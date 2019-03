14:54

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 legten jeweils 0,4 Prozent auf 25'815 und 2828 Punkte zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,6 Prozent auf 7713 Punkte.

US-Finanzminister Steven Mnuchin bezeichnete die Gespräche mit China als "konstruktiv". Das nährte die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zollstreits. "Wenn es eine Handelseinigung gibt, werden die Anleger sich besser fühlen, denn dann fällt eine Sorge weg", sagte Portfoliomanager Robert Pavlik vom Vermögensverwalter SlateStone Wealth.

Zu den grössten Gewinnern am Aktienmarkt gehörten konjunkturabhängige Titel wie Caterpillar. Die Aktien des US-Chemiekonzerns DowDuPont gaben hingegen 2,7 Prozent nach. Der Konzern schraubte seine Umsatzerwartungen für das erste Quartal nach unten.

12:38

An der Wall Street zeichnet sich eine festere Eröffnung ab. Das hilft den europäischen Börsen weiter nach oben. Dax und EuroStoxx50 liegen jeweils 0,8 Prozent höher bei 11'527 und 3346 Punkten.

12:19

Das Pfund zieht an und steigt um 0,7 Prozent auf ein Tageshoch von 1,3134 Dollar. Die Zeitung "The Sun" berichtete, dass Ex-Brexit-Minister Dominic Raab das von der britischen Premierministerin Theresa May ausgehandelte Abkommen für einen Ausstieg aus der EU nun doch unterstützen könnte.

11:50

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert zum Wochenschluss auf breiter Front fester. Der Swiss Market Index (SMI) weist gegen 11.30 Uhr ein Plus von 0,31 Prozent auf 9'435,16 Punkte auf.

Die Hoffnungen im Zollstreit schieben vor allem zyklische und Finanzwerte an. Starke Gewinne verbuchen die Aktien des Uhrenkonzerns Swatch (+1,9%), des Liftproduzenten Schindler (+1,7%) und des Arbeitsvermittlers Adecco (+1,4%). Die Technologiefirma Logitech und die Reisedetailhandelsfirma Dufry steigen um je 1,5 Prozent.

Richemont (+0,8%) hinkt dem Rivale Swatch leicht hinterher. Die Luxusgüterhersteller erfreuten sich laut Händlern europaweit steigender Kurse. Das Ende des Zollstreits und die Hoffnung auf ein gutes erstes Quartal weckten das Interesse der Anleger, sagt ein Händler. Mittelfristig dürfte es der Branche helfen, dass sich in China und Indien die Mittelschichten vergrössern. "Der Sektor steht denn auch bei einigen Analysten hoch im Kurs", sagt ein Händler.

Bei den Banken rückten Credit Suisse (+1,4) und Julius Bär um 1,5 Prozent vor und UBS folgen mit plus 1,2 Prozent. Eine Kaufempfehlung von Morgan Stanley verhilft Partners Group zu einem Plus von zwei Prozent.

Bei den Versicherungen steigen Swiss Life um mehr als ein Prozent, während Helvetia (+0,1%), Swiss Re (+0,4%) und Zurich (+0,4%) deutlich weniger gut performen.

Wenig gefragt sind die als wenig konjunktursensitiv geltenden Schwergewichte: Nestle (-0,3%), Novartis (-0,2%) und Givaudan (-0,2%) geben leicht nach. Roche steigt im Verlauf um 0,3 Prozent und Swisscom um 0,1 Prozent. Diese Werte gelten wegen ihres stabilen Geschäftsmodells als sehr defensiv und wenig konjunkturabhängig.

10:30

Vor den türkische Kommunalwahlen steigt die Anspannung der Anleger. Die Währung des Landes setzte ihre Talfahrt am Freitag fort. Im Gegenzug verteuerte sich der Dollar um bis zu zwei Prozent auf 5,6579 Lira, nachdem er am Donnerstag gut vier Prozent zugelegt hatte. Der Euro legte 1,8 Prozent auf 6,3550 Lira zu.

Devisen - Erdogan teilt nach Währungsturbulenzen gegen den Westen aus https://t.co/SdFxkDLweK — cash (@cashch) 28. März 2019

Börsianer bezeichneten den erneuten Rückgang des Lira-Kurses als Zeichen einer Normalisierung des Devisenmarktes. Zu Wochenbeginn hatten türkische Banken auf Anweisung der Regierung ausländischen Instituten keine Lira mehr geliehen, um weitere Wetten auf einen Verfall der Währung zu verhindern. Dadurch schoss der Zins für Lira-Übernachtkredite an der Londoner Börse am Mittwoch auf bis zu 1200 Prozent. Am Freitag lag er mit 23,5 Prozent wieder auf dem üblichen Niveau.

Sollte die Regierungspartei AKP von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan bei den Kommunalwahlen am Wochenende schlecht abschneiden, müsse mit weiteren Lira-Verlusten gerechnet werden, sagte Commerzbank-Analyst Tatha Ghose. Außerdem könnte sich mit der Normalisierung am Londoner Lira-Markt aufgestauter Verkaufsdruck entladen.

09:45

Ein geringer als befürchtet ausgefallener Gewinnrückgang beschert Hennes & Mauritz (H&M) den grössten Kurssprung seit einem halben Jahr. Die Aktien steigen um knapp 16 Prozent. In ihrem Schlepptau ziehen die Titel der "Zara"-Mutter Inditex 1,5 Prozent an.

09:20

Der Swiss Market Index (SMI) legt unmittelbar nach Börseneröffnung um 0,3 Prozent auf 9431 Punkte zu.

