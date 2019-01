06:35

Der Leitindex kletterte um ein Prozent auf rund 20.800 Punkte. Bereits am Donnerstag hatten Chipwerte zugelegt ermutigt von den Ergebnissen unter anderem von Texas Instruments und Xilinx. Inmitten der Ängste vor einem weltweiten Konjunkturabschwung sei die Erholung des Chipsektors ein Silberstreif am Horizont, sagte Marktstratege Shogo Maekawa von JPMorgan Asset Management. Die Anleger behielten aber weiterhin den Handelsstreit zwischen den USA und China im Blick.

Abgesehen vom Chipsektor legten die Papiere von Nissan Motor um 2,6 Prozent zu, nachdem der bisherige Michelin-Chef Jean-Dominique Senard zum neuen Renault-Chef ernannt worden war. Er folgt auf Carlos Ghosn, der in Japan in Haft sitzt wegen des Vorwurfs des finanziellen Fehlverhaltens bei dem Renault-Partner Nissan.

+++

06:30

Die angespannte Lage in Venezuela hat am Freitag für einen Anstieg der Ölpreise gesorgt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 61 Cent auf 61,70 Dollar. Der Preis für US-Leichtöl WTI kletterte um 63 Cent auf 53,76 Dollar je Barrel.

In Venezuela hatte sich Oppositionsführer Juan Guaido zum Präsidenten erklärt und damit Staatschef Nicolas Maduro offen herausgefordert. Die USA erkannten Guaido umgehend als legitimen Präsidenten an. Die angespannte politische Lage in Venezuela schürte am Markt Sorgen, dass die Ölexporte des Landes bald unterbrochen werden könnten.

(cash/AWP/Reuters)