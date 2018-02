22:35

Als Grund nannten Börsianer die Signale der US-Notenbank zur Entwicklung von Konjunktur und Inflation. "Janet Yellen hat bei ihrer letzten Sitzung als Fed-Chefin ziemlich klargemacht, dass die Konjunktur weitere Zinserhöhungen verlangt", sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses ThinkMarkets. Die US-Steuerreform werde voraussichtlich die Inflation anheizen.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent höher auf 26'186 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 sank um 0,1 Prozent auf 2821 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verringerte sich um 0,4 Prozent auf 7385 Punkte.

Zu den Gewinnern zählten Bankenwerte, die im Schnitt 1 Prozent zulegten. Sie profitierten von den Spekulationen auf schnellere Zinsanhebungen der US-Notenbank.

Belastend wirkten die Zahlen von Microsoft. Die Papiere des Softwarekonzerns gaben nach Veröffentlichung der Quartalszahlen 0,8 Prozent nach. Facebook stiegen dagegen um 3,3 Prozent. Nach Börsenschluss wurden die Zwischenberichte von drei weiteren Schwergewichten erwartet: von Apple, der Google-Mutter Alphabet und Amazon.

Die Aktien des weltgrössten Paketdienstes UPS fielen um 6,1 Prozent. Das Unternehmen erzielte zwar dank eines Lieferrekords im Weihnachtsgeschäft einen Milliardengewinn. Gebremst wurde das Ergebnis aber durch Kosten, die aus Engpässen und Verzögerungen bei den Zustellungen resultierten.

Auch die Quartalsbilanzen von Alibaba und DowDuPont lösten Verkäufe aus. Der Kurs des chinesischen Online-Händlers gab 5,9 Prozent nach, der des US-Chemiegiganten 2,8 Prozent.

17:45

Die Schweizer Börse hat am Donnerstag nachgegeben. Kursverluste der schwergewichtigen Pharmawerte sorgten für einen tieferen Gesamtmarkt. Kursgewinne bei Finanztiteln konnten den Rückgang nicht wettmachen. Der SMI notiert zum Handelsschluss mit 9291 Punkten um 0,5 Prozent tiefer. Damit hat der Leitindex die Gewinne vom Januar wieder ausradiert und liegt rund 1 Prozent unter Jahresanfang. Zudem wirke sich der stete Renditeanstieg an den Anleihenmärkten allmählich belastend aus, heisst es am Markt. Händler sagen, höhere Zinsen würden zwar positiv beurteilt. "Aber wenn der Anstieg zu schnell geht, verunsichert er die Anleger und dämpft den Risikoappetit", sagt ein Börsianer.

Die Aktien der Banken und Versicherungen legten dennoch zu, verheissen höhere Zinsen doch Aussicht auf mehr Erträge. Credit Suisse steigen um 1,6 Prozent und UBS um 0,8 Prozent. Julius Bär legen ebenfalls 0,8 Prozent zu. Mehrere Analysten haben nach der Veröffentlichung des Jahresergebnisses am Mittwoch Kursziel oder Empfehlung für die Aktie nach oben revidiert. Die Aktien der Versicherer stimmten in den Aufwärtstrend mit ein, hinkten den Banken aber hinterher. Zurich steigen um 0,5 Prozent.

Die Genussscheine von Roche verlieren 2,8 Prozent. 2017 steigerte Roche den Umsatz um 5 Prozent auf 53,3 Milliarden Franken und erzielte einen um neun Prozent tieferen Gewinn von 8,83 Milliarden Franken. Roche stellt sich wegen der zunehmenden Konkurrenz für milliardenschwere Krebsmedikamente auf weniger Wachstum ein. 2018 soll der Umsatz stagnieren oder um einen niedrigen einstelligen Prozentbetrag steigen. Der bereinigte Gewinn je Titel soll dagegen dank der US-Steuerreform im hohen einstelligen Bereich zulegen.

