Die Angst vor einer zweiten Welle der Corona-Pandemie und vor deren Folgen für die Wirtschaft und das Warten auf einen erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen über eine weiteres Unterstützungspaket der US-Regierung habe die Anleger veranlasst, Gewinne einzustreichen. Andere Faktoren, die dagegen Käufe auslösen könnten, seien nicht in Sicht, heisst es.

An der Spitze der Verlierer stehen einmal mehr die stets zu volatilen Kursen gehandelten Aktien von AMS (-3,6 Prozent). Ebenfalls unter grösserem Druck stehen Temenos (-2,3 Prozent auf 136,25 Fr.). Als Auslöser erwähnen Händler eine Verkaufsempfehlung von Baader Helvea. Der Broker hat sein Kursziel mit sehr tiefen 56 Franken bestätigt.

Dahinter folgen die Banken UBS (-2,7 Prozent), Julius Bär (-2,4 Prozent) und CS (-2,4 Prozent). Wie meistens, wenn Banken nachgeben, trennen sich Anleger auch gerne von Zyklikern. Tiefer stehen daher die Titel der Bauzulieferer Sika (-2,0 Prozent) und LafargeHolcim (-2,0 Prozent), des Personalvermittlers Adecco (-2,0 Prozent) und des Automationskonzerns ABB (-1,7 Prozent).

Die Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch (je-1,7 Prozent) leiden genauso wie die am breiten Markt gehandelten Aktien des Flughafen Zürich (-1,2 Prozent) und des Reisedetailhändlers Dufry (-3,7 Prozent). Weiterhin nichts für schwache Nerven sind die Aktien der Penny Stocks, die seit einiger Zeit täglich zweistellige Kursausschläge verzeichnen. So geht es heute mit Blackstone Ressources (+43 Prozent) und Relief Therapeutics (+11 Prozent) kräftig nach oben.

Der Titel ist aufgrund positiver Meldungen über den Wirkstoff Aviptadil, der zur Behandlung von Covid-19 vorgesehen ist, stark ins Blickfeld der Spekulationen geraten.

Mehr zur Schweizer Mittagsbörse gibt es hier.

Die Aktien des Duty-Free-Shop-Betreibers Dufry (minus 4 Prozent) sowie des Zürcher Flughafens (minus 1,3 Prozent) tendieren am Freitagmorgen leichter. Die Einführung neuer Quarantänebestimmungen durch die britische Regierung vermiest Reise-Investoren europaweit die Laune. So stehen die Papiere wichtiger europäischer Branchennachbarn ebenfalls im Minus.

Dufry und Flughafen Zürich hatten wegen der Coronakrise 2020 schon deutlich an Wert verloren. So brach der Dufry-Kurs seit Jahresbeginn um über 70 Prozent ein. Der Gesamtmarkt (SPI) steht derweil 1,3 Prozent im Minus.

Der SMI fällt derzeit 1,4 Prozent. Die Aktien von Alcon und UBS verlieren am meisten (je minus 2,4 Prozent).

Zum Wochenschluss wurden bzw. werden reichlich Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Den Anfang machten Informationen zur Industrieproduktion und zu Einzelhandelsumsätzen im Juli in China. Sie zeigten vor allem Schatten. Sowohl die Industrieproduktion im als auch die Einzelhandelsumsätze blieben im Vorjahresvergleich hinter den Erwartungen zurück. Im Monatsvergleich Juni/Juli mussten sie sogar Rückgänge hinnehmen. Der Aufschwung ist in China zwar wieder zurück. Er könnte jedoch zäher verlaufen, als es sich der Rest der Welt und die chinesische Administration vorstellen.

In den USA stehen die Detailhandelsumsätze, Informationen zur Industrieproduktion sowie Kapazitätsauslastung und die Schnellschätzung für den Indikator der Uni Michigan auf der Agenda. Der Schwerpunkt liegt also auf Informationen zum privaten Konsum.

Die Detailhandelsumsätze sollen im Juli erneut deutlich zugelegt haben. Die Dynamik des Anstiegs lässt jedoch nach. Nachholeffekte aus dem Lockdown dürften auslaufen. Hinter den Einzelhandelsumsätzen nach Juli steht sowieso ein Fragezeichen, da einige staatliche Leistungen im August wegfielen, die den Konsum anschoben. Das sollte zu einer Stimmungsverschlechterung bei der Konsumlaune geführt haben.

Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung sollen im Juli erneut angezogen sein. Alles andere wäre eine schlechte Nachricht.

Der SMI fällt um 0,6 Prozent auf 10'196 Punkte zurück. Die Märkte seien ein wenig wie gelähmt angesichts des Stillstandes bei den Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein weiteres Corona-Hilfspaket der US-Regierung, heisst es am Markt. "Solange es hier keine Fortschritte gibt, dürften sich die Anleger wohl zurückhalten", sagt ein Händler. Im Gegensatz zum Vortag ist ausserdem der Datenkalender der Unternehmungen zum Wochenschluss sehr dünn. Dafür könnten die Daten zur Wirtschaftsleistung in der Eurozone und aus den USA die Detailhandelsumsätze, zur US-Industrieproduktion und zur Konsumlaune der Amerikaner für Impulse sorgen.

