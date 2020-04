11:45

Der SMI gibt gegen 11:45 Uhr um 0,61 Prozent nach auf 9'374,40 Punkte. Der SLI, in dem die 30 grössten Werte enthalten sind, verliert 0,15 Prozent auf 1'372,04 Punkte und der breite SPI um 0,59 Prozent auf 11'488,81 Punkte. Im SLI halten sich Gewinner Verlierer die Waage.

Nach einem freundlichen Start mit Gewinnen von mehr als einem Prozent für den SMI ging es im Laufe des Vormittag immer weiter abwärts in Richtung Vortagesschluss.

Auf Unternehmensseite haben am Morgen vor allem die beiden Grossbanken CS (+0,7%) und UBS (+0,1%) für Gesprächsstoff gesorgt. Von ihren anfänglich deutlichen Kursgewinnen ist allerdings kaum noch was übrig. So haben beide Institute mitgeteilt, ihre Dividenden für 2019 in zwei Tranchen zu halbieren.

Dividenden in zwei Schritten - Analysten zeigen Verständnis für Dividendenpläne von UBS und CS https://t.co/C4VsDcRXIL pic.twitter.com/qZMkbES7PI — cash (@cashch) April 9, 2020

Im Kielwasser der beiden Grossen ziehen noch weitere Aktien aus der Finanzbranche an. So greifen Anleger bei Partners Group, Swiss Re, Swiss Life und Julius Bär zu. Die Kursgewinne liegen dort zwischen 3,2 und 0,2 Prozent.

Recht deutlich nach oben bewegen sich auch die Anteilsscheine des Chipherstellers AMS (+6,4%). Hier verweisen Börsianer auf die jüngsten Aussagen des US-Unternehmens Microchip. Der Halbleiterhersteller hatte mitgeteilt, ein leichtes Umsatzplus im ersten Quartal zu erwarten.

Dass der Markt insgesamt mittlerweile im Minus ist, ist vornehmlich den drei Schwergewichten Nestlé (-2,0%), Roche (-1,5%) und Novartis (-0,9%) geschuldet. Auch die als eher defensiv eingestuften Swisscom (-1,6%) sind unter den grössten Verlieren zu finden.

Den ausführlichen Börsen-Report finden Sie hier.

+++

Abonnieren Sie hier gratis den Newsletter von cash.ch

+++

11:00

Während der Schweizer Aktienmarkt durch die Schwergewichte Nestlé und Roche (je 1,5%) in Minus gedrückt wird, steigen die europäischen Indizes.

Dax (+1,8%) und EuroStoxx50 (+1,14%) bauen ihre Gewinne aus und legen jeweils auf 10'516 beziehungsweise 2833 Punkte zu. Spaniens Regierung sieht einen Hoffnungsschimmer in der Corona-Krise und Italien stellt eine Lockerung der Beschränkungen in Aussicht.

Das sind die aktuellen Kurse auf den Weltbörsen (Stand: 10:45 Uhr):

Quelle: Bloomberg, Stand: 09.04.2020, 10:45 Uhr. +++

+++

10:10

Die Schweizer Börse kann am Vormittag die Gewinne vom Morgen halten. Während vor allem Finanztitel deutliche Gewinne verzeichnen, verhindern die Schwergewichte Roche und Nestlé eine noch höhere Notierung des SMI.

Das sind die aktuellen Kurse im SMI (Stand: 10:10 Uhr):

Quelle: cash.ch, Stand: 09.04.2020, 10:10 Uhr.

+++

09:10

Nachdem zur Wochenmitte an der Schweizer Börse noch eine gewisse Zurückhaltung das Geschehen bestimmte, zeichnet sich am Donnerstag eine Fortsetzung der jüngsten Erholung ab.

Der SMI gewinnt gegen 9:10 Uhr 1,15 Prozent hinzu auf 9'540,65 Punkte aus. Dabei stehen alle Werte ausser Swisscom (-0,6%) im Plus. Der breite SPI legt um 0,9 Prozent auf 11'655 Punkte hinzu.

Im Fokus stehen vor allem die beiden Grossbanken UBS (+4,2%) und Credit Suisse (+5,3%) mit Aussagen zu ihren jeweiligen Dividendenzahlungen. So werden beide Banken ihre ursprünglich für diesen Frühling vorgesehene Dividende für 2019 halbieren.

Die Kürzung der Ausschüttung erfolgt auf Druck der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma). Die zweite Hälfte der Dividende soll im Herbst ausbezahlt werden. Analysten können den Schritt zumeist nachvollziehen und zeigen entsprechend Verständnis.

Dagegen hat der Logistikkonzern Kühne+Nagel (-0,9%) angekündigt, die Dividende vorerst zu sistieren, was von Analysten in ersten Reaktionen als negative Überraschung gewertet wird.

Darüber hinaus haben sich im breiten Markt verschiedene Unternehmen über den weiteren Geschäftsverlauf geäussert. So hat der Finanzdienstleister Leonteq egen der Coronavirus-Krise seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr nach unten angepasst. Die aktie (-9%) kracht herunter.

+++

08:45

Gestützt von deutlichen Gewinnen der US-Börsen am Vortag haben Asiens wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag mehrheitlich im Plus tendiert. An der Wall Street hatte der Dow-Jones-Index am Mittwoch um fast 3,5 Prozent zugelegt.

In Hongkong stieg der Hang Seng am Donnerstag im späten Handel um 0,67 Prozent auf 24 130,54 Zähler. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen wurde zuletzt mit einem Plus von 0,37 Prozent bei 3794,51 Punkten gehandelt.

Die Börse in Tokio gönnte sich hingegen nach drei gewinnträchtigen Handelstagen in Folge eine Ruhepause. Der japanische Nikkei-225 schloss 0,04 Prozent tiefer bei rund 19 345,77 Punkten, nachdem in dieser Woche bereits um rund 9 Prozent gestiegen war.

+++

08:05

Der Swiss Market Index steht vorbörslichen Schätzungen zufolge 1,1 Prozent höher. Grösster Gewinner vor Handelsbeginn ist die UBS mit einem Plus von 2,3 Prozent. Die Credit Suisse notiert mit 1,3 Prozent ebenfalls deutlich im Plus. Beide Grossbanken teilten am Morgen mit, ihre Dividendenausschüttungen teilweise aufzuschieben.

+++

07:40

Die Ölpreise haben ihre Erholung am Donnerstag trotz der anhaltenden Nachfrageschwäche fortgesetzt. Im asiatischen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 33,14 US-Dollar und damit 30 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI mit Lieferung im Mai stieg um 72 Cent auf 25,81 Dollar.

Im Verlauf des Tages wollen führende Ölförderländer über eine Förderkürzung beraten und damit eine Lösung im Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland herbeiführen.

+++

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor am Donnerstag bis Mittag 0,4 Prozent auf 19'265 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,9 Prozent nach auf 1412 Zähler. Am Mittwoch hatten die Behörden 503 Neuinfektionen verzeichnet. Es war der bislang stärkste Anstieg binnen eines Tages.

-Japan stocks ⬇

-Hong Kong, Australia and South Korea stocks ⬆

-Yield on 10-year Treasuries ⬇ to 0.75%

-Oil ⬆ to $25.77 https://t.co/hLYENEgS3K pic.twitter.com/hjWMKRToPX — Bloomberg Markets (@markets) April 9, 2020

+++

06:20

Im asiatischen Devisenhandel legte der Dollar 0,1 Prozent zu auf 108,81 Yen. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9718 Franken. Der Euro bewegte sich ebenfalls kaum. Er kostete 1,0855 Dollar.

(cash/AWP/Reuters)