11:45

Entsprechend notieren die meisten Indizes zur Berichtszeit solide im Plus - allerdings wird der SMI als wichtigster hiesiger Index vom Dividendenabgang bei Nestlé stark gebremst. Händler führen die grundsätzlich freundliche Stimmung am Markt vor allem auf positive Impulse aus den USA (gute Zahlen im Bankensektor) und Asien (gute China-Daten) zurück.

Der SMI gewinnt um 11 Uhr 0,2 Prozent auf 9500 Punkte, während der nicht dividendenkorrigierte SMIC rund 0,6 Prozent zulegt. Der breite SPI legt derweil um 0,6 Prozent auf 11'412 Punkte zu. Und der 30 Aktien umfassende SLI avanciert um 0,5 Prozent auf 1483 Punkte.

Bei den grössten Gewinnern unter den Bluechips sind die beiden Grossbankenwerte CS (+2,4%) und UBS (+1,0%) zu finden. Auch die Titel der Privatbanken-Gruppe Julius Bär (+1,4%) gehören zu den grössten Gewinnern.

Grösster Verlierer bei den Bluechips sind Vifor (-2,0%). Credit Suisse hat hier das Kursziel etwas gesenkt, bleibt damit aber klar über dem aktuellen Kurs und auch die Einstufung lautet weiterhin "Outperform".

Nestlé (-1,7%) stehen zwar klar im Minus, allerdings ist der Rückgang in Franken (1,61) deutlich geringer als die heute ausbezahlte Dividende (2,45).

Im breiten Markt stehen u.a. die Aktien von Hochdorf (+6,6% bzw. +8,20 Franken) im Fokus. Die Aktionäre des Innerschweizer Milchverarbeiters haben am Freitagabend den Verwaltungsratspräsidenten abgewählt. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

+++

11:10

Der Euro steigt am Montagmorgen bei ruhigem Handel zum Dollar wie auch zum Schweizer Franken. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am Vormittag 1,1317 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Auch gegenüber dem Franken steigt der Euro im Vergleich zum Morgen und notiert auf 1,1343. Der Dollar notiert zum Franken auf 1,0023 und damit wenig verändert.

+++

09:30

Zur Abwechslung eine Meldung aus Deutschland: Das Börsendebüt der afrikanischen Online-Plattform Jumia hat den Aktien von Rocket Internet am Montag Rückenwind gegeben. Die Titel des Startup-Investors kletterten um 4,5 Prozent auf 23,20 Euro und waren einer der gefragtesten Werte im Nebenwerteindex MDax. Jumia-Titel hatten am Freitag ihren ersten Handelstag an der Wall Street und schlossen 75 Prozent höher als ihr Ausgabepreis von 14,50 Dollar. Die Rocket-Beteiligung schreibt zwar noch rote Zahlen, steigerte den Umsatz 2018 allerdings deutlich. Das Unternehmen setzt grosse Hoffnungen auf einen Online-Boom in Afrika.

Jumia Technologies AG (“Jumia”) (NYSE:JMIA) listed on the New York Stock Exchange; becomes the first African Tech Company to list on the largest global exchange. #JMIA @NYSE pic.twitter.com/Bif6hRU7pz — Jumia Group (@Jumia_Group) April 12, 2019

+++

09:10

Der SMI startet mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 9467 Punkten. Klar Gewinner bei den SMI-Werten sind Swatch (+1,6 Prozent) und Credit Suisse (+1,3 Prozent). Der Technologiekonzern ABB (+0,5 Prozent) hat einen neuen grossen Aktionär. Auch zyklische Werte wie Adecco (+0,8 Prozent) und LafargeHolcim (+0,6 Prozent) starten überdurchschnittlich. Positive Impulse kommen laut Händlern sowohl von den US-Börsen wie auch aus Asien. In New York hätten am Freitag gute Zahlen aus dem Bankensektor die Kurse gestützt, hiess es. Dies sowie positive Konjunktursignale aus China stimmten die Anleger nun zuversichtlich für den Wochenbeginn auch in Europa.

Im breiten Markt stehen die Aktien von Hochdorf (+4,3 Prozent) im Fokus. Die Aktionäre des Innerschweizer Milchverarbeiters haben am Freitagabend den Verwaltungsratspräsidenten abgewählt und die beantragte Dividendenauszahlung von 4 Franken pro Aktie abgelehnt.

Wechsel im Verwaltungsrat von Hochdorf https://t.co/egKiKlnJ3o — Handelszeitung (@Handelszeitung) April 13, 2019

Quartals- oder Jahreszahlen haben derweil Conzzeta (+0,1 Prozent), Burkhalter (+0,3 Prozent) oder Kuros (-0,4 Prozent) veröffentlicht. Zudem haben der Versicherer Bâloise (+0,4%) und der IT-Grosshändler Also (+1,3 Prozent) Zukäufe im Ausland getätigt.

