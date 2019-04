16:00

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg um 0,2 Prozent auf 26.219 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,4 Prozent auf 2877 Stellen zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,7 Prozent auf 7900 Zähler.

Im Handelsstreit kommen die USA und China einem Zeitungsbericht zufolge einem Abkommen näher. Der "Financial Times" zufolge haben sich die USA und China in den meisten strittigen Fragen geeinigt. Es werde noch darum gefeilscht, wie die Vereinbarung umgesetzt werden solle.

Die Aussicht auf eine Lösung in dem Zollstreit half vor allem Chipwerten, die einen großen Teil ihrer Geschäfte in Fernost machen. Papiere von AMD und Micron legten fünf und drei Prozent zu.

Insgesamt scheuten die Investoren an der Wall Street Händlern zufolge vor dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht am Freitag aber ein allzu großes Engagement. Nach Daten des Personaldienstleisters ADP schufen die US-Firmen im März mit 129.000 neuen Jobs weniger Stellen als erwartet. Dafür wurde die Zahl für Februar nach oben korrigiert.

+++

13:36

Die Ölpreise habe ihren Aufwärtstrend der vergangenen Handelstage am Mittwoch fortgesetzt. Im Mittagshandel ging es aber nur vergleichsweise leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 69,70 US-Dollar. Das waren 33 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um elf Cent auf 62,69 Dollar. Zeitweise erreichten beide Preise jeweils neue Höchststände seit November.

+++

13:26

Siemens weiten ihre Kursgewinne nach einem Grossauftrag aus Brasilien aus. Die Aktien steigen um 1,9 Prozent auf 101,08 Euro, nachdem sie zuvor 1,4 Prozent im Plus gelegen hatten. Der Auftrag für ein Flüssigerdgas-Projekt hat Siemens zufolge ein Volumen von insgesamt einer Milliarde Euro.

+++

13:07

Wegen der nachlassenden Furcht vor einer weiteren Abkühlung der Weltwirtschaft wagen sich die Anleger wieder aus dem "sicheren Hafen" deutscher Bundesanleihen heraus. Dies hievte die Rendite der zehnjährigen Titel am Mittwoch erstmals seit knapp zwei Wochen wieder über die Marke von null Prozent auf bis zu 0,010 Prozent.

Spekulationen auf einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse und auf eine baldige Lösung im Zollstreit zwischen den USA und China schürten die Risikofreude der Anleger, sagte LBBW-Analyst Elmar Völker. Hinzu kämen ermutigende Konjunkturdaten aus der Euro-Zone. "Sorgen vor einer fortgesetzten Konjunktureintrübung oder gar einer Rezession werden mithin gedämpft." Es sei allerdings noch zu früh, um die Trendwende auszurufen.

+++

11:44

Dem Schweizer Aktienmarkt wird seine defensive Ausrichtung am Mittwoch zum Hemmschuh. Nach einem zunächst freundlichen Start notiert der Leitindex SMI am späten Vormittag knapp im Minus. Der Swiss Market Index (SMI) weist gegen 11.45 Uhr ein knappes Minus von 0,1 Prozent auf 9'525 Punkte auf.

Als grösste Belastung für den Gesamtmarkt erweisen sich die Kursverluste bei den drei Schwergewichten Novartis (-0,9%), Roche (-0,8%) und Nestlé (-0,2%).

Noch fehlt dem @cashInsider der Glaube an neue #SMI-Rekorde. Er verrät weshalb und zieht eine weitere Zwischenbilanz bei seinen Schweizer Aktienfavoriten für das Börsenjahr 2019. $SMI $SPI https://t.co/1PJrU6Db6X — cashInsider (@cashInsider) 3. April 2019

Bei Novartis dürften sich erste Investoren für den am kommenden Dienstag anstehenden Spin-Off der Augensparte Alcon positionieren. Wie die SIX am Dienstagabend mitgeteilt hatte, wird Alcon sofort in den Leitindex SMI aufgenommen. Im Gegenzug werden die Aktien von Julius Bär aus dem Leitindex fallen.

Bei Roche wiederum kommt es bei der geplanten Übernahme des US-Gentechnikspezialisten Spark Therapeutics zu einer Verzögerung. Wie der Konzern am Morgen mitteilte, sind ihm bislang knapp 30 Prozent der ausstehenden Spark-Aktien angedient worden. Für die Übernahme ist aber eine Mehrheit nötig.