Der Titel von Rivale Novartis, der sich jüngst sehr zuversichtlich geäussert hatte und ein grosses Standbein im Generika-Bereich hat, schlug sich mit minus 0,8 Prozent etwas besser.

Am breiten Markt steigen die Aktien von Aryzta um 2,2 Prozent. Der mit Schwierigkeiten kämpfende Backwarenhersteller verkauft verlustbringende Fabriken in den USA. Aryzta hatte kürzlich eine Gewinnwarnung ausgesprochen.

Die Anteile von Peach Property klettern um 3,3 Prozent nach oben. Die Immobilienfirma hat den Gewinn vor Steuern auf 50 Millionen Franken mehr als verdreifacht.

Straumann sacken um 4,2 Prozent ab. Berenberg hatte den Titel auf "Sell" von "Hold" zurückgestuft. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenkommentar zum Donnerstag.)

15:45

Die Aussicht auf steigende Zinsen lässt die Anleger an der Wall Street am Donnerstag zum Rückzug blasen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnet 0,5 Prozent schwächer bei 26'022 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 fällt um 0,3 Prozent auf 2815 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sinkt um 0,4 Prozent auf 7379 Punkte.

Die US-Währungshüter der Notenbank Fed hatten die Anleger am Mittwochabend auf eine weitere Erhöhung der Zinsen im März eingestimmt. Die Fed setzt darauf, dass der Preisauftrieb in diesem Jahr zunehmen und sich dann um das Ziel der Fed von 2 Prozent einpendeln wird.

Neben der Fed stehen am Donnerstag vor allem Unternehmensbilanzen im Fokus. Der weltgrösste Paketdienst UPS erwirtschaftete im vierten Quartal zwar einen Nettogewinn von 1,1 Milliarden Dollar nach einem Verlust von 239 Millionen vor Jahresfrist. Investoren missfallen aber die gestiegenen Kosten. Die Aktien stürzen um mehr als 6 Prozent ab. Auch Papiere des Konkurrenten FedEx geben mehr als 1 Prozent nach.

Aktien des Softwareherstellers Microsoft liegen nach anfänglichen Verlusten 0,6 Prozent im Plus. Die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump brockte dem Konzern im zweiten Quartal einen Nettoverlust von 6,3 Milliarden Dollar ein.

12:45

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag zur Mittagszeit weiter im Plus, allerdings klar unter den Tageshöchstständen vom Morgen. Vor allem die guten Vorgaben aus Asien bringen die Käufer an die Börse zurück. Belastet werden die Indizes allerdings etwas von den Roche-Papieren, die nach einem festen Start im Anschluss an die Zahlenbekanntgabe mittlerweise klar im Minus notieren.

Der SMI steht am Mittag 0,5% höher bei 9379 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI gewinnt 0,7% auf 1542 und der breite SPI 0,5% auf 10'792 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren alle ausser Roche im Plus.

Klar im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen heute Roche GS (-1,0%), die als einziger SMI/SLI-Titel nach einem anfänglichen Plus zu Handelsbeginn nun negativ tendieren. Am Morgen hatte der Basler Pharmakonzern seine Zahlen für 2017 publiziert. In ersten Kommentaren wurde die Umsatzentwicklung als solide bezeichnet. Allerdings weisen Analysten darauf hin, dass das Umsatzwachstum vor allem im zweiten Halbjahr 2017 erste Bremsspuren durch Biosimilars aufweise.

Branchennachbar Novartis (Aktie +0,1%) liegt im grünen Bereich, tendiert jedoch unter dem Gesamtmarkt. Das zweite Pharmaschwergewicht hatte am Morgen positive Daten zum Medikament Kymriah veröffentlicht.

Etwas deutlicher positiv tendiert derweil das dritte SMI-Schwergewicht Nestlé (+0,7%). Hier hat der niederländisch-britische Konkurrent Unilever am Berichtstag seine Zahlen publiziert - wobei der Umsatz zulegte und die Analystenerwartungen vor allem im vierten Quartal übertroffen werden konnten.

