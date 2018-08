14:55

Am frühen Nachmittag rutschte der Preis für eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) bis auf 1194,98 Dollar. So günstig wurde das Edelmetall zuletzt Anfang 2017 gehandelt. Ausschlaggebend für die Talfahrt des Goldpreises ist eine Kursstärke des amerikanischen Dollar.

Die Dollar-Stärke hat zur Folge, dass die Funktion des Goldes als sicherer Anlegerhafen ausser Kraft gesetzt wurde. Denn neben dem japanischen Yen und Bundesanleihen profitierte auch der US-Dollar von den Marktturbulenzen in der Türkei. Eine starke US-Währung macht aber das in Dollar gehandelte Gold in Ländern ausserhalb des Währungsraums teurer und bremst so die Nachfrage.

+++

14:00

Die Türkei muss für Anleihen immer höhere Zinsen an Investoren bezahlen. Für eine am Montag herausgegebene 419 Millionen Lira (umgerechnet rund 60 Millionen Franken) schwere Staatsanleihe setzte das Finanzministerium des Landes eine Rendite von 24,89 Prozent fest, wie aus Daten der Zentralbank hervorgeht. Eine vergleichbare Anleihe aus dem Juli rentierte bei 20,3 Prozent. Im März lag die Rendite noch bei weniger als 14 Prozent.

+++

12:15

Die Turbulenzen an den Devisenmärkten belasten den Schweizer Aktienmarkt zum Wochenstart erneut. Der Leitindex SMI knüpft mit seinen Abgaben von gut einem halben Prozent an die Verluste vom vergangenen Freitag an, allerdings mit deutlich geminderten Tempo. Der Absturz der türkischen Lira hatte sich zum Wochenschluss beschleunigt und damit weltweit für Kursverluste gesorgt.

Der SMI weist kurz nach Mittag ein Minus von 0,7 Prozent auf 8967 Punkte auf. Der 30 Aktien umfassende SLI fällt um 0,7 Prozent auf 1467 Zähler und der breite SPI um 0,7 Prozent auf 10'695 Punkte.

Nach einem zunächst freundlichen Start wurden die Aryzta-Aktien noch innerhalb der ersten Viertelstunde unter den Bluechips ans Ende durchgereicht. In der Folge erholen sie sich zwischenzeitlich immer wieder etwas vom bisherigen Tagestief bei 8,10 Franken und kosten aktuell 8,35 Franken (-4,7%). Der Backwarenkonzern hat in der Nacht die zuletzt aufgekeimten Spekulationen um eine geplante Kapitalerhöhung bestätigt.

Derweil setzen Bankenwerte ihre Schwäche fort. Die Aktien von Credit Suisse (-1,9%) und UBS (-1,4%) gehören mit zu den grössten Verlierern. Julius Bär (-0,9%) folgen mit etwas Abstand. Auslöser sind die Sorgen um den Einbruch der türkischen Lira und deren Auswirkungen auf die hohen Fremdwährungsschulden insbesondere im privaten Sektor der Türkei.

Im breiten Markt setzen GAM mit -2,7% ihren Abwärtstrend fort. Der Vermögensverwalter hat die Liquidation der Anfang August vom Handel ausgesetzten Fonds beschlossen.

Nach den Zahlen vom Freitag verbunden mit klaren Abgaben geben Dätwyler (-3,8%) am Montag weiter nach. Conzzeta (-2,9%) büssen die Gewinne vom Freitag in etwa wieder ein. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

+++

11:15

Aus Furcht vor den Folgen der Währungskrise in der Türkei ziehen sich die Anleger zu Wochenbeginn von der Schweizer Börse zurück. Auch in den USA und in Asien sorgt der Zerfall der türkischen Lira für Abgaben. Die Anleger seien verunsichert, sagen Händler. "Wir stehen wieder einmal vor einer Krise", sagt ein Börsianer. Der SMI notiert mit 8989 Zählern um 0,5 Prozent tiefer. Am Freitag hatte der Leitindex 1,3 Prozent eingebüsst.

Die Anteile der Schweizer Grossbanken Credit Suisse und UBS, die nach eigenen Angaben nur geringe Engagements in der Türkei haben, verlieren 1,4 und 0,9 Prozent. Uneinhatilich tendieren die Aktien der Versicherer: Zurich verlieren 0,3 Prozent, Swiss Life legen 0,5 Prozent zu.

Die Kurse der schwergewichtigen Pharmatitel Novartis und Roche verlieren 0,6 und 0,4 Prozent. Der Lebensmittelriese Nestlé ist gehalten.