Die Vorgaben aus dem Ausland sind verhalten. Weder an der Wall Street noch in Fernost kam es zu grösseren Bewegungen. Ausserdem enttäuschten die Konjunkturzahlen aus China die Börsianer. Sowohl die Detailhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion seien weniger gut als erwartet ausgefallen, heisst es am Markt.

Gegen den Trend im breiten Markt höher sind Straumann (+0,6 Prozent), die allerdings am Donnerstag nach der Ergebnisveröffentlichung 3,9 Prozent eingebüsst hatten. Bei Komax (noch kein Kurs, vorbörslich 2,2 Prozent) Kepler Cheuvreux das Kursziel auf 170 von 145 Franken angehoben und den Maschinenbauer zum Kauf empfohlen.

Einzige SMI-Aktie im Plus ist Swisscom (+0,05 Prozent). JPMorgan hat das Kursziel für den Telekomtitel nach der Veröffentlichung des Halbjahresergebnisses auf 517 von 521 Franken gesenkt. Das Rating lautet "neutral". Verlierer sind vor allem die Banken Credit Suisse und UBS (je -1,3 Prozent).

Nach Ansicht eines Chartisten ist der SMI in einer guten Verfassung. Aber vor einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung dürfte die Konsolidierung, die am Vortag eingesetzt habe, noch etwas anhalten.

Die Kurszieländerungen für Schweizer Aktien am Freitag:

Tecan: Credit Suisse erhöht auf 425 (305) Fr. - Outperform

Tecan: Julius Bär erhöht auf 420 (330) Fr.

Sunrise: Goldman Sachs senkt auf Neutral (Buy) - Ziel 111 Fr.

Givaudan: Bernstein senkt auf 2730 (2760) Fr. - Underperform

Swisscom: JPMorgan senkt auf 517 (521) Fr.- Neutral

Zurich Insurance: UBS erhöht auf 390 (375) Fr. - Buy

Zurich Insurance: DZ Bank erhöht auf 350 (330) Fr.

Straumann: Jefferies erhöht auf 830 (750) Fr. - Hold

Der SMI steht laut Schätzungen 0,07 Prozent tiefer da als am Donnerstag. Alle Aktien ausser Zurich (plus 0,4 Prozent) stehen im Minus. Swisscom fällt am meisten mit einem Abschlag von 0,57 Prozent.

Auf der Konjunkturseite erwarten Börsianer die Daten zur Produktivität in den USA sowie den Index für das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan.

Die Ölpreise haben am Freitag etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,13 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 15 Cent auf 42,39 Dollar.

Damit steuert der Ölmarkt auf die zweite Handelswoche in Folge mit steigenden Preisen zu. Seit Montag ist die Notierung für Nordsee-Öl um mehr als ein Prozent gestiegen. Als Preistreiber gilt unter anderem ein unerwartet starker Rückgang der Ölreserven in den USA, der am Mittwoch für Auftrieb bei den Ölpreisen gesorgt hatte.

Marktbeobachter verwiesen auf eine Erholung der Nachfrage nach Rohöl in den USA. Dies habe die jüngste Nachfrageprognose der Internationalen Energieagentur (IEA) überlagert. Die IEA hatte am Donnerstag ihre Prognose für die weltweite Nachfrage nach Rohöl in diesem Jahr wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise gesenkt.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans notierte 0,2 Prozent schwächer. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in Tokio verbuchte ein Plus von 0,1 Prozent. Er stieg auf 23'275 Punkte. Doch der breiter gefasste Topix-Index kam nicht recht vom Fleck. Er stand nahezu unverändert bei 1624 Zähler.

Die Umsätze im Detailhandel in China sind im Juli überraschend gefallen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat nahmen sie um 1,1 Prozent ab, wie aus am Freitag veröffentlichten offiziellen Statistikdaten hervorging. Analysten hatten allerdings mit einem Anstieg von 0,1 Prozent gerechnet. Die Industrieproduktion wuchs im Juli zudem auf Jahressicht um 4,8 Prozent. Experten hatten aber ein Plus von 5,1 Prozent erwartet. Die Daten signalisieren, dass die Erholung der chinesischen Volkswirtschaft nach den Coronavirus-Massnahmen immer noch auf wackeligen Beinen steht.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 106,93 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,9483 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er bei 0,9095 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1809 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0747 Franken.

Die US-Börsen haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent tiefer auf 27.896 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte dagegen 0,3 Prozent auf 11.042 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 3373 Punkte ein.

Bei den Einzelwerten gingen Apple 1,8 Prozent fester aus dem Handel. Dabei spielte ein Bericht eine Rolle, wonach das Unternehmen eine Reihe von Abomodellen für seine Digitalangebote plane. Bei einem Kurs von 460 Dollar fehlen nur noch ungefähr sieben Dollar bis zu einem Marktwert von zwei Billionen Dollar - noch nie gab es ein Unternehmen mit einer derart hohen Marktkapitalisierung.