Mit Swisscom (-1,1%), Lonza (-1%) und Givaudan (-0,7%) trennen sich Investoren noch von weiteren Aktien, die als eher defensiv eingeschätzt werden. Nach den jüngsten Kursgewinnen sehen die UBS-Analysten für Swisscom-Aktien kurzfristig nur wenig Potenzial. Daher haben sie die Aktien erst einmal zurückgestuft und das Kursziel gesenkt.

Analystenkommentare sorgen auch am anderen Ende des Kurstableaus für Ausschläge. So gehören Julius Bär mit +2,8 Prozent zu den grössten Gewinnern - und das obwohl sie bald nicht mehr im Leitindex vertreten sind.

+++

11:07

Mit zusätzlichen Lira-Verkäufen reagieren Anleger auf den überraschenden Anstieg der türkischen Inflation. Ein Dollar verteuerte sich am Mittwoch um bis zu 0,9 Prozent auf 5,6527 Lira und ein Euro um ein Prozent auf 6,3462 Lira.

Im März kletterte die Jahresteuerung den Angaben zufolge um 19,71 Prozent. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 19,57 von 19,67 Prozent im Vormonat gerechnet. Angesichts der Lira-Abwertung in den vergangenen Wochen und des steigenden Ölpreises sei ein Ende dieser Entwicklung nicht in Sicht, warnten Börsianer. Sollte die Notenbank dem Druck von Präsident Recep Tayyip Erdogan nachgeben und die Leitzinsen zur Ankurbelung der schwächelnden Konjunktur senken, müsse mit einem erneuten Lira-Ausverkauf gerechnet werden.

+++

10:47

Eine Abkehr der EZB von einer Normalisierung der Geldpolitik könnte nach Einschätzung der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan den Abwertungsdruck auf den Euro verstärken. Sollte die Europäische Zentralbank eine erneute Absenkung des Einlagenzinses signalisieren sei ein Rutsch des Kurses auf unter 1,10 von derzeit gut 1,12 Dollar denkbar.

+++

09:10

Nach neuen US-Aussagen zu Fortschritten bei den Handelsgesprächen mit China startet die Schweizer Börse höher in den Mittwochshandel. Der Swiss Market Index (SMI) legt unmittelbar nach Börseneröffnung 0,2 Prozent auf 9558 Punkte zu. Händler hoffen auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. Diese werden am heutigen Mittwoch weiter fortgesetzt. Laut einem Bericht der "Financial Times" sind die beiden Länder einer möglichen Einigung sehr nah. Dennoch warnen einige Marktteilnehmer, dass beispielsweise die Entwicklung der Bondmärkte, wo die Renditen am Dienstag nach einer kurzen Pause wieder gefallen sind, nicht zu den zuletzt guten Konjunkturdaten passe.

Auffallend deutlich legen Julius Bär zu (+2,3 Prozent). Und dies obwohl die SIX am Dienstagabend mitgeteilt hatte, dass die Aktien der Privatbank ab kommender Woche durch Alcon im SMI ersetzt werden.

Im Hoch sind auch ABB (+1,8 Prozent) und Richemont (+1,3 Prozent) sowie Swatch, Sika und LafargeHolcim (alle je +1,2 Prozent).

Überdurchschnittliche Kursgewinne verzeichnen auch die Aktien der beiden Grossbanken UBS (+0,6 Prozent) und CS (+1,0 Prozent). Sie hatten schon am Vortag zu den gefragteren Titeln gehört.

Abwärts bewegen sich dagegen die Aktien von Swisscom (-1,4 Prozent) sowie den drei SMI-Schwergewichten Nestlé, Novartis und Roche (alle je -0,4 Prozent).Die Aktien des Telekomkonzerns Swisscom sind von der UBS wegen kurzfristig mangelnder Kurstreiber abgestuft worden.