Die Führung unter den SMI-Titeln nehmen inzwischen die Finanztitel ein, mit Credit Suisse (+2,0%) als Spitzenreiter. Doch auch Julius Bär (+1,5%) oder UBS (+1,3) performen zum Mittag hin gut.

Ebenfalls klar im Plus stehen Logitech, Dufry (je +1,4%) sowie die Valoren von Clariant (+1,0%). Der Reisedetailhändler Dufry treibt den Börsengang seiner US-Tochter Hudson voran. Der Preis für eine Aktie wurde auf 19 Dollar festgelegt, Handelsstart an der New York Stock Exchange ist der heutige Donnerstag.

Die Valoren von AMS (+3,0%) werden im Vorfeld der heutigen Quartalsergebnispräsentation von Apple von Deckungskäufen erfasst. In den letzten Wochen kursierten unterschiedlichste Berichte rund um die Absatzentwicklung des iPhone X. AMS liefert unter anderem einen 3D-Sensor für das Smartphone.

Negativ tendieren dafür Straumann (-2,6%), nachdem Berenberg das Rating auf "Sell" von "Hold" gesenkt hat. Auf längere Frist gesehen bestünden Risiken durch steigende Konkurrenz, so die Begründung des zuständigen Analysten. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

11:55

Der Euro ist am Donnerstagmorgen zum Dollar gestiegen. Nachdem sich die europäische Gemeinschaftswährung am Morgen kaum verändert hatte, konnte sie im Laufe des Vormittags etwas zulegen und wurde zuletzt bei 1,2439 Dollar gehandelt.

Auch das Währumgspaar EUR/CHF legte zu und übersprang zwischenzeitlich die Marke von 1,16. Aktuell kostet der Euro 1,1595 nach 1,1567 Franken am Morgen. Der Dollar notiert derweil praktisch unverändert auf 0,9322 Franken.

10:30

Die Schweizer Börse schlägt nach den jüngsten Einbussen am Donnerstag einen Erholungskurs ein. Dabei trägt laut Händlern die Entscheidung der US-Notenbank für stabile Zinsen zur Stimmungsverbesserung bei. Der SMI steigt um 0,5 Prozent auf 9383 Zähler. Am Mittwoch war der Leitindex um 1 Prozent gefallen.

Der Genussschein von Roche fällt nach anfänglichen Gewinnen zurück und liegt nun 0,4 Prozent im Minus. Roche stellt sich wegen der zunehmenden Konkurrenz für milliardenschwere Krebsmedikamente auf weniger Wachstum ein. Im laufenden Jahr soll der Umsatz stagnieren oder um einen niedrigen einstelligen Prozentbetrag steigen. Der bereinigte Gewinn je Titel soll dagegen dank der US-Steuerreform im hohen einstelligen Bereich zulegen. 2017 steigerte Roche den Umsatz währungsbereinigt um 5 Prozent auf 53,3 Milliarden Franken. Unter dem Strich stand mit 8,83 Milliarden Franken um 9 Prozent weniger Gewinn.

"Das Ergebnis ist neutral und hat keinen stärkeren Einfluss auf den Börsenkurs", sagt ein Händler. Konzernchef Schwan habe ja jüngst versucht, die Anleger auf "realistische Erwartungen" einzustimmen.

Der Titel von Rivale Novartis gewinnen 0,1 Prozent. Die Aktie von Nestlé legt um 0,4 Prozent zu. Der Lebensmittelkonzern ist die am stärksten gewichtete Firma an der Schweizer Börse.

Gefragt sind auch die Titel der Banken: Credit Suisse steigen um 1,7 Prozent und UBS um 1,4 Prozent. Julius Bär legen 2,3 Prozent zu. Mehrere Analysten haben nach der Veröffentlichung des Jahresergebnisses am Mittwoch Kursziel oder Empfehlung für die Aktie nach oben revidiert.

Die Aktien der Versicherer stimmen in den Aufwärtstrend mit ein. Zurich steigen um 1,1 Prozent.

