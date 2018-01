11:27

Dax und EuroStoxx50 stiegen am Donnerstag um jeweils ein Prozent auf 13'102 und 3546 Punkte. Damit steuern beide Indizes auf die stärkste Jahresauftaktwoche seit 2013 zu. Der MSCI-Weltindex markierte mit 521,40 Zählern sogar den sechsten Tag in Folge ein Rekordhoch.

"Funken des Rekordrauschs an der Wall Street springen auf das Frankfurter Börsenparkett über", sagte Timo Emden, Deutschland-Chef des Online-Brokers DailyFX. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte am Mittwoch mit 24.941,92 Zählern eine neue Bestmarke gesetzt.

Kopfzerbrechen bereiteten Börsianer die am Mittwochabend veröffentlichten Protokolle der jüngsten Fed-Sitzung. Die Rabobank-Experten interpretierten die Mitschriften als Hinweis auf zwei statt der von der US-Notenbank offiziell signalisierten drei Zinserhöhungen 2018. Diese Einschätzung sei aber verfrüht, sagte Analyst Dirk Gojny von der Essener National-Bank. Schliesslich seien die Auswirkungen der US-Steuerreform in den Konjunkturprognosen der Notenbanker noch nicht berücksichtigt, weil Details zum Zeitpunkt der Fed-Sitzung noch nicht bekannt waren. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, gab einen Teil seiner Gewinne vom Mittwoch wieder ab und verlor 0,2 Prozent. Der Euro verteuerte sich im Gegenzug auf 1,2041 Dollar.

+++

09:15

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Donnerstag erneut positiv in den Handelstag. Er profitiert von guten Vorgabven aus Fernost und den USA. Der Swiss Market Index steht nach Handelseröffnung 0,33 Prozent höher bei 9510 Punkten. Der Rekord des SMI aus dem Jahr 2007 liegt bei 9548 Punkten.

An der Wall Street hatte sich die Rekordjagd am Vorabend fortgesetzt, wobei vor allem gute Konjunkturzahlen aus den USA für gute Stimmung unter den Investoren sorgten. Auch die asiatischen Börsen haben in der Nacht auf Donnerstag nach guten Wirtschaftsdaten aus China mehrheitlich zugelegt, vor allem der japanische Nikkei-Index hat das neue Jahr mit einem sehr deutlichen Anstieg begonnen.

Klare Avancen zeigen einige zyklische Werte wie ABB (plus 0,7 Prozent) und die bereits am Vortag festen Adecco (plus 0,9 Prozent) sowie die Titel des Bauchemiekonzerns Sika (plus 0,4 Prozent).

Bei den Grossbankenwerten präsentieren CS (plus 0,9 Prozent) fester als die UBS (plus 0,3 Prozent). Auch die Versicherer Swiss Re und Zurich (je plus 0,2 Prozent) zeigen sich im Marktschnitt. Die Deutsche Bank hat in einer Sektorstudie das Zurich-Rating trotz einem angehobenen Kursziel auf "Hold" belassen. Insgesamt seien Versicherer für das laufende Jahr aber gut positioniert, meinen die Experten des deutschen Finanzinstituts.

Bei den Pharmatiteln legen Novartis (plus 0,2 Prozent) zu. Der Pharmakonzern hat vorbörslich die Gewährung "Therapiedurchbruch"-Status für das Anämie-Medikament Promacta durch die US-Gesundheitsbehörde FDA vermeldet. Das Aktienresearch von Bernstein lobt zudem in einer Pharmastudie Novartis als einen "Top Pick" - das Unternehmen verfüge etwa über eine volle Pipeline, einen neuen sympathischen CEO und sei vernünftig bewertet. Die Bewertung bleibt bei "Outperform".

Ebenfalls weiterhin mit "Outperform" stuft Bernstein die Roche-Genussscheine (plus 0,4 Prozent) ein, dies allerdings mit "gemischten Gefühlen": Roche sei zwar eines der besten Forschungsunternehmen, allerdings wiegen für die Analysten die Risiken durch Biosimilars schwer. Die Pipeline des Pharmakonzerns müsse deshalb noch mehr liefern als bisher.

Avancen gibt es für die Titel von Vifor Pharma (plus 0,2 Prozent). Die Europäischen Behörden haben das Zulassungsgesuch des Gemeinschaftsunternehmens Vifor Fresenius und ChemoCentryx für das Nierenmedikament Avacopan nun zur Prüfung zugelassen, wie das Unternehmen am Morgen mitteilte.

Im Plus notieren vorbörslich zudem die Aktien des Stromzählerproduzenten Landis+Gyr (0,2 Prozent). Dieser hat am Morgen einen Auftrag aus den USA vermeldet, der etwa die Lieferung von 450'000 FOKUS AX-SD-Stromzählern und rund 326'000 Zwei-Wege-Gasmodulen einschliesst.

Die Aktie vom AMS verliert 0,5 Prozent. Hier der Grund dazu:

+++

09:00

An den asiatischen Börsen ist der Handel beendet, die Stimmung ist angesichts von Rekordkursen an der Wall Street und guten globalen Wirtschaftsperspektiven weiter gut. Der japanische Nikkei 225 legte um satte 3,26 Prozent auf 23 506,33 Punkte zu, wobei in der Sektorbetrachtung die Energie- und IT-Branchen mit Aufschlägen von mehr als 4 Prozent die grössten Kursgewinne einfuhren. Der Leitindex verbuchte so gleich zu Jahresbeginn den grössten Tagesgewinn seit 2016. Er stieg auf den höchsten Stand seit Anfang der 1990er-Jahre und knüpfte nahtlos an das positive Jahr 2017 an. Dieses hatte er mit einem Plus von 19 Prozent beendet - es war das sechste Jahr mit einem Plus in Folge.