Analysten lassen am Mittwochmorgen gefühlt keinen Stein auf dem anderen. Gleich bei mehreren Schweizer Aktien sorgen sie mit ihren Umstufungen für Kursbewegungen. #SMI #SPI #Aktien https://t.co/sGHnbNAghW pic.twitter.com/f7KAsCtfmW — cash (@cashch) 3. April 2019

+++

07:50

In der Hoffnung auf eine baldige Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China steigen Anleger in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index stieg am Mittwoch um 0,8 Prozent auf 21.677 Punkte. Die Börse im chinesischen Shanghai markierte mit 3198,69 Zählern zeitweise sogar ein Elf-Monats-Hoch.

Einem Bericht der "Financial Times" zufolge haben sich die USA und China in den meisten strittigen Handelsfragen geeinigt. Es sehe danach aus, dass 90 Prozent des Weges geschafft seien, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. "Aber die letzten zehn Prozent werden sicher schwierig." Japan-Investoren scheuten darüber hinaus wegen der dort anstehenden Bilanzsaison grössere Käufe, sagte Anlagestratege Hiroyuki Ueno vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui.

Dank Spekulationen auf einen Schub für die Weltwirtschaft bei einem Handelsdeal zwischen den USA und China griffen Anleger unter anderem bei konjunkturabhängigen Werten zu. So legten die Titel der japanischen Maschinenbauer Fanuc und Komatsu sowie der Reederei Mitsui OSK bis zu 3,8 Prozent. Zu den Favoriten in Tokio gehörte ausserdem Fast Retailing, deren Aktien sich um 5,3 Prozent verteuerten. Der Umsatz in den "Uniqlo"-Filialen des Modehändlers stiegen den Angaben zufolge im März um 4,5 Prozent.

Asia stocks rallying to 6mth high following optically pos US-China trade headlines. FT says most issues resolved, although enforcement of China’s promises remains key sticking point. US 10y yields jump to 2.5%, Pound higher after UK's May seeks deal w/ Labour. Bitcoin around $5k. pic.twitter.com/nt8Wnaln6H — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 3. April 2019

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) legt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,1 Prozent zu. Gestern schloss er praktisch unverändert bei 9537 Punkten.

Das Gros der SMI-Aktien legt zwischen 0,1 bis 0,2 Prozent zu. Negativ notieren einzig Swisscom (-0,4 Prozent) sowie Julius Bär (-1,4 Prozent). Der Telecom-Riese Swisscom leidet unter einer Herunterstufung der UBS, während Julius Bär am 10. April aus dem SMI fallen wird. Für die Privatbank wird Alcon in den Leitindex nachrücken.

+++

07:30

Der Euro ist Mittwochmorgen leicht gestiegen. Zum US-Dollar notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1222 und damit etwas höher als am Vorabend. Gegenüber dem Franken liegt der Kurs mit 1,1198 ebenfalls höher. Der Dollar notiert zum Franken derweil wenig verändert bei 0,9979.

Marktbeobachter sprechen von einer Gegenbewegung beim Euro. In den vergangenen Handelstagen hatte noch eine breitangelegte Dollar-Stärke nach besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten belastet. Am Dienstag war die Gemeinschaftswährung unter 1,12 Dollar gefallen und erreichte zeitweise den tiefsten Stand seit fast vier Wochen.

Das britische Pfund konnte am Morgen die Kursgewinne vom Vortag halten. Premierministerin Theresa May hatte am Abend nach einer siebenstündigen Krisensitzung ihres Kabinetts angekündigt, einen weiteren kurzen Aufschub des EU-Austritts zu beantragen. Sie wolle sich nun mit der Opposition zusammensetzen und nach einer Lösung in dem Brexit-Verfahren suchen.

+++

06:35

Der 225 Werte umfassende Tokioter Nikkei-Index notierte 0,8 Prozent fester bei 21.678 Zählern. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,5 Prozent auf 1619 Punkte. Die "Financial Times" hatte unter Berufung auf Insider berichtet, China und die USA näherten sich einem Abkommen im Handelsstreit. Gefragt waren in Tokio die Papiere von Fast Retailing, nachdem der Einzelhändler von gestiegenen Umsätzen in seinen Uniqlo-Geschäften in Japan berichtete hatte.

Ausserhalb Japans legten die Kurse ebenfalls zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans gewann 0,65 Prozent.

US and China draw closer to final trade agreement https://t.co/JcZ1q4BToT — Financial Times (@FinancialTimes) 3. April 2019

(cash/AWP/Reuters)