Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1 Prozent tiefer bei 23'232 Punkten. Dabei drehte der Index spät noch deutlich ins Minus. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

Das erste Duell zwischen dem Demokraten Joe Biden und Präsident Donald Trump wurde von politischen Analysten als Trumps beste Chance gewertet, seinen in Meinungsumfragen bestehenden Rückstand aufzuholen. Ein gutes Abschneiden für Trump in der Debatte könnte die ansonsten vorsichtige Marktstimmung heben, sagte Michael McCarthy, Chefstratege bei Broker CMC Markets in Sydney.

Positive Wirtschaftsdaten aus China hoben die Börse in Shanghai ins Plus, sie lag 0,5 Prozent höher. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,6 Prozent. Chinas Industrie ist im September durch einen Aufschwung im Exportgeschäft gewachsen. Die Daten signalisieren, dass Chinas Industriesektor sich weiter in Richtung des Niveaus vor der Pandemie bewegt, da aufgestaute Nachfrage, stimulierungsbedingte Infrastrukturerweiterungen und überraschend robuste Exporte eine Erholung vorantreiben.

Hong Kong stocks' yawning gap versus world keeps getting wider

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 105,59 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,8115 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9209 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1729 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0804 Franken an.

An der Wall Street hat der Dow Jones am Dienstag nachgegeben. Der US-Leitindex verlor 0,5 Prozent auf 27'452,66 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 0,3 Prozent auf 11'085,25 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büsste 0,5 Prozent auf 3335,47 Punkte ein.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP/SDA)