Bei den mehrheitlich ebenfalls höheren Aktien zyklischer Firmen fallen die Titel von Swatch mit plus 1,3 Prozent auf. Der Uhrenhersteller hatte am Dienstag ein besser als erwartetes Ergebnis veröffentlicht und profitiert seitdem von guter Nachfrage. Der Titel von Mitbewerberin Richemont steigt um 0,4 Prozent.

Am breiten Markt fallen die Aktien von Cosmo mit plus 1,0 Prozent auf. Die Pharmafirma hat mit der kanadischen Pharmascience eine Lizenz- und Liefervereinbarung für verschiedene Produkte für Kanada abgeschlossen. Die Vereinbarung beinhalte eine Vorauszahlung von fünf Millionen kanadischen Dollar sowie zusätzliche Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren.

Die Titel von Gurit legen 2,5 Prozent zu. Der Kunststoffhersteller hat den Umsatz 2017 gemäss vorläufigen Zahlen um 2,4 Prozent auf 360,5 Millionen Franken gesteigert. Die Betriebsgewinnmarge werde voraussichtlich das obere Ende des Zielkorridors von 8 bis 10 Prozent des Nettoumsatzes erreichen.

Straumann sacken um 2,8 Prozent auf 691 Franken ab. Berenberg stufte den Titel auf "Sell" von "Hold" zurück.

09:15

Der SMI geht mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 9393 Punkten in den Handel am Donnerstag. Am Vortag hatten sich unter anderem Abschwächungen von Euro und Dollar gegenüber dem Franken belastend auf die Schweizer Börse ausgewirkt.

Von Unternehmensseite her steht der Donnerstag derweil ganz im Zeichen des Basler Pharmakonzerns Roche (+0,7 Prozent), der seine Geschäftszahlen präsentiert hat. Branchennachbar Novartis (+0,2 Prozent) ist unauffälliger.

Auch Lonza (+0,7 Prozent) fallen am Donnerstag auf. Am Vortag waren die Papiere mit -5,9 Prozent der grösste Verlierer unter den Bluechips. Auch mit Julius Bär (+1,3 Prozent) geht es bergauf. Die Bank war am Vortag mit ihren verbesserten Jahreszahlen etwas hinter den Analystenerwartungen zurück geblieben.

Lafarge-Holcim (+1 Prozent) notieren ebenfalls klar positiv. Daneben steigen auch die Grossbanken Credit Suisse (+1,4 Prozent) und UBS (+1,1 Prozent) deutlich an. Der Reisedetailhändler Dufry (Aktie: +1,2 Prozent) treibt den Börsengang seiner US-Tochter Hudson voran. Der Preis für eine Aktie wurde auf 19 Dollar festgelegt, Handelsstart an der New York Stock Exchange ist der heutige Donnerstag.

Im breiten Markt sorgen beispielsweise Cosmo Pharmaceuticals (+1,2 Prozent) für etwas Gesprächsstoff. Das Pharmaunternehmen geht mit Pharmascience eine Lizenz- und Vertriebsvereinbarung für verschiedene Mittel in Kanada ein.

Klar negativ erwartet werden Straumann (-2,9 Prozent), nachdem Berenberg das Rating auf "Sell" von "Hold" gesenkt hat. Auf längere Frist gesehen bestünden Risiken durch steigende Konkurrenz und einen wirtschaftlichen Abschwung, so die Begründung des Analysten. Gurit (+2,5 Prozent) hat ebenso Geschäftszahlen vorgelegt wie Peach Property (+1,6 Prozent).

08:49

Die asiatischen Märkte haben sich nach einem trüben Wochenbeginn überwiegend gefangen. Vor allem der zuletzt stark unter Druck geratene japanische Aktienmarkt erholte sich am Donnerstag merklich. Zuvor hatte sich schon die Wall Street stabilisiert. Während zuletzt steigende Zinsen die Lust auf Aktien geschmälert hatten, freuten sich die Anleger nun über gute Gewinnaussichten für Unternehmen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg bis zum Handelsschluss um 1,68 Prozent auf 23 486,11 Punkte. Auf Wochensicht steht er damit allerdings immer noch im Minus und ist ein gutes Stück vom höchsten Stand seit vielen Jahren zurückgefallen, den er Mitte Januar bei mehr als 24 000 Punkten erreicht hatte.

