08:07

Auch die vorbörslichen Kurse bei Julius Bär deuten auf einen positiven Tag hin: Der Swiss Market Index (SMI) legt 0,9 Prozent zu.

Sämtliche Einzeltitel werden dabei positiv gesehen. Am deutlichsten ist das vorbörsliche Plus bei ABB, Adecco und UBS (alle je +1,3 Prozent). Auch von den Schwergewichten Novartis (+1 Prozent) sowie Nestlé und Roche (beide je +0,8 Prozent) werden deutliche Zunahmen erwartet.

Von den Nebenwerten fallen AMS mit plus 2,8 Prozent auf. Die Aktie kam die letzten Wochen stark unter die Räder.

+++

07:50

Der Euro hat am Freitag an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft und ist über 1,16 US-Dollar gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1608 Dollar gehandelt. Zum Franken erholte sich der Euro ebenfalls deutlich und näherte sich mit 1,1492 der Marke von 1,15 an.

+++

07:35

IG taxierte den Schweizer Leitindex SMI am frühen Morgen um 0,97 Prozent höher bei 8'724 Punkten. Am Vortag hatte der SMI noch 2,85 Prozent verloren.

An der New Yorker Börse ging am Donnerstag der Ausverkauf in die zweite Runde - der Dow Jones schloss um 2,13 Prozent tiefer und verlor nach dem Handelsschluss in Europa noch fast 300 Punkte. In Asien fingen sich die Märkte indes bereits wieder. Mit 0,4 Prozent gab der Nikkei in Tokio verhältnismässig moderat nach, der Hang Seng stand sogar mit 1,2 Prozent im Plus.

Händler sprachen mit Blick auf die Wall Street bereits eher von einer Achterbahnfahrt als von einem strikten Abwärtstrend. Es habe den Anschein gehabt, dass Investoren teils die tiefen Kurse bereits wieder zum Einstieg genutzt hätten, hiess es bei CMC Markets. Allerdings dürften sich einige ihr Pulver auch noch für den heutigen Handelstag aufsparen, wenn wichtige US-Banken wie JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo ihre Quartalszahlen vorlegen. Das Vertrauen der Anleger dürfte kurzfristig eher gering sein, bei positiven Überraschungen von der Zahlenfront sei eine Erholung aber denkbar.

+++

06:40

Vor der anstehenden Berichtssaison befürchteten Investoren zudem negative Überraschungen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Nachmittag 0,35 Prozent schwächer bei 22.512 Punkten. Seit Wochenbeginn summiert sich das Minus auf 5,4 Prozent - so viel wie seit Februar nicht mehr.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans brach um 3,5 Prozent ein. Der Handelsstreit belastet vor allem die Kurse in China und den USA. "Es scheint immer noch Befürchtungen geben, dass der Handelskrieg das weltweite Wachstum belastet", sagte Masahiro Ichikawa, Stratege bei Sumitomo Mitsui Asset Management. Der deutsche Bundesbank-Präsident Jens Weidmann und Bundesfinanzminister Olaf Scholz dämpften bei der IWF-Jahrestagung jedoch derartige Befürchtungen.

Nikkei opens lower amid global sell-off https://t.co/hhQJntYBGR — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 12. Oktober 2018

06:35

Der Yen gab leicht nach, ein Dollar kostete 112,26 Yen. Gebremst wurde die US-Währung von sinkenden Renditen am Anleihenmarkt: Auf der Suche nach sicheren Anlagen steckten Investoren wieder mehr Geld in festverzinsliche Papiere, was deren Rendite schmälerte.

(cash/AWP/Reuters)