Ex-Dividende gehandelt werden am (heutigen) Montag ausser Nestlé noch Emmi (9,00 Fr.), Kardex (4,00 Fr.), Orior (2,24 Fr.) und SFPI (3,60 Fr.). In dieser verkürzten Woche vor Ostern werden aus den USA, aber auch aus der Schweiz weitere Quartalszahlen grosser Konzerne erwartet. Am Berichtstag etwa werden mit Goldman Sachs und der Citigroup weitere US-Grossbanken Zahlen vermelden. Am Mittwoch und Donnerstag werden dann mit Roche und Nestlé zwei Schweizer SMI-Schwergewichte ihre Umsatzzahlen für die Periode von Januar bis März vermelden.

+++

08:25

In Japan legte der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei um 1,4 Prozent auf 22'178 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index stieg ebenfalls um 1,4 Prozent. Auch die Börsen in Shanghai und Shenzen legten zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um ein halbes Prozent. Vor allem die Aktien von exportorientierten Unternehmen in Japan waren gefragt. So legten die Titel von Nissan, Honda und Toyota je rund ein Prozent zu. Die Papiere von Suzuki verloren dagegen 2,5 Prozent, nachdem der Auto- und Motorradhersteller einen ausserordentlichen Verlust von 80 Milliarden Yen (rund 630 Millionen Euro) verkündete, der im Zusammenhang mit dem Rückruf von zwei Millionen Pkw stand.

Um 1,3 Prozent nach oben ging es für Japan Display. Der ins Straucheln geratene Apple-Zulieferer ist von einer Investorengruppe aus China und Taiwan vor der Pleite gerettet worden. Hoffnungen der Anleger auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China haben die Börsen in Asien am Montag in die Höhe getrieben. "Wir rechnen mit einem relativ markt-freundlichen Handelsabkommen", sagte Ethan Harris, Ökonom bei der Bank of America Merrill Lynch.

+++

08:15

Der Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt und damit die deutlichen Kursgewinne vom vergangenen Freitag gehalten. Am Morgen wurde die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,1307 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend. Auch zum Franken bewegte sich der Euro zuletzt nicht allzu stark. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte zu Beginn der neuen Woche bei 1,1329 und damit etwa gleich hoch wie am Freitagabend. USD/CHF wurde mit 1,0019 ganz leicht tiefer gehandelt.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält offenbar noch niedrigere Zinsen für möglich. Im Moment gebe es zwar keinen Grund für eine andere Geldpolitik, sagte Präsident Thomas Jordan am Wochenende am Rande der IWF-Frühjahrestagung in Washington gegenüber der Agentur Reuters. Er verwies darauf, dass die Notenbank von einer schwächeren Inflation ausgehe und auch keine Gefahr bestehe, dass die Wirtschaft des Landes überhitze. Es gebe aber bei Bedarf noch Möglichkeiten für die SNB. "Wir haben noch Luft, um die Zinsen noch weiter zu drücken." Auch gebe die Bilanz der Notenbank weitere Interventionen am Devisenmarkt her. "Beide Instrumente können zur Anwendung kommen, abhängig von der Situation."

SNB - Thomas Jordan hält noch niedrigere Negativzinsen für möglich https://t.co/KB1ZrOuz86 — cash (@cashch) April 14, 2019

+++

08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich bei 9460 Punkten (-0,26 Prozent) berechnet. Nestlé (-2,4 Prozent) werden mit Dividendenabschlag gehandelt, genauso wie Emmi (-0,9 Prozent). ABB (+0,5 Prozent) hat mit Artisan Partners einen neuen Grossaktionär.

UBS und CS werden vorbörslich mit +0,2 Prozent berechnet. Richtungsweisend für die Finanzwerte am Montag dürften die Ergebnisse der US-Grossbanken Citigroup und Goldman Sachs sein, die im Tagesverlauf erwartet werden. Die Konjunkturagenda ist weitgehend leer. Genau unter die Lupe nehmen dürften Investoren auch die Entwicklungen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die USA sind Insidern zufolge offenbar dazu bereit, ihre Forderungen nach dem Abbau von Industrie-Subventionen abzuschwächen.

+++

07:40

Die Ölpreise sind am Montag leicht gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer "Verschnaufpause" am Ölmarkt, nachdem die Preise in der ersten Monatshälfte kräftig gestiegen waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 71,34 Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 33 Cent auf 63,56 Dollar.

Die Ölpreise konnten damit nicht von einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten nach guten Konjunkturdaten aus China profitieren. Jüngste Daten zur Entwicklung der Förderanlagen in den USA belasteten die Ölpreise. Am Freitagabend hatte die US-Ausrüsterfirma Baker Hughes gemeldet, dass die Zahl der aktiven Bohrlöcher in der vergangenen Woche leicht gestiegen war.

+++

06:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent höher bei 22'178 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,5 Prozent und lag bei 1629 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 2,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,5 Prozent.

Asian markets resume rally on earnings hopes, trade optimism https://t.co/t9CPQrLm9A pic.twitter.com/0nghkdNsUX — Financial Express (@FinancialXpress) April 15, 2019

+++

05:25

Ein Euro wurde mit 1,1310 Dollar bewertet nach 1,1301 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 111,98 Yen gehandelt nach 112,00 Yen in den USA.

(cash/Reuters/AWP)