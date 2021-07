08:20

08:10

Julius Bär berechnet den Swiss Market Index um 0,4 Prozent bei 11'978 Punkten tiefer. Alle Titel ausser SGS (+0,5 Prozent) sind im Minus. Der Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS erholt sich von den Folgen der Coronakrise. Die Genfer setzten in der ersten Jahreshälfte 2021 deutlich mehr um als noch vor Jahresfrist und auch der Gewinn wurde erhöht. Den grössten Ausschlag nach unten zeigen die Aktien von Swiss Re (-1,0 Prozent).

Der breite Markt verliert vorbörslich 0,5 Prozent. Die grössten Abschläge verzeichnen Idorsia (-1,1 Prozent) und Adecco (-0,6 Prozent.

07:55

Der Euro hat sich am Montag wenig bewegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1808 US-Dollar. Sie bewegt sich so auf dem Niveau vom Freitagabend. Auch zum Franken ist der Euro bei einem Stand von 1,0853 kaum verändert seit Freitagabend. Der Franken-Dollar-Paar hat sich ebenfalls kaum bewegt, wie der Stand von 0,9193 Franken zeigt.

Dem Handel dürften zunächst die Impulse fehlen. So werden in der Eurozone keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag lediglich Daten zum Wohnungsmarkt an. Im weiteren Verlauf der Woche stehen vor allem die am Donnerstag anstehenden geldpolitischen Entscheidungen der EZB im Blick.

07:25

Nach dem Wochenende wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag niedriger starten. Am Freitag hatte er 0,6 Prozent im Minus bei 15'540,31 Punkten geschlossen.

Sorgen bereiteten Börsianern weiterhin die Inflation und das Wiederaufflackern der Coronavirus-Pandemie. Sie befürchteten eine Abschwächung des weltweiten Wirtschaftswachstums. Positive Impulse erhofften sich Investoren dagegen von der US-Bilanzsaison, nachdem erste Unternehmen ermutigende Zahlen vorgelegt hatten. Im Tagesverlauf öffnet unter anderem der IT-Konzern IBM seine Bücher.

06:25

Der Swiss Market Index steht bei der IG Bank vorbörslich bei minus 0,3 Prozent.

05:25

Die Börse in Shanghai liegt 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,2 Prozent.

Das globale Wirtschaftswachstum zeigt erste Ermüdungserscheinungen, da viele Länder - insbesondere in Asien - mit der Eindämmung der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus zu kämpfen haben. Auch das Gespenst einer erhöhten Inflation, das der Markt schon lange fürchtet, verfolgt weiter die Anleger: Die Ökonomen der Bank of America stuften ihre Prognose für das US-Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf 6,5 Prozent ab von zuvor sieben Prozent, behielten aber ihre Prognose von 5,5 Prozent für das kommende Jahr bei. "Was die Inflation betrifft, so ist die schlechte Nachricht, dass sie wahrscheinlich kurzfristig hoch bleibt", schrieben die Analysten der Bank in einer Notiz. "Die gute Nachricht ist... wir sind wahrscheinlich kurz vor dem Zenit, zumindest für die nächsten Monate, da die Basiseffekte weniger günstig sind und der Druck der Engpässe bei Gütern sich zu Dienstleistungen wendet."

-China and Hong Kong markets open lower as concerns mount about inflation and the delta variant

-Chinese banks dip as traders await loan prime rate for easing clues https://t.co/6Mmb6yvmDC pic.twitter.com/7a1lvVwyiz — Bloomberg Next China (@next_china) July 19, 2021

05:20

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 109,92 Yen und stagnierte bei 6,4792 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9193 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1801 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0851 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3753 Dollar.