Die Anteile von Basilea legen 0,7 Prozent zu. Vertriebspartner Hikma Pharmaceuticals hat für das Antimykotikum Cresemba (Isavuconazol) in Jordanien die Zulassung erhalten. Aktien zyklischer Firmen stehen ebenfalls auf den Verkaufszetteln: ABB, Adecco und LafargeHolcim fallen bis zu 1 Prozent.

Am breiten Markt stechen die Aktien von Aryzta hervor, die nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung um 4,5 Prozent einbrechen. "Das kommt nicht unerwartet", sagte ein Händler. Es sei erfreulich, dass sich die Firma endlich zu diesem Schritt durchgerungen habe. Aryzta kämpft seit einiger Zeit mit finanziellen Schwierigkeiten und hat mehrere Gewinnwarnungen ausgesprochen.

Die Papiere der GAM Holding setzen die Talfahrt um weitere 2,6 Prozent fort. Der Asset Manager will die nach hohen Kapitalabflüssen ausgesetzten neun Absolute-Return-Bond-Fonds mit uneingeschränktem Anlageansatz (ARBF) liquidieren.

+++

09:10

Der SMI startet mit einem Abschlag von 0,3 Prozent bei 9001 Punkten. Am Montag hat sich der Sinkflug der türkischenLira fortgesetzt. Im Gegenzug ist der Schweizer Franken als sicherer Hafen wieder stark gesucht, wie der kurzzeitige Rutsch des Euro-Franken-Paares unter die Marke von 1,13 zeigt. Die Währungsturbulenzen werfen unter den Investoren Fragen darüber auf, welche Banken stark in der Türkei engagiert sind und wie sich die Schwierigkeiten des Landes auf diesen Sektor ausbreiten könnten. Darüber hinaus nehmen die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China kein Ende. Das alles zusammen bilde eine belastende Gemengelage, heisst es im Handel.

Von den Blue Chips fallen vor allem die Finanzwerte wie UBS, Credit Suisse (-0,8 Prozent), Julius Bär (-0,7 Prozent) sowie Zurich Insurance (-0,6 Prozent) zurück. Damit schliessen die beiden Bankaktien an die schwache Entwicklung der Vorwoche an. Auch die zyklischen LafargeHolcim (-1,1 Prozent) und Adecco (-0,6 Prozent) verlieren klar. Die Schwergewichte Nestleé (-0,1 Prozent), Novartis (-0,7 Prozent) und Roche (-0,6 Prozent) starten ebenfalls negativ.

Die Papiere des Backwarenkonzerns Aryzta steigen um 1,3 Prozent. In der Nacht hat das Unternehmen die zuletzt aufgekeimten Spekulationen um eine geplante Kapitalerhöhung bestätigt. Ebenfalls Gewinner sind im breiten Markt die Aktien von Basilea (+0,2 Prozent). Der Partner Hikma hat mit seiner Zulassung für das Antimykotikum Cresemba in Jordanien den ersten Markt in der Region Naher Osten und Nordafrika erschlossen.

+++

08:43

Der Euro steht zum Wochenstart gegenüber Dollar und Franken weiter unter Druck. Am Montagmorgen fiel die Gemeinschaftswährung zeitweise auf den tiefsten Stand seit 12 Monaten. Ein Euro kostete kurzzeitig 1,1365 Dollar und damit so wenig wie zuletzt im Juli 2017.

Zum Franken markierte der Euro im frühen Handel bei 1,1286 den niedrigsten Stand seit August 2017. Wie es in einem aktuellen Kommentar von Capital Economics heisst, dürfte die Schweizerische Nationalbank das Wiedererstarken des Franken als sicherer Hafen nur wenig begrüssen. Der Euro verliert derzeit an Wert, weil der Kursverfall der türkischen Lira Sorgen um einige europäische Banken mit viel Geschäft in der Türkei hervorruft.

Kursverlauf von Euro-Franken in den letzten zwei Wochen. (Quelle: cash.ch)

Erfasst werden von der Lira-Krise auch zunehmend Währungen von grossen Schwellenländern. Am Montagmorgen steht besonders der südafrikanische Rand unter Druck, der zwischenzeitlich um 10 Prozent absackte. Auch der mexikanische Peso gibt nach, allerdings weniger stark.

+++

08:40

Die Ölpreise haben sich zu Beginn der neuen Woche zunächst wenig von der Stelle bewegt. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 72,67 Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im September fiel um zwei Cent auf 67,61 Dollar.

+++

08:29

Die Währungskrise in der Türkei hat am Montag Wellen geschlagen bis nach Asien. Anleger zogen in grossem Stil Gelder von den dortigen Börsen ab, weil sie vor allem in den asiatischen aufstrebenden Ländern Ansteckungsgefahren befürchteten. Der Leitindex der Börse in Tokio rutschte um zwei Prozent ab auf 21'857 Zähler, der breiter gefasste japanische Topix-Index schloss 2,1 Prozent tiefer.

