06:10

Der Nikkei-Index fällt um 0,7 Prozent auf 21'608 Punkte. Der breiter gefasste Topix gab um 0,9 Prozent nach auf 1575 Punkte. Der stärkere Yen belastete vor allem Exportwerte, wie etwa Autoaktien. Nissan, Mitsubishi, Mazda und Honda verloren je rund zwei Prozent. Die Anleger halten sich auch vor dem Feiertag in den USA am 4. Juli mit Engagements am Aktienmarkt zurück, sagten Analysten.

Asia stocks subdued as trade worries weigh on investor sentimenthttps://t.co/bcxj0yoho4 — Breaking News (@jooilong) 3. Juli 2019

06:05

Der Franken ist im asiatischen Handel leicht stärker. Zum Euro steht er bei 1,1123 und zum Dollar bei 98,53 Rappen.

(cash/Reuters/AWP)