steigenden Preise scheinen sich im Vorfeld der Sitzung der amerikanischen Notenbank von heute Abend verstärkt im Bewusstsein der Investoren festzusetzen. Der SMI startet aber höher bei 12'460 Punkten (+0,4 Prozent).

Dies hatte sich bereits am Vortag mit den klaren Verlusten nach freundlichem Start gezeigt. Die fehlende Risikobereitschaft der Anleger habe sich bereits am Dienstag bemerkbar gemacht, da die Besorgnis über eine höhere Inflation und die Ausbreitung der Omikron-Virusvariante vorherrschend gewesen sei, heisst es etwa in einem Kommentar der Credit Suisse.

In Marktkreisen wird erwartet, dass das Fed den Ausstieg aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik wohl beschleunigen wird, zumal am Vortag auch die Daten zu den Produzentenpreisen sehr hohe Werte ergeben haben. Diese seien als "Schlag ins Gesicht der Investoren" gekommen, meint ein Analyst von Swissquote. Die US-Notenbank müsse sich so rasch wie möglich darum kümmern. Im Blick der Märkte steht vor allem das Anleihekaufprogramm, das in der Coronakrise zur Stützung der Konjunktur aufgelegt wurde. Die grosse Frage lautet nun, wie "hawkish" das Fed reagieren wird.

Am stärksten legen Lonza (+2 Prozent) und die Partners Group (+1,1 Prozent) zu. Nestlé (+0,6 Prozent) haben von Goldman Sachs eine Kurszielerhöhung und der Bestätigung der Kaufempfehlung erhalten. Im Rahmen eine Sektorstudie hat Goldman Sachs auch die Kursziele für Barry Callebaut (+0,6 Prozent) und Lindt & Sprüngli (+1,5 Prozent) erhöht und ebenfalls das Rating "Buy" jeweils bestätigt. Beide legen ebenfalls gegen den Trend zu.

Dasselbe gilt für Dätwyler (+1,7 Prozent) im Anschluss an eine deutliche Kurszielerhöhung durch Stifel bei einer Bekräftigung der Kaufempfehlung.

Die Aktie von Ems-Chemie legt 2,5 Prozent auf 1002 Franken zu. Der Sprung über die Marke von 1000 Franken gelang zuletzt Mitte August. Von damals stammt auch der Rekordwert von 1033 Franken.

09:05

Der SMI startet mit einem Plus und notiert nach dem Handelsbeginn um 0,2 Prozent auf 12'436 Punkten höher.

08:20

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

SIG Combibloc: Barclays senkt auf 21,50 (22) Fr. - Equal Weight

Stadler Rail: Credit Suisse senkt auf 40 (43) Fr. - Neutral

Nestlé: Goldman Sachs erhöht auf 140 (130) Fr. - Buy

Barry Callebaut: Goldman Sachs erhöht auf 2700 (2650) Fr. - Buy

Lindt&Sprüngli: Goldman Sachs erhöht auf 130'000 (117'000) Fr. - Buy

Dätwyler: Stifel erhöht auf 430 (385) Fr. - Buy

08:10

Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich unverändert zu Vortag geschätzt. Nur die Aktie von Nestlé (0,43 Prozent) notiert im Plus. Goldman Sachs hat das Kursziel auf 140 Franken emporgeschraubt. Am breiten Markt fallen SIG Combibloc nach einer Herabstufung 1,6 Prozent. Vifor steigen 0,42 Prozent.

Die US-Notenbank werde am Abend (MEZ) voraussichtlich eine beschleunigte Drosselung ihrer Wertpapierkäufe verkünden, prognostizierte Jens Franck, Chef-Portfoliomanager des Vermögensverwalters NordIX. "Im Raum steht unter anderem eine Reduktion der monatlichen Käufe von US-Staatsanleihen um 15 bis 20 Milliarden Dollar." Anleger rechneten daher ab Mitte 2022 mit einer ersten US-Zinserhöhung. Die Fed werde alles daransetzen, die Kapitalmärkte sorgfältig auf weitere geldpolitische Schritte vorzubereiten.

Wegen der am Donnerstag anstehenden Sitzung der Bank von England (BoE) richteten Investoren ihre Aufmerksamkeit ausserdem auf die britischen Inflationsdaten, sagte Analyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Brokerhaus IG. Er halte eine Teuerungsrate von fünf Prozent oder mehr für möglich. Experten erwarten für November im Schnitt einen Wert von 4,7 Prozent im Jahresvergleich.