Die Börsen in China gaben je knapp ein Prozent nach. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ohne Japan ging um 1,5 Prozent zurück. Vor allem am Devisenmarkt waren die Turbulenzen zu spüren, wie Händler sagten. Anleger steckten ihr Geld vorwiegend in die Währungen Dollar, Schweizer Franken und Yen, die sie für sicherer hielten. Die türkische Lira setzte ihre Talfahrt nach einer kurzen Erholungspause in Folge von Aussagen der türkischen Zentralbank fort. Der Euro wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

+++

08:06

Der Swiss Market Index (SMI) wird vorbörslich von der Bank Julius Bär mit 9003 Punkten (-0,3 Prozent) berechnet. Die Probleme der Türkei dürften Investoren auch in den kommenden Tagen auf Trab halten. Die türkische Zentralbank betonte, Banken jedwede Liquidität zur Verfügung zu stellen und alle nötigen Schritte zu unternehmen, die den Erhalt der Finanzstabilität sicherstellten.

Die SMI-Einzeltitel zeigen sich vorbörslich noch eingermassen robust. Die Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche verlieren 0,1 Prozent. Das grösste Minus verzeichnen Adecco (-0,4 Prozent), am stärksten steigen Lonza (+0,4 Prozent). Am breiten Markt verlieren Aryzta (-5,4 Prozent) nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung.

Die türkische Lira steht zum Wochenbeginn weiter unter Druck. Darunter litt auch der Euro, der sich im frühen Handel zeitweise auf den tiefsten Stand seit Juli 2017 abschwächte - er notierte 0,4 Prozent leichter bei 1,1363 Dollar. Zum Franken notierte die europäische Einheitswährung mit 1,1300 Franken so tief wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr.

+++

07:44

Die türkische Zentralbank hat am Montagmorgen Massnahmen gegen den rapiden Verfall der Landeswährung Lira ergriffen. Wie die Notenbank in Ankara mitteilte, wurden die Reserve-Anforderungen an bestimmte Währungsgeschäfte verringert. Zudem wurden den heimischen Banken zusätzliche Refinanzierungsgeschäfte angeboten. Die Geldhäuser können sich zudem zusätzliche Mittel in Fremdwährung leihen.

Turkey's lira tumbles as much as 11 Prozent to set another record low https://t.co/k86ShSHhfo@youseftv has the latest reaction from Istanbul: pic.twitter.com/DkwLGoMXol — Bloomberg (@business) August 13, 2018

Die Schritte dürften darauf abzielen, die Marktliquidität zu erhöhen. Die Notenbank teilte mit, die Märkte genau zu beobachten. Es würden alle Schritte ergriffen, um die Finanzstabilität zu sichern.

+++

06:45

Die Lira blieb unter Druck, auch wenn sie nach der Ankündigung eines Aktionsplans der Regierung etwas fester notierte. Im fernöstlichen Devisenhandel wurde sie mit 6,9850 zum Dollar gehandelt, nachdem sie am Freitag das Rekordtief von 7,24 zum Dollar erreicht hatte. "Der Absturz der Lira, der im Mai begonnen hat, dürfte nun die türkische Wirtschaft in die Rezession treiben und könnte auch eine Bankenkrise auslösen", sagte Andrew Kenningham, Chefvolkswirt bei Capital Economics.

Die Währungskrise in der Türkei lastete auch auf dem Euro. Befürchtungen machten sich breit, europäische Banken mit Engagement in der Türkei könnten in Mitleidenschaft gezogen werden. Viele Anleger investierten in Dollar, Schweizer Franken und Yen, die sie für sicherer hielten. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,1315 und zum Dollar mit 0,9941.

Asian markets tumble and lira dives as Turkey hopes plan will calm contagion fears https://t.co/0g582yDYru via @telebusiness — The Telegraph (@Telegraph) August 13, 2018

Der Euro gab 0,2 Prozent nach und wurde mit 1,1381 Dollar bewertet. "Das Engagement europäischer Banken in der Türkei scheint nicht so gross zu sein, wie viele Leute befürchten", sagte Masafumi Yamamoto, Chefwährungsstratege von Mizuho Securities. "Ich denke, das ist zu handhaben. Das wird nicht zu einer Art Bankenkrise in der Euro-Zone führen." Der Dollar wurde mit 110,41 Yen gehandelt.

+++

06:36

Die Tokioter Börse startete mit einem Minus in die neue Handelswoche. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab am Vormittag 1,12 Prozent nach auf 22.036 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 1,4 Prozent auf 1695 Zähler. Der MSCI, in dem asiatische Aktien ausserhalb Japans zusammengefasst sind, verlor 0,9 Prozent.

