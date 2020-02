06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,94 Prozent höher bei 23'412 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,5 Prozent und lag bei 1675 Punkten.

Nach der Umsatzwarnung von Apple am Vortag in den USA und nachfolgenden Kursverlusten legten Zulieferer wie Murata zu. Investoren zeigten sich jedoch weiter besorgt, dass die Coronavirus-Epidemie der japanischen Wirtschaft einen zusätzlichen Schlag versetzen könnte nach der jüngsten Erhöhung der Mehrwertsteuer.

Die Börse in Shanghai lag faktisch unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 1,1 Prozent.

-Hong Kong, South Korea stocks ⬇

-Japan stocks ⬆

-China fixes yuan reference rate weaker than 7 per U.S. dollar

-Oil ⬇ to $52

-Euro trading near its weakest level since 2017

-Gold ⬆https://t.co/NRXYBNiStU pic.twitter.com/VFL6pmyeaL