07:30

Die Ölpreise haben am Mittwoch an ihre Abschläge der vergangenen Tage angeknüpft und sind weiter gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 72,93 US-Dollar. Das waren 77 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 86 Cent auf 69,87 Dollar.

Seit einigen Tagen lastet auf den Rohölpreisen wieder die Unsicherheit über den Fortgang der Corona-Pandemie. Vor allem die neue Omikron-Variante, deren konkrete Auswirkungen auf die wirtschaftliche Aktivität noch nicht absehbar sind, dämpft die Stimmung. Nach Entdeckung der als besonders ansteckend geltenden Variante waren die Erdölpreise im November deutlich gefallen, danach hatten sie sich aber wieder etwas erholen können.

Belastet wurden die Preise am Ölmarkt auch durch neue Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA). Die Organisation sieht bereits jetzt einen Überschuss an Rohöl, der sich im kommenden Jahr ausweiten werde. Dies sei Folge sowohl eines steigenden Angebots als auch einer coronabedingt schwächeren Nachfrage nach Kerosin im Flugverkehr. Noch vor wenigen Wochen hatten am Ölmarkt grosse Bedenken wegen eines zu geringen Angebots vorgeherrscht.

06:15

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,03 Prozent tiefer gesehen.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt im Verlauf faktisch unverändert bei 28'443 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,4 Prozent und lag bei 1983 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent.

Die asiatischen Anleger haben am Mittwoch weiter den Blick auf die bevorstehende Entscheidung der US-Notenbank geheftet. Wann sie den Ankauf von Anleihen einstellt und mit der Anhebung der Zinssätze beginnt - die Fed setzt die Messlatte für die Zentralbanken der Europäischen Union (EZB), Grossbritannien und Japan.

"Im Grunde geht man davon aus, dass die Fed nur die Leitzinsbremse um 150 Basispunkte anziehen muss und die Wirtschaft sich ausreichend verlangsamen wird, um den Inflationszyklus zu durchbrechen", so Alan Ruskin, Makrostratege bei der Deutschen Bank.

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 113,74 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,3642 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9239 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1262 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0409 Franken an.

02:00

Die Furcht vor der Inflation hat die US-Börsen weiter fest im Griff. Einen Tag vor der Bekanntgabe wichtiger geldpolitischer Beschlüsse weiteten die zinssensiblen Technologiewerte ihre jüngsten Kursverluste aus. Der Dow schloss 0,30 Prozent im Minus bei 35'544,18 Punkten. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,75 Prozent auf 4634,09 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,04 Prozent auf 15'914,90 Punkte nach unten. Zwischenzeitlich war er sogar um mehr als 2 Prozent abgesackt.

Anleger reagierten nervös auf die Nachricht, dass die Erzeugerpreise ihren Höhenflug fortgesetzt haben. Im November stiegen die Preise auf Herstellerebene gegenüber dem Vorjahresmonat um überraschend hohe 9,6 Prozent und damit noch schneller als im Oktober. Sollte die US-Notenbank im kommenden Jahr die Zinsen zur Bekämpfung der Inflation früher als gedacht erhöhen, würde dies die stark wachstumsorientierte Technologiebranche besonders stark treffen, da die Finanzierungsbedingungen der Unternehmen ungünstiger werden könnten.

US-Notenbankchef Jerome Powell gerate wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Inflation zunehmend unter Zugzwang, sagte Marktanalyst Christian Henke vom Handelshaus IG. Für viele Marktteilnehmer könnte die Fed bereits morgen die Reduzierung der Anleihekäufe beschleunigen - trotz neuer Corona-Sorgen. Dies würde auch die Möglichkeit eröffnen, die Leitzinsen im kommenden Jahr früher als bisher erwartet anzuheben.

Als Schlusslicht im S&P 500 knickten die Aktien von Adobe Systems um 6,6 Prozent ein und litten damit unter einer skeptischen Studie der US-Bank JPMorgan. Analyst Sterling Auty verwies unter anderem auf das begrenzte Aufwärtspotenzial der Papiere des Softwarekonezerns angesichts des Risikos eines Zinsanstiegs im Jahr 2022. MIcrosoft verloren über 3 Prozent.

Die Anteilsscheine von Uber schnellten um gut vier Prozent in die Höhe. Börsianer nannten als Grund ermutigende Aussagen des Unternehmenschefs Dara Khosrowshahi bei einer Analystenveranstaltung. In puncto Bruttobuchungen habe der Fahrdienstvermittler in der letzten Woche einen Rekordwert erzielt. Im Kielwasser dessen gewannen die Papiere des Wettbewerbers Lyft anderthalb Prozent.

