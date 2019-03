08:09

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,3 Prozent zu. Im gestrigen Handel schloss der Leitindex um 0,2 Prozent höher bei 9406 Punkten.

Mit Ausnahme von Richemont (-0,6 Prozent) sind sämtliche SMI-Werte im Plus. Am deutlichsten ist die Zunahme bei ABB, Adecco, LafargeHolcim und UBS (alle je +0,5 Prozent).

Im breiteren Markt fällt vobörslich Partners Group auf (+1,9 Prozent). Morgan Stanley stuft die Aktie auf "Overweight" herauf.

Ein Gewinner stark rückläufiger Zinsen: Morgan Stanley stuft die Aktien der @partnersgroup auf OVERWEIGHT (Equal-weight) herauf. Das Kursziel lautet neu 785 (700) Franken. $PGHN — cashInsider (@cashInsider) 29. März 2019

+++

08:00

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,04 US-Dollar. Das waren 22 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 28 Cent auf 59,58 Dollar.

Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump für Aufsehen gesorgt, weil er sich zum wiederholten Male zur Förderpolitik der Opec geäussert hatte. Angesichts steigender Rohölpreise forderte er das Ölkartell auf, die Produktion auszuweiten. Die Opec befindet sich derzeit jedoch auf gegensätzlichem Kurs, mit dem sie auf einen Preiseinbruch vom vergangenen Herbst reagiert.

Very important that OPEC increase the flow of Oil. World Markets are fragile, price of Oil getting too high. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. März 2019

Die Opec und insbesondere ihr mächtigstes Mitglied Saudi-Arabien sind ein gebranntes Kind, was das Eingehen auf Forderungen Trumps angeht. Schon einmal wurde die Produktion hochgefahren, nachdem Trump öffentlich Druck aufgebaut hatte. Diese Förderausweitung war ein Auslöser des scharfen Preiseinbruchs vom Herbst.

+++

06:35

Der Leitindex Nikkei tendierte am frühen Nachmittag in Tokio knapp ein Prozent im Plus bei 21.232 Punkten. Der breiter gefasste Topix legte 0,6 Prozent zu auf 1592 Zähler.

Besonders gefragt waren die Papiere von Daiichi Sankyo. Sie verteuerten sich um 16 Prozent, nachdem bekannt wurde, das der Pharmakonzern und AstraZeneca ein potenziell multimilliardenschweres Abkommen vereinbarten.

Steve Mnuchin - US-Finanzminister äussert sich positiv vor Handelsgesprächen in China https://t.co/cefXE8MVo6 — cash (@cashch) 29. März 2019

+++

06:30

Der Euro notierte im fernöstlichen Devisenhandel kaum verändert bei 1,1228 Dollar und bei 1,1188 Franken. Zur japanischen Währung lag die US-Devise bei 110,785 Yen.

(cash/AWP/Reuters)