An den anderen wichtigen Märkten in Asien, wo schon seit einigen Tagen gehandelt wird, ging es am Donnerstag weiter nach oben. Der chinesische CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte aus Festland-China umfasst, kletterte um 0,42 Prozent auf 4128,81 Punkte. Mit dem dritten freundlichen Handelstag baute er sein Plus in diesem noch jungen Börsenjahr auf fast 2,5 Prozent aus.

Davon mitgetragen verbuchte auch der Hongkonger Hang Seng am Donnerstag ein weiteres Kursplus. Kurz vor Schluss stand er ein halbes Prozent höher bei 30 713,26 Punkten. Jahresübergreifend steuert er so auf den achten freundlichen Handelstag in Folge zu. Er bewegt sich weiter auf seinem höchsten Niveau seit 2007, als er bei knapp 32 000 Punkten seinen bisherigen Rekord geschrieben hatte.

In Australien blieb das Marktumfeld wie schon an den vergangenen Handelstagen zögerlicher. Der Leitindex ASX legte in Sydney nur knapp um 0,11 Prozent auf 6077,08 Punkte zu.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel am Donnerstag 0,25 Prozent höher bei 9502 punkten indiziert. Der Rekord des SMI aus dem Jahr 2007 liegt bei 9548 Punkten. Die deutlichsten Avancen verzeichnen Sika (0,9 Prozent) und Novartis (0,5 Prozent). Am breiteren Markt legen Vifor (0,9 Prozent) und Landis+Gyr (1,2 Prozent) zu.

Investoren beschäftigten sich zunächst mit der Nachlese der am Mittwochabend veröffentlichten Protokolle der jüngsten Fed-Sitzung. Die US-Notenbanker hätten sich darin nicht so pessimistisch wie von einigen befürchtet über den konjunkturellen Nutzen der US-Steuerreform geäussert, sagte Masafumi Yamamoto, Chef-Devisenstratege des Brokerhauses Mizuho. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, behauptete seine Gewinne vom Mittwoch weitgehend und notierte bei 92,091 Zählern.

Daneben richten Börsianer ihre Aufmerksamkeit auf die US-Beschäftigtenzahlen der privaten Arbeitsagentur ADP. Sie geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag, die für die Fed-Geldpolitik wichtig sind.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland etwas zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung am Mittwoch 0,4 Prozent und der Nasdaq 0,8 Prozent höher. Der S&P 500 stieg um 0,6 Prozent.

+++

07:20

Die politische Krise im Iran treibt die Ölpreise weiter an. Am Donnerstag bauten die Preise im frühen Handel ihre deutlichen Gewinne vom Mittwoch aus - der für die Weltwirtschaft wichtige Rohstoff ist damit so teuer wie seit 2015 nicht mehr und läuft auf ein Hoch seit Ende 2014 zu. Jüngster Kurstreiber ist die Protestwelle im wichtigen Ölförderland Iran.

So kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März zuletzt 68,12 Dollar und damit 28 Cent mehr als am Mittwoch. Im Vergleich zum Tiefstand des vergangenen Jahres aus dem Sommer von 44,35 Dollar beträgt der Anstieg damit schon etwas mehr als 50 Prozent. Anfang 2016 hatte ein Barrel der Sorte Brent zeitweise sogar weniger als 30 Dollar gekostet.

Crude oil prices on Thursday (January 4) hit fresh two and a half year highs pic.twitter.com/XrRuXMInwj — Baxtiyar Goran (@BaxtiyarGoran) 4. Januar 2018

+++

06:30

Gute Arbeitsmarktdaten aus Deutschland sowie positive Zahlen von der US-Industrie und den chinesischen Dienstleistern ermutigten die Anleger in Asien. Kräftig legte vor allem die Tokioter Börse zu, die an ihrem ersten Handelstag im neuen Jahr noch Nachholbedarf hatte. Der japanische Leitindex Nikkei klettert 3 Prozent auf 23'443 Punkte. Exportwerte wie der Autobauer Honda waren mit einem Aufschlag von 2,5 Prozent besonders gefragt.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans notierte 0,1 Prozent höher und robbte sich weiter an sein Allzeithoch vom Jahr 2007 heran. Die chinesische Börse in Shanghai und der Markt in Hongkong lagen je rund 0,4 Prozent höher.

RetFXPro Hearing: Asia Markets: Nikkei soars on its first trading day of 2018, leading Asian market gains https://t.co/KCj1finpFB pic.twitter.com/SXN4BZGXWJ — RetailFXPro (@RetFXPro) 4. Januar 2018

+++

Der Euro bewegte sich am Devisenmarkt in Fernost kaum. Er trat bei 1,2015 Dollar auf der Stelle. Zum Franken notiert der Euro 0,5 Prozent höher bei 1,1755, der Dollar liegt kaum verändert bei 97,77 Rappen.

(cash/AWP/Reuters)