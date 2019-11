06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 23'490 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1713 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

Zuversichtliche Äusserungen von US-Präsident Donald Trump zu den Handelsgesprächen mit China hatten schonen den US-Börsen am Dienstag zu neuen Rekordständen verholfen. Trump sagte, die USA seien in den letzten Zügen auf dem Weg zu einer Vereinbarung im Zollkonflikt. Zuvor hatte bereits die Regierung in Peking erklärt, mit den Vereinigten Staaten einen Konsens in relevanten Problemen erzielt zu haben.

Zur Schweizer Währung notierte der Dollar 0,1 Prozent höher bei 0,9976 Franken. Parallel dazu notierte der Euro kaum verändert bei 1,0989 Franken.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Dienstag 0,2 Prozent höher auf 28'121 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 8647 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte ebenfalls 0,2 Prozent auf 3140 Punkte zu. In Frankfurt ging der Dax 0,1 Prozent schwächer bei 13.236 Punkten aus dem Handel.

Unter den Einzelwerten stand Walt Disney im Rampenlicht. Die Aktien lagen 1,3 Prozent im Plus. Medienberichten zufolge spielte der Animationsfilm "Die Eiskönigin 2" am Eröffnungswochenende weltweit 350 Millionen Dollar ein. Außerdem ziehe der neue Streaming-Dienst Disney+ täglich im Schnitt eine Million neue Nutzer an.

Best Buy gehörten mit einem Kurssprung von rund zehn Prozent ebenfalls zu den Favoriten. Der Elektronikhändler legte ein Quartalsergebnis über Markterwartungen vor und stellte für den Jahresschluss einen überraschend hohen Gewinn in Aussicht.

Auf der Verliererseite waren dagegen Hewlett Packard Enterprise, die 8,5 Prozent einbrachen. Der Firmensoftwarehersteller verfehlte mit seinem Quartalsumsatz die Analystenprognosen.

