Die vorläufige Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die japanischen Börsen am Freitag gestützt. In Tokio legte der Nikkei-Index um 0,38 Prozent auf 23'829 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent auf 1732 Zähler.

Die USA und der Iran hatten zuletzt signalisiert, einen Krieg vermeiden zu wollen. Für Börsianer rückt dadurch wieder der Handelsstreit zwischen den USA und China in den Vordergrund. Mitte Januar soll der erste Teil eines Abkommens unterzeichnet werden, um den Konflikt zu lösen.

Bloomberg analyzed more than 500 calls, bets and threats in Wall Street's 2020 prediction for Asia markets. Here are the major takeaways:

- US-China trade tensions is to stay.

- US-China trade relations could slow global growth.

- South Korea and Taiwan will be vulnerable .. pic.twitter.com/jlRKUlduk0

— Khairul Azri (@mkhairulazri) January 10, 2020