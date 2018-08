07:45

Der Euro hat am Donnerstag an seine Kursverluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1651 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Am Markt wurde auf den durchwegs aufwertenden Dollar als Grund verwiesen.

Gegenüber dem Schweizer Franken veränderte sich der Euro über Nacht kaum. Die Gemeinschaftswährung kostet am Donnerstag-Morgen 1,1566 Franken. Der US-Dollar legte auch zum Franken etwas zu. Er geht am frühen Donnerstag bei 0,9927 Franken um.

Die US-Regierung hat einen Strafzoll von 25 Prozent auf chinesische Einfuhrgüter im Wert von 200 Milliarden Dollar ins Spiel gebracht - das ist mehr als doppelt so viel wie bislang angekündigt. "Das Handelsthema wird weiterhin auf dem Markt lasten", sagte Masahiro Ichikawa, Stratege bei Sumitomo Mitsui Asset Management. "Insgesamt waren die japanischen Geschäftszahlen zwar nicht schlecht, aber viele Firmen bleiben vorsichtig, weil sie die Auswirkungen des Streits abwarten wollen."

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,8 Prozent. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Nachmittag 1,1 Prozent schwächer bei 22.505 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,3 Prozent nach auf 1765 Zähler. Gegen den Trend legten Technologiewerte zu. Sie profitierten von den guten Geschäftszahlen von Apple: Der US-Konzern hatte seinen Gewinn um knapp ein Drittel gesteigert, die Aktien legten zu. Das Unternehmen ist nun an der Börse mit knapp einer Billion Dollar bewertet und damit so wertvoll wie kein anderes weltweit.

