Der Standardwerte-Index Nikkei fällt um 0,45 Prozent auf 21'730 Punkte, der breiter gefasste Topix-Index tendierte mit 0,2 Prozent im Minus bei 1638 Zählern. Händler warfen insbesondere Banken-Titel aus ihren Depots. Sumitomo Mitsui Financial Group verloren drei Prozent, Mizuho Financial fast zwei Prozent.

SMFG hatte zwar seinen Gewinn im zweiten Quartal gesteigert, aber seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr nicht erhöht und damit die Anleger enttäuscht. Mizuho hatte einen kaum veränderten Quartalsgewinn präsentiert. Auch an der Wall Street standen Finanztitel auf der Verliererseite, wodurch die Stimmung in Japan zusätzlich getrübt wurde.