Verluste verbuchten dafür am Donnerstag die chinesischen Aktien samt Hongkong. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten aus Festland-China büsste 0,70 Prozent auf 4245,90 Punkte ein. Der Hongkonger Hang-Seng-Index lag nach einer Erholung am Vortag zuletzt mit einem knappen halben Prozent im Minus.

08:05

Der Swiss Market Index (SMI) wird laut Daten der Bank Julius Bär vorbörslich leicht tiefer bei 9332 Punkten gehandelt. Im Fokus stehen die Genussscheine von Roche (-0,9 Prozent). Der Pharmakonzern hat durchzogene Geschäftszahlen vorgelegt. Grössere Verschiebungen gibt es auch bei Julius Bär (+0,6 Prozent). Am breiten Markt fallen Cosmo (+2,1 Prozent), Logitech (+0,7 Prozent) und Straumann (-2,4 Prozent) auf.

Auf der Konjunkturseite stehen die detaillierten Einkaufsmanagerindizes für die deutsche Industrie und für die Euro-Zone im Januar im Terminkalender. Am Nachmittag folgen aus den USA der Wochenbericht vom US-Arbeitsmarkt sowie unter anderem der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie. Beide könnten Hinweise auf die am Freitag erwarteten offiziellen Jobdaten geben.

07:50

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2411 Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Gegenüber dem Franken legte der Euro über Nacht etwas zu. Die Gemeinschaftswährung kostet am Morgen 1,1571 nach 1,1558 CHF. Auch der Dollar erzielte zum Franken leichte Gewinne. Er geht am Morgen bei 0,9322 CHF um.

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend ihre Geldpolitik nicht verändert und den Leitzins wie erwartet in der Spanne von 1,25 Prozent bis 1,50 Prozent belassen. Im weiteren Handelsverlauf rücken Konjunkturdaten aus der Eurozone stärker in den Fokus der Anleger am Devisenmarkt.

07:40

Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas zugelegt. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete im frühen Handel 69,02 Dollar. Das waren 13 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 10 Cent auf 64,83 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hat der jüngste Höhenflug der Ölpreise, der in der vergangenen Woche zu neuen Drei-Jahreshochs geführt hatte, seine Dynamik ein wenig verloren. Trotz der leichten Zugewinne im frühen Handel sind die Notierungen für Brent-Öl und für US-Öl seit Beginn der Woche gesunken. Jüngste Daten zu den Ölreserven in den USA sprechen eher für weiter sinkende Ölpreise.

06:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Handelsverlauf gut 1,5 Prozent im Plus bei 23'446 Punkten. Der Zinsentscheid der US-Notenbank hatte die Investoren an der Wall Street am Mittwoch weitgehend kaltgelassen. Die Währungshüter liessen zwar den Leitzins unverändert, stimmten aber Anleger auf eine weitere Erhöhung im März ein. Die Fed setzt darauf, dass der Preisauftrieb in diesem Jahr zunehmen wird und sich dann um das Ziel der Fed von zwei Prozent einpendeln wird.

Der Dow Jones mit den 30 Standardwerten stieg um 0,3 Prozent auf 26.149 Punkte, während der S&P 500 mit einem Plus von gut einem Punkt auf 2823 Zähler aus dem Handel ging. Beim Nasdaq betrug der Zuwachs 0,1 Prozent auf 7411 Punkte.

Nach dem Zinsentscheid der Fed blieb der Dollar im fernöstlichen Handel fest. Ein Euro wurde mit 1,2422 Dollar bewertet. Der Dollar notiert zum Yen mit 109,30 Yen.

