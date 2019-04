08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,1 Prozent zu. Gestern schloss er praktisch unverändert bei 9537 Punkten.

Das Gros der SMI-Aktien legt zwischen 0,1 bis 0,2 Prozent zu. Negativ notieren einzig Swisscom (-0,4 Prozent) sowie Julius Bär (-1,4 Prozent). Der Telecom-Riese Swisscom leidet unter einer Herunterstufung der UBS, während Julius Bär am 10. April aus dem SMI fallen wird. Für die Privatbank wird Alcon in den Leitindex nachrücken.

07:30

Der Euro ist Mittwochmorgen leicht gestiegen. Zum US-Dollar notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1222 und damit etwas höher als am Vorabend. Gegenüber dem Franken liegt der Kurs mit 1,1198 ebenfalls höher. Der Dollar notiert zum Franken derweil wenig verändert bei 0,9979.

Marktbeobachter sprechen von einer Gegenbewegung beim Euro. In den vergangenen Handelstagen hatte noch eine breitangelegte Dollar-Stärke nach besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten belastet. Am Dienstag war die Gemeinschaftswährung unter 1,12 Dollar gefallen und erreichte zeitweise den tiefsten Stand seit fast vier Wochen.

Das britische Pfund konnte am Morgen die Kursgewinne vom Vortag halten. Premierministerin Theresa May hatte am Abend nach einer siebenstündigen Krisensitzung ihres Kabinetts angekündigt, einen weiteren kurzen Aufschub des EU-Austritts zu beantragen. Sie wolle sich nun mit der Opposition zusammensetzen und nach einer Lösung in dem Brexit-Verfahren suchen.

06:35

Der 225 Werte umfassende Tokioter Nikkei-Index notierte 0,8 Prozent fester bei 21.678 Zählern. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,5 Prozent auf 1619 Punkte. Die "Financial Times" hatte unter Berufung auf Insider berichtet, China und die USA näherten sich einem Abkommen im Handelsstreit. Gefragt waren in Tokio die Papiere von Fast Retailing, nachdem der Einzelhändler von gestiegenen Umsätzen in seinen Uniqlo-Geschäften in Japan berichtete hatte.

Ausserhalb Japans legten die Kurse ebenfalls zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gewann 0,65 Prozent.

US and China draw closer to final trade agreement https://t.co/JcZ1q4BToT — Financial Times (@FinancialTimes) 3. April 2019