Aus dem Leitindex legen Swatch (+1,7 Prozent), Adecco (+1,4 Prozent) und Credit Suisse (+1,3 Prozent) am deutlichsten zu. RBC reduziert bei Richemont das Kursziel auf 83 von 85 Franken, die Aktie legt aber trotzdem 1 Prozent zu.

Mit einem Plus von 1,4 Prozent verbucht auch der auf alternative Anlagen spezialisierte Vermögensverwalter Partners Group einen Anstieg. Morgan Stanley hat die Empfehlung für die Aktie auf "Overweight" hochgestuft.

Am breiten Markt steigen die Aktien von Cosmo 1,7 Prozent. Das Pharmaunternehmen hat 2018 den Verlust auf 18,1 von 32,5 Millionen Euro im Jahr zuvor reduziert. 2019 stehe die Einigung mit der US-Gesundheitsbehörde FDA im Zusammenhang mit dem Kontrastmittel Methylenblau MMX im Fokus.

Pharma - Cosmo dämmt Verlust 2018 ein - Ausblick zurückhaltend https://t.co/KITyPznTib — cash (@cashch) 29. März 2019

Auf der anderen Seite verlieren die Aktien von VAT 0,5 Prozent. Die Hochtechnologiefirma spürt weiterhin eine Flaute im Markt für Halbleiter-Produktionsanlagen und verlängert die Kurzarbeit für rund 400 Mitarbeitende im sankt-gallischen Haag nochmals um drei Monate bis Mitte Jahr.

08:35

In der Hoffnung auf ein baldiges Ende im Zollstreit zwischen den USA und China steigen Anleger wieder in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index stieg am Freitag um 0,8 Prozent auf 21.206 Punkte. Die Börse Shanghai gewann sogar 3,2 Prozent auf 3091 Zähler.

US-Finanzminister Steven Mnuchin äusserte sich am Rande einer neuen Verhandlungsrunde mit der Regierung in Peking positiv zum Verlauf der Gespräche. Der oberste Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, hatte am Donnerstag zudem angedeutet, bei einem Abkommen könnten einige Zölle aufgehoben werden.

Vor diesem Hintergrund griffen Investoren bei Reedereien wie Kawasaki Kisen oder Anlagenbauern wie Fanuc oder Yaskawa Electric zu, deren Aktien bis zu 2,4 Prozent gewannen. In Shanghai stiegen die Titel von Kweichow Moutai zeitweise auf ein Rekordhoch von 866,68 Yuan. Der Spirituosen-Hersteller steigerte den Gewinn 2018 um 30 Prozent auf umgerechnet 4,7 Milliarden Euro.

Global stocks rally, capping strong quarterly rebound after better US data, global bond ylds retracing higher from 15mth lows & as Trump's Econ Director Kudlow nurtures trade hopes to fire up risk rally. S&P on course to biggest quarterly gain since 09. US 10y at 2.4%, Gold <1.3k pic.twitter.com/UDnVclGi6F — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 29. März 2019

08:09

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,3 Prozent zu. Im gestrigen Handel schloss der Leitindex um 0,2 Prozent höher bei 9406 Punkten.

Mit Ausnahme von Richemont (-0,6 Prozent) sind sämtliche SMI-Werte im Plus. Am deutlichsten ist die Zunahme bei ABB, Adecco, LafargeHolcim und UBS (alle je +0,5 Prozent).

Im breiteren Markt fällt vobörslich Partners Group auf (+1,9 Prozent). Morgan Stanley stuft die Aktie auf "Overweight" herauf.

Ein Gewinner stark rückläufiger Zinsen: Morgan Stanley stuft die Aktien der @partnersgroup auf OVERWEIGHT (Equal-weight) herauf. Das Kursziel lautet neu 785 (700) Franken. $PGHN — cashInsider (@cashInsider) 29. März 2019

08:00

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,04 US-Dollar. Das waren 22 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 28 Cent auf 59,58 Dollar.

Am Vortag hatte US-Präsident Donald Trump für Aufsehen gesorgt, weil er sich zum wiederholten Male zur Förderpolitik der Opec geäussert hatte. Angesichts steigender Rohölpreise forderte er das Ölkartell auf, die Produktion auszuweiten. Die Opec befindet sich derzeit jedoch auf gegensätzlichem Kurs, mit dem sie auf einen Preiseinbruch vom vergangenen Herbst reagiert.

Very important that OPEC increase the flow of Oil. World Markets are fragile, price of Oil getting too high. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28. März 2019

Die Opec und insbesondere ihr mächtigstes Mitglied Saudi-Arabien sind ein gebranntes Kind, was das Eingehen auf Forderungen Trumps angeht. Schon einmal wurde die Produktion hochgefahren, nachdem Trump öffentlich Druck aufgebaut hatte. Diese Förderausweitung war ein Auslöser des scharfen Preiseinbruchs vom Herbst.

06:35

Der Leitindex Nikkei tendierte am frühen Nachmittag in Tokio knapp ein Prozent im Plus bei 21.232 Punkten. Der breiter gefasste Topix legte 0,6 Prozent zu auf 1592 Zähler.

Besonders gefragt waren die Papiere von Daiichi Sankyo. Sie verteuerten sich um 16 Prozent, nachdem bekannt wurde, das der Pharmakonzern und AstraZeneca ein potenziell multimilliardenschweres Abkommen vereinbarten.

Steve Mnuchin - US-Finanzminister äussert sich positiv vor Handelsgesprächen in China https://t.co/cefXE8MVo6 — cash (@cashch) 29. März 2019

06:30

Der Euro notierte im fernöstlichen Devisenhandel kaum verändert bei 1,1228 Dollar und bei 1,1188 Franken. Zur japanischen Währung lag die US-Devise bei 110,785 Yen.

