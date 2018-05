06:45

Der Euro-Franken-Kurs liegt im Moment bei 1,1632. Damit wertet der Franken zur europäischen Einheitswährung weiter auf. Erst gestern fiel das Wechselverhältnis unter die Marke von 1,17.

+++

6:40

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt derzeit mit 22'409 Punkten 1,25 Prozent im Minus. Die Zweifel an Fortschritten in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China lasteten auch am Donnerstagvormittag auf der Börse in Tokio.

Aufgehellt wurde die gedämpfte Stimmung Händlern zufolge aber durch die Protokolle der Zinssitzung der US-Notenbank Fed von Anfang Mai. Diese signalisierten, dass die Fed zumindest das Tempo ihrer Zinserhöhungen nicht anziehen werde.

"Die Fed-Protokolle lesen sich weitgehend wie die bisherigen Äusserungen aus der Fed. Insgesamt lassen sich daraus keine grösseren Hinweise ableiten, dass die Inflationsrate anzieht", schrieben die Analysten der Citi. Der Euro legte leicht zu und wurde mit 1,1709 Dollar gehandelt. Der Dollar wurde mit 109,65 Yen 0,41 Prozent niedriger bewertet.

-Fed signals another hike "soon"

-U.S. stocks rebound

-Trump bows to China hawks

Catch up with what's moving markets in Asia https://t.co/nUU4TCLhSG pic.twitter.com/DhvkG2Gfls — Bloomberg (@business) May 23, 2018

(cash/AWP/Reuters)